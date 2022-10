KOL: Klarer Derbysieg für Wolfskehlen TSV gewinnt bei Olympia Biebesheim +++ Hillal Rüsselsheim tankt Selbstvertrauen

SV Olympia Biebesheim – TSV Wolfskehlen 0:3 (0:0). Mit einer cleveren Leistung setzte sich Wolfskehlen im Derby in Biebesheim verdient durch. Obwohl die Hausherren über weite Phasen das bessere Team stellte, waren die Aktionen der Hausherren zu harmlos. Zudem fehlte den Hausherren der unbedingte Willen in der Defensive die Gegentreffer zu vermeiden. In der Offensive kam die Elf durch einige gute Möglichkeiten, scheiterte aber mehrfach am starken Torhüter Jonas Kursch. „Der Umbruch nach den Abgängen wichtiger Spieler und dem neuen Trainer dauert doch länger“, vermutet Max Gewalt, zweiter Vorsitzender der Biebesheimer.

Tore: 0:1 Riesel (50.), 0:2 Müller (63.), 0:3 Riesle (72.).

FC Hillal Rüsselsheim - FC Türk Gücü Rüsselsheim 3:0 (1:0). Mit dem deutlichen Erfolg erkämpften sich die Gastgeber neues Selbstvertrauen. „Wir hatten 30 Minuten Probleme ins Spiel zu kommen“, gibt Driss Benali, Vorsitzender vom FC Hillal zu. Löser der Blockade war der Führungstreffer durch Ahmed Yildirim, der nach 40 Minuten die Führung erzielte. Nach der Pause verstärkte der FC Türk die Offensive, was gut für das Spiel der Gastgeber war. „Der Sieg war verdient, hätte noch Häher ausfallen können“, so Benali. Der Stadtrivale war vor allem in der Offensive zu harmlos.

Tore: 1:0 Yildirim (40.), 2:0 Belhadj (66.), 3:0 Abdelmalek Benali (78.)

SC Opel Rüsselsheim - SV Traisa 3:5 (2:0). Erst in der zweiten Halbzeit konnte sich Traisa gegen zunächst gut spielende Rüsselsheimer durchsetzen. In den ersten 45 Minuten war der SC Opel gut im Spiel und führte verdient. Als die Gäste aber nach der Pause das Tempo erhöhten, war es um die Hausherren geschehen, da den Akteuren weiterhin die notwendige Fitness fehlt. „Bei uns kommen Spieler zum Einsatz, die aufgrund von langen Verletzungen nicht fit sein können“, erklärt Trainer Özkan Celik. Zudem leisteten sich seine Spieler nach der Pause in der Defensive zu viele leichte Fehler, die Traisa gut ausnutzte.

Tore: 1:0 El Fechtali (23.), 2:0 Mager (25.), 2:1 Brink (47.), 2:2 Schimmel (49.), 2:3 Fischer (66.), 2:4 Schuster, (73.), 2:5 Schuster (74.), 3:4 Ihsan Celiker (88./Foulelfmeter), 3:5 Schuster (90+4).

TSV Goddelau - SKV Rot-Weiß Darmstadt II 3:3 (2:2). Mit einer guten Teamleistung verdiente sich Goddelau den Punkt gegen die zuletzt starken Darmstädter. „Wir haben heute eine gute Teamleistung gezeigt“, lobte Trainer Kevin Halle die eigene Mannschaft. Im Vergleich zu den vergangenen Spielen sah er zudem das Spielglück auf der eigenen Seite: „Darmstadt hatte in der zweiten Halbzeit die bessere Möglichkeiten zum Sieg.“ Aufgrund der Einstellung der Akteure hatte der Aufsteiger den Punkt aber verdient.

Tore: 0:1 Caliskanoglu (6.), 1:1 Klink (22.), 2:1 Stolz (28. /Foulelfmeter), 2.2 Schneider (38.), 2:3 Caliskanoglu (57.), 3:3 Scarpato (63.)