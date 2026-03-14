KOL-Kracher: FV Delkenheim will die Freien ärgern

Die Freie Turnerschaft Wiesbaden um Abdullah Kasilmis (r., im Zweikampf mit dem Gräselberger Michael Parker) steht beim FV Delkenheim vor einer echten Herausforderung. Foto: Frank Heinen

WIESBADEN. Dritter gegen Erster: Mehr Spitzenspiel geht kaum! Nachdem es vor Wochenfrist zum Auftakt der Restrückrunde in der Kreisoberliga Wiesbaden zwischen dem FV Delkenheim und dem FC Naurod bereits ein spannendes Verfolgerduell (2:2) gegeben hat, genießt an diesem Sonntag (15 Uhr) in einem weiteren Top-Duell der FV Delkenheim gegen die Freie Turnerschaft erneut Heimrecht.

Auf Abschiedstournee beim FVD befindet sich der spielende Cheftrainer und Torjäger (acht Treffer) Eric Pascal Bender, der zur neuen Saison zum Gruppenligisten SV Erbenheim wechselt und - wie am Freitag bekannt wurde - seinen Vertrauten Mika Leifermann als spielenden Co-Trainer mitbringt. Den umgekehrten Weg geht Karim El Bakkaoui, der am Oberfeld ebenfalls als spielender Cheftrainer fungiert.

„Ich gehe mit einem lachenden und weinenden Auge“, sagt 1,96 Meter-Mann Bender in seiner fünften Spielzeit beim Ländches-Club. Und bereits im ersten Jahr, mit Beendigung der Saison 2021/22, mit seinem Team als Vizemeister der Kreisliga A via Relegation in die Kreisoberliga aufgestiegen. Eine Runde später wäre der Bender-Elf als Vizemeister fast der Aufstieg in die Gruppenliga gelungen. Nach Platz neun in der Vorsaison zeigt sich der FV Delkenheim als aktueller Dritter erneut deutlich verbessert.

Und wie schätzt Eric Pascal Bender den kommenden Gegner von der Lahnstraße ein? „Er ist natürlich Tabellenführer, eine im Kollektiv sehr starke junge und fitte Mannschaft“, sieht der 35-Jährige die Mannschaft um das Trainerduo Daniel Pollner und René Kleemann mit nur 20 Gegentoren auch in der Defensive sehr stark. „Wir gewinnen aber das Spiel, weil wir ein Tor mehr schießen“, lacht der FVD-Coach. Er hofft, wie vor Wochenfrist wieder vor 200 Fans spielen zu können. Die Aufgabe werde allerdings nicht einfach, sagt er, dem noch für weitere drei Spiele der gesperrte Stürmer Kerem Anadolu als „Dreh- und Angelpunkt“ fehlt. Ferner sind sein spielender Co-Trainer und Abwehrchef Tim Basic sowie die Mittelfeldspieler Raid Khababa und Dennis Sänger nicht verfügbar.

Morgen, 15:00 Uhr FV Delkenheim Delkenheim Freie Turnerschaft Wiesbaden FT Wiesbaden 15:00 PUSH

Der Fokus bis Saisonende liegt für Bender auf das Erreichen der Aufstiegsspiele, wobei er die Chancen auf 50 Prozent taxiert: Denn die SG Germania, die aktuell die Wunschposition zwei belegt, habe bei einem noch mehr zu absolvierenden Spiel einen Punkt Vorsprung, gibt der FVD-Trainer zu bedenken. So oder so: „Ich gehe mit einem lachenden und weinenden Auge. Will heißen: Nach einer schönen Zeit freut sich Bender ebenso auf die neue Herausforderung. Aber er könne sich „sehr gerne“ vorstellen, irgendwann wieder zum FVD zurückzukommen.

Pollner: "Müssen Bestform abliefern"

Daniel Pollner nimmt mit seinen „Freien“ die Favoritenrolle an. „Aber Delkenheim ist die bisher einzige Mannschaft, die uns geschlagen hat (3:1) und wir müssen dort Bestform abliefern“, gibt der 33-Jährige zu bedenken. Aber eben deshalb sei seine Mannschaft, die keinen Ausfall zu beklagen hat, besonders motiviert, führt er an. „Es ist aber schwer, dort zu spielen und ich erwarte eine hitzige Stimmung.“ Den FVD sieht Pollner als erfahrene, offensivstarke Mannschaft, aus der Raul Romero Centeno, auch Zweiter Vorsitzender, und zurück nach Kreuzbandriss, Renato Pereira, Tobias Beck sowie Eric Pascal Bender herausragten.

Weiter spielen: SC Gräselberg – SV Hajduk (So., 14.30 Uhr), SV Frauenstein – SG Germania, FC Maroc – TuS Medenbach, Spvgg. Sonnenberg – TuS Nordenstadt (alle So., 15 Uhr), FC Naurod – TSG Kastel 46 (So., 15.15 Uhr), FVgg. Kastel 06 – FSV Schierstein 08 (So., 15.30 Uhr).





