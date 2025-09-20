KOL: Keiner möchte die Kerwe verderben

Na dann: Prost! Feste feiern können die Fußballer von Olympia und Tvgg am Wochenende auf der Lorscher Kerwe. Sie haben ihre Hausaufgaben bereits am Donnerstag erledigt. Archivfoto: Manfred Ofer

Bergstraße (atth/kar/net/ ü/maz/ü). Die beiden Lorscher Fußballclubs können mit einem guten Gefühl ins Kerwewochenende gehen. Sowohl die Turnvereinigung wie auch der SC Olympia gestalteten ihre vorgezogenen Spiele in der Kreisoberliga erfolgreich. Die Tvgg verteidigte die Tabellenführung.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Do., 18.09.2025, 19:30 Uhr Tvgg. Lorsch Tvgg Lorsch FC Alemannia Groß-Rohrheim Gr.-Rohrheim 6 0 Abpfiff Tvgg-Trainer Martin Weinbach war zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft. In den ersten 20 Minuten war bei den Platzherren aber auch Geduld gefragt, da machten die ersatzgeschwächten Gäste die Räume eng. Thomas Leipert (22., 26.) brachte die Turnvereinigung dann mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße. Im zweiten Abschnitt, als bei Groß-Rohrheim die Kräfte schwanden, konnten die Gastgeber ihre Dominanz auch auf das Ergebnis übertragen. „Bei einer konsequenteren Chancenverwertung wäre noch mehr drin gewesen, ansonsten war das ein guter Auftritt“, lobte Weinbach. Tore: 1:0, 2:0 Leipert (22., 26.), 3:0 Fraas (51.), 4:0, 6:0 Dewald (84., 89.), 5:0 Koob (88.). – Schiedsrichter: Pfeifer (Rimbach). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Gründ, Radmacher, Leipert, Melzer/Urso.

Hagen Brinkmann sprach von der „besten Saisonleistung“ seiner Mannschaft, die eindrucksvoll gezeigt habe, zu was sie fähig ist, wenn jeder an seine Grenzen geht. „Birkenau hatte eine starke Anfangsviertelstunde, danach haben wir das Spiel an uns gerissen“, berichtete das Lorscher Spielausschussmitglied und lobte vor allem das mannschaftlich geschlossene Auftreten: „In der Schlussphase war das ein Spiel auf ein Tor.“ Birkenaus Trainer Daniel Hahn bekannte: „Wir müssen von unseren Ansprüchen erst einmal Abstand nehmen.“ Seine Mannschaft habe zu viele Fehler gemacht. Tore: 1:0 Wolk (10.), 1:1 Brinkmann (21.), 1:2, 1:3, Reichel (36., 39.), 2:3 Tschunt (40.), 2:4, 2:5 Vincenzo Lucchese (44., 54.), 2:6 Reichel (56.), 2:7 Ulpins (76.). – Schiedsrichter: Cleves (Reinheim). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Philipp Wolk/Lucchese, Reichel.

Obwohl der Ballbesitz zu 75 Prozent bei den Lampertheimern war, kam zunächst wenig dabei rum. Im Gegenteil: „Rodau hatte drei Chancen und dabei zwei Treffer erzielt“, klagte TVL-Co-Trainer Pablo Keller. „Das Spiel ist eigentlich optimal für uns gelaufen“, sagte auch SC-Trainer Ludwig Brenner. Doch die Geduld des TV sollte sich bezahlt machen. Zunächst schweißte Luca Wittemann den Ball ins Gästetor, ehe Aaron Liefers zum verdienten 2:2 ausglich. Tore: 0:1 Beyer (38.), 1:1 Maik Müller (50.), 1:2 Wittemann (57.), 2:2 Liffers (90. + 1). – Schiedsrichter: Radl (Biebesheim). – Zuschauer: 70. – Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für Pacholczyk (78., Rodau) wegen Wegschießen des Balles. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Maik Müller.

Die Trainer Daniel Fuchs (TSV) und Nabil Hamzi (VfR) pflegen ein freundschaftliches Verhältnis. Das gute Verhältnis sorgte dafür, dass das fürs Winzerfestwochenende angesetzte Derby wegen personeller Engpässe bei den Fehlheimern verlegt werden konnte und zudem das Heimrecht getauscht wurde Auf dem Platz lieferten sich die Kontrahenten ein faires Derby, das mit einem leistungsgerechten Remis endete. Nabil Hamzi, der erneut nur eine Rumpfelf zur Verfügung hatte, sprach seinem Team ein großes Lob aus. „Das war heute eine starke Leistung. Im ersten Abschnitt waren wir die bessere Mannschaft, im zweiten haben uns die Kräfte verlassen.“ Tore: 0:1 Butz (30.), 1:1 Feick (64.), 1:2 Butz (74.), 2:2 Schmitt (83.). – Schiedsrichter: Rudi (Bobstadt). – Beste Spieler: Ghawas/Kittel.

Karl-Heinz Schäfer konnte mit dem Remis ganz gut leben. „Die Gäste haben die erste Halbzeit dominiert und hatten drei Alutreffer“, berichtete der Sportliche Leiter der SG: „So haben wir nach der Pause mit unserer Führung den Spielverlauf ein wenig auf den Kopf gestellt. Gras-Ellenbach kam aber postwendend zum verdienten Ausgleich, wir haben es in der Schlussphase aber gut verstanden, den einen Punkt mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung zu verteidigen.“ Tore: 1:0 Rettig (60.), 1:1 Fink (66.). Tor des Tages hilft SV Lörzenbach wenig Kreispokal, zweite Runde: Eine Überraschung gab es in den drei Zweitrunden-Kreispokalspielen am Donnerstagabend: A-Ligist TG Jahn Trösel warf den Kreisoberliga-13. SV Lörzenbach mit 4:1 aus dem Wettbewerb. Schwacher Trost für die Gäste: Nick Hölzing traf aus knapp 50 Metern zur frühen Führung der Gäste. Praktisch mit dem Pausenpfiff glich Ole Schmitt aus, ehe Rober Jarosch (59.), Tizian Zoczyk (68,) und Mirco Bölts (90.) für den Sieg des Klassentieferen sorgte. Lörzenbachs Trainer Ron Hachenberger hatte im Vergleich zum letzten Punktspiel (0:4 in Reichenbach) eine auf neun Positionen veränderte Startelf ins Rennen geschickt.

Chancenlos war der TSV Hambach (Zwölfter A-Liga) gegen die FSG Riedrode (Zweiter Gruppenliga). Zwei schnelle Tore (Rojhat Akcan, Sinan Schuchmann) deuteten die Richtung des Geschehens an. Schuchmann erhöhte nach der Pause auf 3:0 für den Favoriten, der auch den Hambacher Anschluss (M-Nour Ktneh) schnell mit dem vierten Tor wiederum durch Akcan beantwortete. Schuchmann zum dritten und Nils Schwaier sorgten für den 6:1-Endstand.

