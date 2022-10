KOL: Lörzenbach ist die Rote Laterne los 6:2 über neues Schlusslicht Azzurri/Olympia +++ TV Lampertheim ärgert Einhausen +++ Klatsche für Mitlechtern

Bergstraße. Zehn Spieltage hat es gedauert, nun ist es geschafft: Der SV Lözenbach ist nicht mehr Schlusslicht der Kreisoberliga. Dank des ersten Saisonsieges im neunten Anlauf reichte der Aufsteiger die Rote Laterne an die SG Azzurri/Olympia Lampertheim weiter. Da die SSG Einhausen gegen den TV Lampertheim nicht über ein 1:1 hinauskam, ist sie Platz eins los. Neuer Spitzenreiter: die SG Odin Wald-Michelbach, die den siebten Sieg in Serie feierte und dabei 35 Tore schoss.

SSG Einhausen – TV Lampertheim 1:1 (0:1). Einhausen enttäuschte über weite Strecken, kam mit dem bissigen Spielstile des Gastes nicht zurecht. Lampertheim störte früh im Aufbau, ließ dadurch das Spiel der SSG kaum ins Rollen kommen und stand dazu in der Defensive sicher. Zudem war beim Gastgeber auch der unbedingte Siegeswille zu vermissen, was Trainer Thomas Süß auch in der umkämpften Schlussphase lautstark monierte.

Tore: 0:1 Kurschera (10.), 1:1 Gebhardt (33.). – Schiedsrichter: Krause (Ober-Beerbach). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Döhren, Steinmann/Damm, Gärtner.

Olympia Lorsch – Eintracht Wald-Michelbach II 2:1 (1:0). Die Lorscher bleiben auch im fünften Spiel in Folge ohne Niederlage. Lorschs Spielausschussmitglied Stephan Vogel sprach von einer Partie mit wenigen Torraumszenen, die aber dennoch interessant war und die seine Mannschaft verdient für sich entschieden habe. „Beide Mannschaften haben sich schon ordentlich im Mittelfeld beackert. Wir hatten aber mehr Spielanteile und waren dazu torgefährlicher, sodass unser Sieg in Ordnung geht.“.

Tore: 1:0, 2:0 Wickler (44./Strafstoß, 60.), 2:1 Topolovic (90. + 3). – Schiedsrichter: Sternberg (Ober-Roden). – Zuschauer: 70. – Bes. Vorkommnis: Janis Schäfer scheitert mit Foulelfmeter an Lorschs Keeper Fabian Grimm (75.). – Beste Spieler: Palkovitsch Wickler/Ernst, Maas.

SV Lörzenbach – SG Azzurri/Olympia Lampertheim 6:2 (2:0). Mit viel Wut im Bauch nach dem Unentschieden jüngst im Derby in Mitlechtern gingen die Lörzenbacher gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt ans Werk – und lieferten eine starke zweite Hälfte. „Es war ein verdienter Sieg. Auch nach dem 1:2 kamen wir kaum in Gefahr, wir haben kaum etwas zugelassen“, sagte SVL-Vorsitzender Stefan Jünger, der betonte: „Jan Landzettel und Denis Dörsam haben nach langer Pause wieder gespielt und waren sehr wichtig. Wir sind nach dem ersten Saisonsieg natürlich sehr erleichtert.“

Tore: 1:0, 2:0 Krauß (Foulelfmeter, 12., 21.), 2:1 Gerner (Foulelfmeter, 51.), 3:1 Landzettel (66.), 4:1 Dörsam (76.), 5:1 Krauß (79.), 5:2 Haberkorn (89.), 6:2 Krauß (90.+ 2). – Schiedsrichter: Hartmann (Mümling-Grumbach). – Zuschauer: 200. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/keine.

FV Biblis – VfL Birkenau 2:4 (1:2). Aufsteiger Biblis scheiterte wieder an der Chancenverwertung. „Wir haben drei Pfostenschüsse, mehre Mal standen meine Spieler alleine vor dem gegnerischen Torwart. Wir hatten eigentlich Tormöglichkeiten für drei Spiele“, ärgerte sich Spielertrainer Thorsten Schnitzer und machte klar: „Uns fehlt definitiv ein Erfolgserlebnis, dann gehen so Dinger dann auch rein.“

Tore: 1:0 Hajdu (8.), 1:1 Halblaub (16.), 1:2 Frölich (41.), 1:3 Halblaub (64.), 2:3 Hajdu (69.), 2:4 Halblaub (72.). – Schiedsrichter: Sahin (Birkenau). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Halblaub.