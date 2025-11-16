Zweimal legte der SV Lörzenbach (vorne Alexander Ripper) in der Partie gegen die SG Lindenfels/Winterkasten vor, zweimal musste aber auch SVL-Keeper Tobias Pfeifer hinter sich greifen. In der nächsten Woche ist der SVL im Derby in Mitlechtern gefordert. Archivfoto: Dagmar Jährling

KOL: Lörzenbach tritt auf der Stelle Im Kellerduell der Kreisoberliga kommt der SVL gegen Lindenfels/Winterkasten nicht über ein 2:2 hinaus Verlinkte Inhalte KOL Bergstraße Flockenbach II Abtsteinach VfL Birkenau Tvgg Lorsch + 11 weitere

Bergstraße (bore/fran/ maz/ü). Der SV Lörzenbach hat es in der Kreisoberliga verpasst, die SG Lindenfels/Winterkasten durch einen Erfolg im direkten Aufeinandertreffen in der Tabelle zu überholen. Stattdessen bleibt nach dem 2:2 alles beim Alten: Der SVL bleibt Vorletzter, Lindenfels/Winterkasten hat weiter zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Das Ziel war ein Sieg, aber wir sind trotzdem zufrieden“, sagte SG-Trainer Kevin Schröder, dessen Mannschaft zweimal nach einem Rückstand zurückgekommen ist. Das Tor des Tages erzielte Lennart Schneider mit einem satten Schuss aus 28 Metern Entfernung zum 1:1-Ausgleich. „Der Torwart hat sich nicht mal gerührt“, sagte Schröder über den Kracher von Schneider.

Gestern, 15:00 Uhr SV Lörzenbach Lörzenbach SG Lindenfels / Winterkasten SG Lindenfels 2 2 Abpfiff Auf der Gegenseite brachte Dean Hebling die Gastgeber zweimal in Führung, letztlich blieb es aber beim Remis, das nach Geschmack der Lörzenbacher wohl zu wenig war. „Wir haben es in der ersten Halbzeit versäumt, mehr aus unseren Chancen zu machen, und uns nach der Pause zu sehr das SG-Spiel aufdrücken lassen“, haderte Lörzenbachs Vorsitzender Stefan Jünger. Darüber hinaus beklagte der Funktionär die zuweilen ruppige Gangart auf dem Platz: „Es war eine teilweise sehr harte Auseinandersetzung, unser Spieler Mika Rettig musste nach einem Check mit einer Nackenverletzung sogar ins Krankenhaus.“ Tore: 1:0 Hebling (35.), 1:1 Schneider (60.), 2:1 Hebling (Foulelfmeter, 63.), 2:2 Brunner (65.). – Schiedsrichter: Möller (Trösel). – Zuschauer: 120. – Beste Spieler: Geschlossene Leistung auf beiden Seiten.

"Das einzige Positive war, dass wir Moral gezeigt haben“, sagte Flamur Bajrami, Spieler und Sportlicher Leiter von Eintracht Bürstadt. Er sagte: „Wir haben uns viel mehr vorgenommen, der eine Punkt war wirklich sehr glücklich. Insgesamt fühlt sich das Remis wie eine Niederlage an.“ Biblis machte es geschickt. Bürstadt kam nicht an die Form der vergangenen Wochen heran. Als der FV fünf Minuten vor Schluss auf 2:0 erhöhte, sah es nach einer Niederlage für die Eintracht an. Doch Bürstadt kam zum Anschlusstreffer. Und praktisch mit der letzten Aktion der Partie gelang Leotrin Kqiku mit einem Freistoß noch das 2:2. Damit haben die Bürstadter nun acht Punkte Rückstand auf die Tvgg Lorsch. Tore: 0:1 Osswald (20.), 0:2 Bayer (85.), 1:2 Piechotta (88.), 2:2 Kqiku (90.+2) . Schiedsrichter: Granacher (Groß-Gerau). Zuschauer: 150. Beste Spieler: Geschlossene Leistung auf beiden Seiten.

Die SSG ging durch einen Doppelschlag früh in Front. „Wir waren nicht ganz wach, schon stand es 0:2“, befand Thomas Schmitt, der Pressewart des Vfl. Doch die Birkenauer kämpften sich zurück. Nach einem schönen Spielzug, den Tobias Laudenklos einleitete, traf Niklas Halblaub zum 1:2. Und direkt nach Wiederanpfiff gelang Fabio Tschunt mit einem Abstauber der Ausgleich. Niklas Halblaub hatte zuvor den Pfosten getroffen. Zehn Minuten vor Schluss gab es aber dann den Nackenschlag für den VfL. Nach einem schnell ausgeführten Einwurf stand plötzlich SSG-Spieler Marvin Knaup völlig frei und erzielte letztlich den Siegtreffer für Einhausen. Tore: 0:1 Großfeld (3.), 0:2 Knaup (7.), 1:2 Halblaub (45.), 2:2 Fabio Tschunt (46.), 2:3 Knaup (80.). Schiedsrichter: Beul (Dieburg). Zuschauer: 100. Beste Spieler: Geschlossene Leistung auf beiden Seiten.

Die SG unterstrich wieder ihre derzeit gute Form im Angriff. Allerdings hielt Reichenbach im ersten Durchgang gut mit. Die SG begann gut, ging zunächst in Führung. „Dann riss der Faden“, sagte SG-Trainer Marcus Lauer. Reichenbach drehte den Rückstand in eine 2:1-Führung. Unter-Absteinach glich aus, doch vor der Pause kassierte Nico Efstathiuo die Gelb-Rote Karte (45.). Doch in Unterzahl kam die SG ganz stark aus der Pause, erzielte innerhalb schnell zwei Tore. Reichenbach verkürzte mit einem weiteren Elfmetertor auf 3:5, doch Erik Anhölcher machte mit dem sechsten Tor für Unter-Abtsteinach alles klar. „Wir haben in der zweiten Hälfte gut gespielt“, sagte Lauer. Tore: 1:0 Nugusse (10.), 1:1 Derigs (18.), , 1:2 Beilstein (Foulelfmeter, 25.), 2:2 Nugusse (44.), 3:2 Nils Anhölcher (53.), 4:2 Erik Anhölcher (58.), 5:3 Beilstein (Foulelfmeter, 61.), 6:3 Nils Anhölcher (70.). Schiedsrichter: Cleves (Dieburg). Zuschauer: 80. Beste Spieler: Geschlossene Leistung auf beiden Seiten.