KOL: Kellerkinder treten auf der Stelle SG Bad König/Zell kassiert Last-Minute-Ausgleich, TV Fränkisch-Crumbach verliert deutlich von Michael Sobota · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Nico Canci (rechts, hier im Zweikampf mit Georgenhausens Karan Misra) rettet dem TSV Lengfeld mit seinem Treffer zum 1:1-Endstand spät einen Punkt. Foto: Guido Schiek/VRM

Dieburg/Odenwald. In der Kreisoberliga Dieburg hat TSV Höchst einen 2:1-Arbeitssieg gegen die SG Rimhorn/Neustadt eingefahren. Zudem profitierte der Tabellenführer von der 0:4-Heimniederlage des schärfsten Verfolgers TSG Steinbach gegen die SG Mosbach/Radheim. Am Tabellenende gab Schlusslicht SG Bad König/Zell den Heimsieg gegen den FV Eppertshausen in der Nachspielzeit aus der Hand und trennte sich 3:3-Remis. Auch der TSV Lengfeld und die KSG Georgenhausen trennten sich mit 1:1 Remis. Dagegen unterlag der TV Fränkisch-Crumbach dem Team von Hassia Dieburg deutlich mit 2:6. Knapp mit 0:1 unterlag Viktoria Kleestadt beim KSV Urberach und nähert sich wieder der Abstiegszone.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr TSV Höchst TSV Höchst SG Rimhorn/Neustadt SG Rimhorn/Neustadt 2 1 Abpfiff Im ersten Durchgang versteckten sich die Gäste nicht und erarbeiteten sich einige Tormöglichkeiten. Auch Höchst war in der Offensive stark, ohne aber zum Erfolg zu kommen. Erst nach dem Wechsel kontrollierte der Spitzenreiter die Partie. Daum (68.) erzielte per Foulelfmeter die Führung. Die nun druckvollen Gastgeber erhöhten durch Seiler (82.) auf 2:0. Die SG hielt jedoch weiter dagegen. Der Anschluss von Tarhan (90.) brachte aber keine Wende mehr.

Die erste halbe Stunde dominierten die Gastgeber, ohne trotz guter Chancen zum Torerfolg zu kommen. Aus dem Nichts traf Knecht (28.) per direktem Freistoß zum 1:0 für die Gäste. Den möglichen Ausgleich verhinderte SG-Schlußmann Edenhofer, der einen von Vlahov (38.) geschossenen Foulelfmeter parierte. Zudem musste Steinbachs Daniel Reimer (41.) mit Rot vorzeitig vom Platz. Mit dem Halbzeitpfiff markierte Dennis Jakob das 2:0 für Mosbach/Radheim. Nach dem Wiederanpfiff drängte Steinbach auf den Anschluß. Doch mit dem 3:0 von Groß (63./Handelfmeter) war das Spiel gelaufen. Marvin Bernhard (86.) setzte den Schlußpunkt zum 4:0 und Steinbachs zweiter Niederlage in Folge. SG Bad König/Zell und TSV Lengfeld nur Remis

Beide Mannschaften begannen forsch. Das 1:0 von Koch (10.) konnte Zeweldi (12.) fast im Gegenzug ausgleichen. Danach hatten beide Mannschaften weitere Chancen, die aber nicht genutzt wurden. Erst spät im zweiten Durchgang wurde es dann turbulent. Zeweldi (71.) brachte den FVE in Führung, doch die kämpferischen Odenwälder drehten mit dem Doppelschlag von Koch (80.) und Sezek (82.) den Spieß wieder um. In der Nachspielzeit entriß Czerwinski (90.+4) mit seinem Tor den Gastgebern den Sieg.

Im Abstiegsderby hatte zunächst Georgenhausen die Nase vorne. Lengfeld agierte zu pomadig und war in den Zweikämpfen ohne Biss. Wenz (36., Foulelfmeter) besorgte die verdiente Pausenführung der Gäste. Nach dem Seitenwechsel besann sich Lengfeld eines Besseren. Die KSG wurde unter Druck gesetzt und zu Fehlern gezwungen. Einen davon nutzte Canci (86.) zum letztlich verdienten Remis.

Dieburg bestrafte die Fehler der Odenwälder konsequent, obwohl diese über weite Strecken auf Augenhöhe mit den Gästen spielten. Die schwache Defensive des TV ließ aber im ersten Durchgang die Tore von Cedric Fuhlbrügge (19.), Hilligardt (25.) und Jaschek (40.) zu, ehe Da Silva (45.) verkürzen konnte. Als nach der Pause Da Silva (58.) auf 2:3 verkürzte, schien die Partie kurzzeitig zu kippen. Dann aber kam der große Aufttritt des Dieburgers Marvin Jaschek, der mit einem Hattrick (65./72./76.) den Gastgebern ihre Grenzen aufzeigte.

In der an Chancen armen Partie war es Kantz (42.), der das Tor des Tages erzielte. Nach dem Wiederanpfiff setzten die Gastgeber auf Konter. Kleestadt übernahm die Spielkontrolle und hatte in der Schlußphase durch Freund und Bott die Möglichkeit zum Ausgleich. Am Ende blieb es aber beim etwas schmeichelhaften Urberacher Heimerfolg.

In der guten ersten Halbzeit der Gastgeber erzielte Timocin (13.) schnell die Führung. Man verpasste es aber, die Führung auszubauen. Im zweiten Durchgang drängte Ober-Roden auf den Ausgleich, scheiterte aber immer wieder an TSV-Schlußmann Marius Ninger.