KOL: Klosterstädter marschieren weiter

Die beiden Vereine aus Lorsch führen die Tabelle weiterhin an. – Foto: Timo Babic (Archiv)

Bergstraße. In der Kreisoberliga Bergstraße hat die Tvgg Lorsch ihren Zehn-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze mit einem Sieg beim FC Alemannia Groß-Rohrheim verteidigt. Olympia Lorsch ist Zweiter und liegt nun drei Punkte vor Eintracht Bürstadt. Die SG Unter-Abtsteinach ist vier Zähler hinter den Lorschern auf Rang vier in Lauerstellung. Die SG Lindenfels/Winterkasten hat den Abstiegskampf mit dem 2:1-Heimcoup gegen Bürstadt wieder spannend gemacht und ist nun punktgleich mit dem Drittletzten VfL Birkenau (beide 20 Zähler).

Mit einer Leistungssteigerung in Durchgang zwei fuhr die SG Unter-Abtsteinach die erhofften drei Punkte gegen das abgeschlagene Ligaschlusslicht ein. „Wir waren eigentlich drückend überlegen, müssen in den ersten 20 Minuten doch einige Tore erzielen“, sagte SG-Trainer Marcus Lauer, der betonte: „Der Bensheimer Torwart hat einen Sahnetag erwischt, die FSG hat aber auch gut gearbeitet. Vor dem Tor haben wir die falsche Entscheidung getroffen.“ Nach einem individuellen Fehler gelang Bensheim vor der Pause die überraschende 1:0-Führung. Im zweiten Durchgang war dasselbe Bild: Die Platzherren hatten 90 Prozent Spielanteile. Doch lange hielt das Schlusslicht das 1:0. Zehn Minuten vor Schluss brach allerdings dann der Bann. Der zuvor eingewechselte Yunael Gmru Nugusse erzielte das 1:1 (80.), kurz vor Schluss besorgte Mats Gärtner das 2:1 (89.) für Unter-Abtsteinach. „Es war ein später, aber hochverdienter Sieg für uns“, befand Lauer. Tore: 0:1 Quadt (14.), 1:1 Ngusse (80.), 2:1 Gärtner (89.). – Schiedsrichter: Krauß ( Fürth). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Geschlossene Leistung auf beiden Seiten.

Die Starkenburgia bezwang endlich auch einmal einen Gegner, der in der Tabelle vor dem Aufsteiger rangiert. Nach ausgeglichener erster Hälfte konterte Heppenheim eiskalt. Luca Schemel brachte die Platzherren nicht unverdient mit 1:0 (64.) in Front. Unter-Flockenbach drängte in der Folge auf den Ausgleich, kam aber zu keiner klaren Torchance. Nach einem Standard erzielte dann der Heppenheimer Felix Walter das 2:0 (86.). „Das war kein gutes Spiel von uns“, sagte Yannick Cezanne, der Co-Trainer der Unter-Flockenbacher, die zur Konkurrenz im oberen Drittel abreißen lassen mussten. Tore: 1:0 Schemel (64.), 2:0 Walter (86.). – Schiedsrichter: Mink (Reichenbach). – Zuschauer: 120. – Beste Spieler: Geschlossene Leistung auf beiden Seiten.

Der Spitzenreiter ging nach 17 Minuten in Front. „Davon lebten die Lorscher. Einen großen Unterschied zwischen den beiden Teams konnte man nicht erkennen, wir haben gut mitgespielt und hatten auch unsere Möglichkeiten“, sagte Klaus Anthes, der Erste Vorsitzende der Alemannia, der betonte: „Vorne haben wir leider keine Tore gemacht.“ Die Lorscher dagegen erhöhten auf 2:0. Letztlich reichte dem Spitzenreiter eine mäßige Leistung für drei weitere Punkte. Die Alemannia muss nun richtig bangen. Der Vorsprung auf den Ligavorletzten SG Lindenfels/Winterkasten beträgt nur noch zwei Zählern. Tore: 0:1 Radmacher (17.), 0:2 Aldirmatoglu (68.). – Schiedsrichter: Boztas (Darmstadt). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Geschlossene Leistung auf beiden Seiten.

Die Platzherren führten durch die Treffer von Lucas Baehr und Eron Aliha schnell mit 2:0. „Dann haben wir die Partie aus der Hand gegeben“, sagte FV-Spielertrainer Torsten Schnitzer. Einhausen verkürzte noch vor der Pause auf 1:2 und kam stark aus der Halbzeitkabine. Die SSG drehte die Partie. Doch Biblis gab wie schon in den vergangenen Partien auch diesmal nie auf. Nach einem kurz ausgeführten Eckball und anschließender Flanke in den Einhausener Strafraum sprang der Bibliser Dennis Wojtaszek am höchsten und traf noch per Kopfball zum 3:3-Endstand. Tore: 1:0 Baehr (8.) 2:0 Alija (12.), 2:1 Döhren (30.), 2:2, 2:3 Knaup (65., 70.), 3:3 Wojtaczek (90.). – Schiedsrichter: Jüch (Arheiligen). – Zuschauer: 150. – Beste Spieler: Geschlossene Mannschaftsleistung /Knaup.

Es war ein hartes Stück Arbeit, ehe der 5:2 (2:0)-Erfolg des Tabellenzweiten unter Dach und Fach war. Die Birkenauer drehten nämlich mit dem Wiederanpfiff auf und glichen zum 2:2 aus, hatten sogar noch Chancen, den Spieß komplett umzudrehen. Doch als der überragende Lars Palkovitsch, der einen Dreierpack schnürte und an allen SCO-Treffern beteiligt war, zum 3:2 für die Gastgeber traf, hatten die Lorscher wieder alles im Griff. Tore: 1:0 Palkovitsch (28.), 2:0 Lautenbach (45./Foulelfmeter), 2:1 Jan Tschunt (55.), 2:2 Halblaub (60.), 3:2, 4:2 Palkovitsch (75., 83.), 5:2 Serdar (88.). - Schiedsrichter: Ehlert (Offenbach). - Zuschauer: 90. - Beste Spieler: Palkovitsch, Schumacher/Jan Tschunt.

In einer packenden Begegnung gab es ein leistungsgerechtes Remis. Damit bleibt die beeindruckende Serie der Gäste bestehen, die seit November kein Spiel mehr verloren haben. Die erste Halbzeit gehörte klar der SGR. Die Reichenbacher agierten griffiger und belohnten sich für ihren Aufwand mit der 1:0-Pausenführung. Mitlechtern wirkte in dieser Phase defensiv anfällig und fand offensiv kaum Mittel gegen die kompakt stehende Abwehr der Gastgeber. Auch nach dem Seitenwechsel schien die SGR zunächst den Ton anzugeben, denn sie stellte mit dem 2:0 die Weichen scheinbar auf Sieg. Doch die Reichenbacher hatten die Rechnung ohne das gewachsene Selbstvertrauen der KSG gemacht. Angetrieben von ihrer Erfolgsserie der letzten Monate gab sich Mitlechtern keineswegs geschlagen und glich kurz vor Schluss noch aus. Tore: 1:0 Beilstein (18.), 2:0 Derigs (54.), 2:1 Christoph Kilian (71.), 2:2 Renkewitz (78.) Schiedsrichter: Marvin Cleves – Zuschauer: 120 - Beste Spieler: Jascha Kaffenberger, Bastian Derigs/Julian Schneider, Christoph Kilian.