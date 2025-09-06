KOL: Klatsche für TSV Goddelau bei RW Darmstadt II

Der TSV Goddelau musste mit dem 0:8 bei der SKV Rot-Weiß Darmstadt II die höchste Niederlage in der Kreisoberliga/Darmstadt seit dem Wiederaufstieg hinnehmen. – Foto: Anja Weinreich (Archiv)

GROSS-GERAU. In der Kreisoberliga Darmstadt/ Groß-Gerau mussten in dieser Woche sämtliche Teams aus dem Kreis Groß-Gerau Niederlagen hinnehmen. Der TSV Goddelau musste mit dem 0:8 bei der SKV Rot-Weiß Darmstadt II sogar die höchste Klatsche in der vierten Saison nach dem Wiederaufstieg hinnehmen. Der VfR Groß-Gerau II bleibt nach dem 2:4 gegen den SV Traisa Tabellenletzter.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Do., 04.09.2025, 19:30 Uhr Rot-Weiß Darmstadt RW Darmstadt II TSV Goddelau TSV Goddelau 8 0 Abpfiff Mit drei Gegentreffern in den letzten fünf Minuten vor der Halbzeitpause war die Partie für den TSV Goddelau quasi schon beim Kabinengang verloren. Die Gastgeber hingegen waren von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft, zeigten insgesamt eine starke Vorstellung und hätten bei einer besseren Chancenverwertung sogar noch deutlicher siegen können. Goddelau steckte trotz des deutlichen Rückstandes zu keiner Phase auf, zeigte aber insgesamt zu viele Mängel. Tore: 1:0, 4:0 Talla (40., 47.), 2:0 Bernjus (43.), 3:0 Hohmann (45.+3/FE), 5:0, 7:0 Keil (51., 84.), 6:0 Neumann (53.), 8:0 Dittmann (90+1).

In der Partie der bisherigen beiden letzten Teams scheiterte Groß-Gerau trotz des Einsatzes von fünf Spielern aus dem Verbandsliga-Kader wieder an den eigenen Unzulänglichkeiten. „Wir bekommen zu einfache Tore und nutzen unsere Chancen nicht“, fasste der Sportliche Leiter Driton Kameraj die Partie kurz zusammen. Traisa dagegen zeigte großen Einsatz und war in der Chancenverwertung wesentlich effektiver. „Eine starke Leistung meiner Jungs“, war Gästetrainer Mischa Güntner begeistert. Tore: 0:1 Kryeziu (26.), 1:1, 2:2 Vodraschka (57., 78.), 1:2 Boukhou (70.), 2:3, 2:4 Fejokwu (80., 89.).