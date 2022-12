KOL: Kohlhecks Freibuchner als Freistoßexperte Kohlhecker Doppelschütze beim Debüt von Trainer Said Akrri +++ FTW siegt unter Frank Stäbener +++ Personalmangel bei 08ern

„Wir haben nach dem Trainerwechsel eine sehr gute Reaktion gezeigt”, freute sich Frank Stäbener, jetzt Sportlicher Leiter und Coach in einer Person. Levin Walke (2, ein Elfmeter) und Ayman El Yazidi trafen zum Heimsieg, während Erdem Sürmeli zweifach für die TSG einschweißte. „In der ersten Halbzeit waren wir klar besser, haben nach dem Anschlusstreffer jedoch das Nervenflattern bekommen. Das ist momentan okay. Insgesamt war es ein faires Spiel trotz Abstiegskampf“, analysierte Stäbener.

„Wir haben den Kampf angenommen, sind wirklich als Einheit aufgetreten und haben immer den Glauben gehabt, zu gewinnen”, lobt Said Akrri, Kohlhecks neuer Trainer, seine Mannschaft, obwohl es nicht zum Dreier reichte. Michele Freibuchner (2), Nils Loy und Airidas Rasymas trafen, während Yunus Emre Özkan, Leon Pitogo und Ramazan Sakar mit seinem Doppelpack die Tore für Klarenthal markierten. Sakar hätte seine Torausbeute noch erhöhen können, setzte aber einen Elfmeter links über den Kasten. SCK-Mittelfeldmotor Michele Freibuchner traf zwei Mal per Freistoß, ein Mal aus über 30 Metern, zudem mit feinem Schlenzer: „Es war sicherlich für die Zuschauer ein schönes Spiel”, meinte Akrri.

„Es war ein sehr wichtiger Sieg mit Blick auf die Tabellenkonstellation”, urteilte Naurods Pressesprecher Eduard Schreiner. Luca Häuser mit einem Kopfballtor nach Freistoß von Nico Ludewig und Florian Jaschinger mit seinem Doppelpack sicherten den Heimsieg. Doch so klar wie das Ergebnis aussah, gestaltete sich die Partie nicht, räumte Schreiner ein: „Nordenstadt hat vor allem in der ersten Halbzeit aus einer sicheren Defensive ein gefährliches Konterspiel aufgezogen. Das war durchaus eine knappe Sache. Der Elan bei den Kontern ist Nordenstadt in der zweiten Halbzeit zwar ein wenig abhandengekommen, doch sie haben deutlich besser gespielt, als die Tabelle aussagt.“

„Wir haben eine überragende erste Halbzeit in einem richtig guten Kreisoberligaspiel gezeigt”, schwärmte FVD-Trainer Pascal Bender. Niklas Feidt, Dennis Sänger und Toptorjäger Mika Leifermann erzielten ihre Treffer alle in den ersten 45 Minuten. Frauenstein kam durch die Tore von Orkan Toksun noch nahe an den Ausgleich heran. Bender ergänzte: „Wir haben nach zwei individuellen Fehlern, aus denen die beiden Gegentreffer resultieren, als Mannschaft leiden müssen. Die Frauensteiner haben eine starke Partie gespielt und versucht, ihren Fußball zu spielen. Deshalb macht es mich umso stolzer, dass das Team das Spiel noch so über die Bühne gebracht hat.“