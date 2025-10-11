KOL: Kräftemessen mit dem Vorbild

Christian SchmittArchivfoto: Thorsten Gutschalk

Heppenheim. Kreisoberliga-Aufsteiger Starkenburgia Heppenheim holte zuletzt einen wichtigen 1:0-Sieg in Mitlechtern und kletterte in der Tabelle ins gesicherte Mittelfeld. Das Team von Trainer Christian Schmitt steht am Sonntag, 15 Uhr, vor einer großen Aufgabe: Tabellenführer Tvgg Lorsch kommt in die Kreisstadt.

„Das waren Big Points für uns. Die sechs Punkte aus den letzten beiden Spielen waren top. Wir sind voll im Soll“, blickt Schmitt zurück. Mit Blick auf die kommenden Partien ergänzt er jedoch: „Wir müssen schauen, dass wir in so einem Spiel die Spannung noch höher halten und fokussierter bleiben und mit der entsprechenden Konsequenz auch noch das zweite Tor erzielen. Aber wir müssen auch immer bedenken, wer wir sind: eine junge Mannschaft, die auch noch Fehler macht.“ Gegen den Primus ist seine Mannschaft nur Außenseiter. „Wir haben zuletzt gegen die unteren Mannschaften gespielt. Jetzt geht es wieder gegen ein Top-Team“, sagt Schmitt und macht klar: „Die Tvgg ist ein Vorbild für uns. Das ist eine entwickelte Mannschaft, hat keine zugekauften Spieler, Martin Weinbach als Trainer macht eine ganz tolle Arbeit und in diesem Sommer haben sie noch einmal an Qualität gewonnen.“ Weinbach, der auf Marlon Gremm, Dominik Koob und Ivan Livancic verzichten muss, möchte mit seinem Team die Tabellenführung natürlich verteidigen. Dafür würde der Tvgg bereits ein Punkt ausreichen, der Lorscher Trainer hat jedoch einen Auswärtssieg als Ziel ausgegeben. Der Übungsleiter bringt dem Aufsteiger aber großen Respekt entgegen und erwartet auf dem „Galgen“ alles andere als einen Spaziergang.

Hört er auf, macht er weiter? Nach dem 4:4 in Lörzenbach hatte SGU-Trainer Marcus Lauer die Vertrauensfrage gestellt. Das Ergebnis: „Die Mannschaft hat sich dafür ausgesprochen, dass wir das nun zusammen bis zum Ende durchziehen“, sagt Lauer, der betont: „Wir wissen alle, dass das bislang einfach keine gute Runde ist. Was wir eben nicht machen, sind die entscheidenden Tore. Gegen Lörzenbach haben wir in der ersten Hälfte sehr gut gespielt, machen aber den Sack nicht zu und bekommen dann im zweiten Durchgang die Gegentore. In den Spielen zuvor war es ähnlich. Das ist schon unerklärlich.“ Am Sonntag trifft die SG Unter-Abtsteinach auf die KSG Mitlechtern. „Das ist wieder ein ganz unangenehmer Gegner, die KSG hat in der vergangenen Runde gerade zu Hause gegen uns sehr gut gespielt. Aber wir müssen alleine auf uns schauen“, macht Lauer klar. Die beiden neuen KSG-Trainer Jens Klein und Christian Zeiß können am Samstag wohl auf einige Rückkehrer hoffen.

VfL-Coach Daniel Hahn hofft, dass der 6:3-Heimsieg gegen die SG Lindenfels/Winterkasten die Initialzündung zu einer neuen Serie für seine Mannschaft war. Gegen das Ligaschlusslicht wollen die Birkenauer am Sonntag nachlegen. Doch der VfL ist gewarnt. Der Tabellenletzte trotzte zuletzt dem Zweiten Eintracht Bürstadt ein 1:1 ab. „Wenn wir so spielen wie zuletzt gegen Lindenfels/Winterkasten und unsere Fehler vermeiden, dann ist ein Sieg drin“, sagt Hahn.

Die 0:1-Niederlage in Unter-Flockenbach II hat den SC Olympia auf den vierten Platz abrutschen lassen. Dennoch gibt es positive Aspekte, die Trainer Marius Döll aus dem jüngsten Auftritt seiner Mannschaft ziehen kann. „Wir waren spielerisch die bessere Mannschaft und hatten die klareren Chancen“, blickt der Lorscher Trainer auf den letzten Spieltag zurück. Gegen Lörzenbach gilt es aber, noch kaltschnäuziger vor dem gegnerischen Tor zu sein und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Sascha Hinz und Gianluca Lucchese fallen aus.