KOL: Lob für faire und problemlose Klasse

Gegensätze: Während der SV Hahn (links Maximilian Feick) die Tabelle der Fußball-Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau anführt, hat sich die SKG Walldorf (rechts Gabriel Perez de Leon Perez) aus der Klasse zurückgezogen und steht als Absteiger fest. Foto: Uwe Krämer

Darmstadt. Bei der Besprechung der Restrunde in Büttelborn zeigte sich wieder einmal, dass die Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau eine der pflegeleichtesten Spielklassen in der Region Darmstadt ist. Bereits nach 25 Minuten konnte Klassenleiter Michael Sobota (Ober-Ramstadt) die Vereinsvertreter nach Hause verabschieden.

Die Liga präsentiert sich als problemlos. Nur der Rückzug der SKG Walldorf im Verlauf der Hinrunde trübte das gute Bild ein wenig. „Die Kreisoberliga ist eine faire Liga“, lobte Sobota die Vereine. Auch Kreisschiedsrichter-Obmann Yannic Römer-Lenssen (Seeheim-Jugenheim) fand lobende Worte: „Es gibt ein gutes Miteinander zwischen Vereinen und Schiedsrichtern.“ Zufrieden ist auch Achim Pfeffer (Darmstadt) vom Kreissportgericht . Die Runde mit den restlichen 14 Spieltagen wird am 1. März fortgesetzt, während der letzte Spieltag am 31. Mai terminiert ist.

Nach dem Rückzug der SKG Walldorf werden zwei weitere Teams aus der Liga absteigen, während der Viertletzte den Klassenerhalt über die Relegation erreichen kann. Hier trifft der Kreisoberligist am 3. Juni (19 Uhr) auf den Zweiten der A-Liga Groß-Gerau. Der Sieger der Partie hat am zweiten Spieltag (6. Juni/17 Uhr) frei. Sollte die erste Partie unentschieden enden, erwartet der Groß-Gerauer A-Ligist den Vertreter der aus der A-Liga Darmstadt. Die entscheidende dritte Begegnung wird am 11. Juni (19 Uhr) ausgetragen.

Aufstiegsrunde wird spannend

In der Aufstiegsrunde zur Gruppenliga trifft der Tabellenzweite der Kreisoberliga am 4. Juni (17 Uhr) auf den Zweiten der Kreisoberliga Bergstraße. Das Rückspiel wird am 7. Juni (19 Uhr) ausgetragen. Das Endspiel in der Viererrunde, an der noch ein Gruppenliga-Teilnehmer und der Zweite der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald beteiligt sind, findet am 10. Juni (19 Uhr, neutraler Platz) statt.