Ligabericht
Enges Duell zwischen der SG Bad König/Zell und Viktoria Kleestadt.
Enges Duell zwischen der SG Bad König/Zell und Viktoria Kleestadt. – Foto: Carsten Koch

KOL: Kleestadt gewinnt in Bad König

Auswärtssieg der Viktoria in der Kreisoberliga

KOL Dieburg/Odenwald
SV Kleestadt
SG Bad König/Zell

Bad König . In einem vorgezogenen Meisterschaftsspiel der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hat Viktoria Kleestadt bei der SG Bad König/Zell einen 4:2 (3:1)-Sieg eingefahren. Der Start war für die Gastgeber noch gelungen, weil Jakovenko (6.) schnell die Führung für die Odenwälder erzielte. Die SG verpasste es aber, nachzulegen. Kleestadt fing sich schnell und konnte durch Bott (18.) ausgleichen. Danach übernahmen die Gäste immer mehr das Kommando. Der Doppelschlag von Yegin (32./34.) bescherte der Viktoria eine komfortable Pausenführung.

Nach Wiederanpfiff blieben die Bemühungen der SG, das Spiel zu drehen, ohne Erfolg. Es mangelte dem Angriff an Durchschlagskraft und der Abwehr an Stabilität. Daum (68.) nutzte das, um mit dem 4:1 für Kleestadt alles klar zu machen. Geist (80.) verkürzte noch zum 2:4.

