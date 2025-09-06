 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Der TSV Goddelau musste mit dem 0:8 bei der SKV Rot-Weiß Darmstadt II die höchste Niederlage in der Kreisoberliga/Darmstadt seit dem Wiederaufstieg hinnehmen.
Der TSV Goddelau musste mit dem 0:8 bei der SKV Rot-Weiß Darmstadt II die höchste Niederlage in der Kreisoberliga/Darmstadt seit dem Wiederaufstieg hinnehmen. – Foto: Anja Weinreich (Archiv)

KOL: Klatsche für TSV Goddelau bei RW Darmstadt II

Auch VfR Groß-Gerau II muss trotz Verstärkung aus dem Verbandsliga-Kader eine Niederlage hinnehmen

Verlinkte Inhalte

KOL DA/GG
SKG Walldorf
Groß-Gerau II
TSV Goddelau
RW Darmstadt II

GROSS-GERAU. In der Kreisoberliga Darmstadt/ Groß-Gerau mussten in dieser Woche sämtliche Teams aus dem Kreis Groß-Gerau Niederlagen hinnehmen. Der TSV Goddelau musste mit dem 0:8 bei der SKV Rot-Weiß Darmstadt II sogar die höchste Klatsche in der vierten Saison nach dem Wiederaufstieg hinnehmen. Der VfR Groß-Gerau II bleibt nach dem 2:4 gegen den SV Traisa Tabellenletzter.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Do., 04.09.2025, 19:30 Uhr
Rot-Weiß Darmstadt
Rot-Weiß DarmstadtRW Darmstadt II
TSV Goddelau
TSV GoddelauTSV Goddelau
8
0
Abpfiff

Mit drei Gegentreffern in den letzten fünf Minuten vor der Halbzeitpause war die Partie für den TSV Goddelau quasi schon beim Kabinengang verloren. Die Gastgeber hingegen waren von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft, zeigten insgesamt eine starke Vorstellung und hätten bei einer besseren Chancenverwertung sogar noch deutlicher siegen können. Goddelau steckte trotz des deutlichen Rückstandes zu keiner Phase auf, zeigte aber insgesamt zu viele Mängel. Tore: 1:0, 4:0 Talla (40., 47.), 2:0 Bernjus (43.), 3:0 Hohmann (45.+3/FE), 5:0, 7:0 Keil (51., 84.), 6:0 Neumann (53.), 8:0 Dittmann (90+1).

Do., 04.09.2025, 19:30 Uhr
VfR Groß-Gerau
VfR Groß-GerauGroß-Gerau II
SV Traisa
SV TraisaSV Traisa
2
4
Abpfiff

In der Partie der bisherigen beiden letzten Teams scheiterte Groß-Gerau trotz des Einsatzes von fünf Spielern aus dem Verbandsliga-Kader wieder an den eigenen Unzulänglichkeiten. „Wir bekommen zu einfache Tore und nutzen unsere Chancen nicht“, fasste der Sportliche Leiter Driton Kameraj die Partie kurz zusammen. Traisa dagegen zeigte großen Einsatz und war in der Chancenverwertung wesentlich effektiver. „Eine starke Leistung meiner Jungs“, war Gästetrainer Mischa Güntner begeistert. Tore: 0:1 Kryeziu (26.), 1:1, 2:2 Vodraschka (57., 78.), 1:2 Boukhou (70.), 2:3, 2:4 Fejokwu (80., 89.).

Do., 04.09.2025, 20:00 Uhr
SV St. Stephan Griesheim
SV St. Stephan GriesheimSt. Stephan
SKG Walldorf
SKG WalldorfSKG Walldorf
3
0
Abpfiff

Mit zwei Treffern nach 20 Minuten und der Roten Karte gegen Walldorfs Robert-Ciprian Beldiman war die Partie früh entschieden. Die Gastgeber waren weiterhin die spielbestimmende Elf, konnten aber die Überzahl nicht wirklich entscheidend ausnutzen. Auch nach der Pause verpasste es der Aufsteiger mit zu vielen Fehlern im Spielaufbau, das Ergebnis wesentlich deutlicher zu gestalten. Tore: 1:0 Thalheimer (19.), 2:0 Basekin (20.), 3:0 Dean (81.). Rote Karte: Robert-Ciprian Beldiman (22./SKG).



Aufrufe: 06.9.2025, 08:00 Uhr
Stephan St�hlerAutor