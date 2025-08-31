KOL: KSG ganz konsequent

Dieburg. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hatte die SG Rimhorn/Neustadt gegen Tabellenführer TSV Höchst keine Chance und unterlag mit 0:6. Einen 7:0-Kantersieg fuhr der FV Eppertshausen gegen die SG Bad König/Zell ein. Die SG Mosbach/Radheim unterlag der TSG Steinbach mit 1:3, wie auch Viktoria Kleestadt der Urberacher Viktoria, die damit ihren ersten Saisonsieg feierte. Hassia Dieburg feierte gegen den TV Fränkisch-Crumbach ebenso einen Heimsieg wie die KSG Georgenhausen beim 4:1 gegen den TSV Lengfeld.

Es war ein von viel Kampf geprägtes Spiel. Tormöglichkeiten gab es auf beiden Seiten, doch nutzte zunächst nur Georgenhausens Wieland (14.) seine Möglichkeit. Nach dem Wechsel wollte Lengfeld den Rückstand ausgleichen, lief aber ins offene Messer, weil Gröger (47.) gleich nach Wiederbeginn und später Henßel (56.) auf 3:0 erhöhten. Danach musste KSG-Spieler Knöll (57.) mit Rot vom Platz, Ihrig (60.) nutzte das zu Lengfelds Anschluss. Mit dem prompten 4:1 von Kleinschmidt (61.) war die Sache aber gelaufen. Eine weitere Rote Karte sah Canci (76./Lengfeld).

Eine desolate Abwehrleistung der Odenwälder führte zum höchsten Kreisoberliga-Sieg des FVE seit dem Wiederaufstieg. Bereits zur Pause hatten Schneider (10./32.) und Jelinek (24.) ein 3:0 herausgeschossen. Nach der Pause vollendete der FVE das Debakel für die Gäste, weil Schröter (57.), Schneider (60.), Lahmidi (80.) und Pilo (88.) ihre Chancen konsequent nutzten.

Steinbach ging durch Güler (9.) schnell in Führung und hatte die Partie im Griff. Mit dem 1:1 von Marvin Bernhard (19.) verlagerte sich das Spiel zu Gunsten der Gastgeber, was aber ohne Folgen blieb. Als nach dem Seitenwechsel Kof (62.) die Odenwälder erneut in Führung brachte, reagierte die SG mit verstärktem Offensivdruck. Steinbachs Abwehr hielt aber stand. In der Nachspielzeit machte Wolf den Deckel für Steinbach drauf.

Bei den Gastgebern lief zunächst nicht viel zusammen. Collin Frank (17.) nutzte das, um Aufsteiger Urberach in Führung zu schießen. Erst nach dem Seitenwechsel konnte Yegin (49.) Urberachs Abwehr zum Ausgleich überwinden. Doch anstatt in der Folge das Spiel für sich zu entscheiden, lief man in der Schlussphase in Urberacher Konter. Müller (84.) und Bakan (90.+2) sorgten für den ersten Sieg der Gäste.

Obwohl Dieburg gleich in der Anfangsphase Pech mit zwei Aluminiumtreffern hatte, kamen die Odenwälder nach und nach besser ins Spiel. Das ging dann soweit, dass Karakas (31.) die Führung für die Gäste erzielte. Dieburg hatte aber mehr vom Spiel und traf noch einmal den Pfosten, doch wollte der Ausgleich noch nicht fallen. Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte markierte Jaschek das 1:1. Nach dem Wiederanpfiff ließ der Doppelschlag von Böttler (52.) und erneut Jaschek (55.) die Gäste ratlos werden. Zudem musste Torschütze Karakas (71.) mit Gelb-Rot vom Platz. Danach setzte Fränkisch-Crumbach alles auf eine Karte, blieb aber erfolglos.





