KOL: Kleestadt gewinnt in Bad König

Bad König . In einem vorgezogenen Meisterschaftsspiel der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hat Viktoria Kleestadt bei der SG Bad König/Zell einen 4:2 (3:1)-Sieg eingefahren. Der Start war für die Gastgeber noch gelungen, weil Jakovenko (6.) schnell die Führung für die Odenwälder erzielte. Die SG verpasste es aber, nachzulegen. Kleestadt fing sich schnell und konnte durch Bott (18.) ausgleichen. Danach übernahmen die Gäste immer mehr das Kommando. Der Doppelschlag von Yegin (32./34.) bescherte der Viktoria eine komfortable Pausenführung.