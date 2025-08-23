KOL: KSG-Coach Ronny Sauer hatte schon mehr Spaß

Lange Gesichter bei der KSG Mitlechtern. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

Bergstraße. Das war nicht der Saisonstart, den sich Offizielle und Spieler des Kreisoberligisten VfL Birkenau erhofft haben. Der Tabellenvierte der vergangenen Saison hat aus den ersten drei Spielen erst einen Punkt geholt. Trainer Daniel Hahn begründet: „Wir hatten viel zu viele Ausfälle und haben zu viele leichte Fehler gemacht, die dann auch zu ganz leichten und überflüssigen Gegentoren geführt haben.“ Für das Heimspiel am Sonntag, 15 Uhr, gegen die SG Reichenbach, sieht es personell aber weiterhin nicht gut aus. „Ich habe wieder elf Ausfälle und muss auf Spieler aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen“, sagt Hahn, der betont: „Wenn wir gegen Reichenbach punkten wollen, müssen wir einfach in der Defensive kompakt stehen. Wir haben trotz der Ausfälle noch eine gute Mannschaft.“

Am vergangenen Wochenende kam Aufsteiger Starkenburgia Heppenheim zu einem 1:1 gegen Aufstiegsanwärter SG Unter-Abtsteinach. „Das war eine super Leistung der Mannschaft, kämpferisch und läuferisch. Nach der ersten Halbzeit hätten wir mit 3:0 führen können. Dass wir auch gegen so einen Gegner mithalten können, das ist gut für das Selbstvertrauen“, sagt Trainer Christian Schmitt. Nun wartet mit Olympia Lorsch der nächste schwere Brocken. Der Vizemeister der vergangenen Saison ist mit vier Punkten aus zwei Spielen gestartet. „Das ist eine gestandene Mannschaft. Leider haben wir wieder Ausfälle. Von unserer Viererkette sind drei Spieler im Urlaub. Wir müssen nun dort umstellen“, sagt Schmitt vor der Partie am Sonntag, 15 Uhr, in Lorsch.

Ronny Sauer war nach der 0:5-Klatsche seiner KSG Mitlechtern bei der SG Lindenfels/Winterkasten geschockt. „Die Mannschaft hat mich, den Verein und sich selbst im Stich gelassen“, sagt der Trainer. Nun empfängt Mitlechtern die Tvgg Lorsch (Sonntag, 15 Uhr), die zuletzt einen ähnlichen Dämpfer gegen den SV Lörzenbach hinnehmen musste. „Lorsch ist für mich eine der stärksten Mannschaften in der Klasse. Wir müssen schauen, wer überhaupt defensiv auflaufen kann. Mauro Müller ist bis Sonntag im Urlaub, Luca Knecht und Jens Klein mussten verletzungsbedingt am Sonntag ausgewechselt werden. Jonas Bitsch ist familiär verhindert.“ Dazu kommen die langzeitverletzten Julian und Laurin Schneider, Samuel Becker. „Wir haben eigentlich keine Verteidiger mehr“, sagt Sauer. Dazu fällt Gianluca Müller und wahrscheinlich „Chrissi“ Kilian weiter aus. Sauer betont: „Es hat schon mehr Spaß gemacht, Trainer zu sein.“

