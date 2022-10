KOL: Kohlhecker Spektakel gegen Hellas SCK siegt 6:3 gegen Hellas Schierstein +++ Dotzheim hadert bei 0:5 mit dem Schiedsrichter

Wiesbaden. Der SC Kohlheck feiert auf eigenem Platz in der Kreisoberliga Wiesbaden den Sieg im Spektakel über Hellas Schierstein. Währenddessen unterliegen Dotzheim, Klarenthal und Frauenstein in ihren Heimspielen. Mit den Entscheidungen des Referees in der Partie Dotzheim gegen Sonnenberg waren sie beim Gastgeber nicht einverstanden.