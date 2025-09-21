KOL: Kein Sieger im Spitzenspiel

Darmstadt. Mit einem 1:1-Unentschieden im Spitzenspiel in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau zwischen dem SV Germania Eberstadt und dem SV Hahn bleibt die Tabellenspitze eng zusammen. In der ersten Partie nach dem Rücktritt von Trainer Ingo Hauke gelang der SKG Bickenbach ein 7:3-Erfolg über die TSG 1846 Darmstadt. Dem SV St. Stephan gelang gegen den VfR Groß-Gerau ein 15:0-Erfolg.

Im Spitzenspiel vor 120 Zuschauern gab es ein leistungsgerechtes Unentschieden. Hahn verpasste es, nach dem Führungstreffer durch Riccardo D’Addona (54.) den zweiten Treffer zu erzielen, als Tobias Brink an Torhüter Lukas Franke scheiterte. „Dann wäre das Spiel wohl durch gewesen“, vermutet der Eberstädter Trainer Felix Keutz. Seine Mannschaft steckte aber nicht auf und belohnte sich nach 69 Minuten, als Per Louis Christ ein Zuspiel von Andre Berberich ausnutzte. Im zweiten Spielverlauf waren beide Teams bedacht, keine Fehler zu machen und waren mit dem Unentschieden zufrieden. „Ein gerechtes Unentschieden“, gab der Hahner Pressesprecher Rainer Strack zu. Tore: 0:1 D Addona (53.), 1:1 Christ (69.).

Obwohl die Darmstädter eine hohe Fehlerquote im Spiel hatten, war der Erfolg ungefährdet. „Wir waren über 90 Minuten überlegen“, erkannte Trainer Marvin Zimmer. Die Gäste steckten zu keiner Phase auf und kamen durch zwei Standardtreffer heran. Der verdiente SKV-Sieg geriet auch nach dem zweiten Biebesheimer Treffer nicht mehr in Gefahr. Tore: 1:0, 2:0, 3:1 Schirmacher (33., 34., 49.), 2:1, 3:2 Grossmann (39., 71.), 4:2 Rummel (88.).

Die Groß-Gerauer waren über die gesamte Spielzeit hoffnungslos unterlegen. Nach sieben Treffern der ersten Halbzeit waren die Gäste mit 15 Gegentreffern noch gut bedient, da Aufsteiger St. Stephan es in der zweiten Halbzeit ruhiger angehen ließ. Tore: 1:0, 7:0 Fleming (7., 44.), 2:0 Funk (20.), 3:0, 9:0 Root (23., 50.), 4:0, 5:0 Dean (30., 34.), 6:0, 10:0 Peljto (39., 53.), 8:0, 13:0 Braun (47., 73.), 9:0 Root (50.), 11:0, 15:0 Siegfried (57., 84.), 12:0, 14:0 Wilfer (71., 75.),

In einer ausgeglichenen Begegnung musste Erzhausen eine unglückliche Niederlage hinnehmen: „Modau hatte heute das Spielglück“, erklärte Bünyamin Bozkir, Trainer der Gastgeber. Auch Erzhausen erspielte sich einige gute Möglichkeiten, konnte diese aber nicht verwerten. Nach dem zweiten Gegentreffer war Erzhausen die aktivere Mannschaft, konnte sich aber nicht belohnen. Tore: 0:1 Adedokun (28.), 1:1 Bohn (42.), 1:2 Lisowski (71./Foulelfmeter), 1:3 Ali (90.+2).

Darmstadt hatte zunächst den besseren Start und nutzte die Chancen. Bickenbach unter Interimstrainer Marc Hauser waren dennoch gut im Spiel und konnte die Partie noch vor der Pause drehen. Nach dem Seitenwechsel war Bickenbach spielbestimmend und verdiente sich den sicheren Erfolg auch in der Deutlichkeit. Tore: 0:1 Manthey (2.), 0:2 Schmidtner (22.), 1:2 Dilly (27.), 2:2, 5:3 Anding (33., 75.), 3:2, 4:2, 6:3 Saltzer (45., 49., 83.), 4:3 Zessin (54.), 7.3 Spindola (86.).

Während die Hausherren viele gute Torchancen nicht verwerteten, nutzte Traisa seine Möglichkeiten konsequent. „Die jungen Spieler von Traisa haben einen großen Kampf gezeigt und verdient gewonnen“, gab Hellas-Vorsitzender Theo Athanassopoulos zu. Er zeigt sich beeindruckt, mit welchem Teamgeist Traisa in der zweiten Halbzeit wehrte und ohne Gegentreffer blieb. Tore: 1:0 Pasha (18.), 1:1 Amazirh (32.), 1:2 Friebe (34.), 1:3 Memeti (82.).

In der vierten Minute der Nachspielzeit rettete Walldorf noch einen Punkt. „Das ist ärgerlich, wir hatten den Sieg verdient“, erkannter Peter Polak, sportlicher Leiter der Gäste. In den ersten 45 Minuten war das Team von der Bergstraße spielbestimmend, verpasste nach dem Führungstreffer aber, den zweiten Treffer nachzulegen. Nachdem Manuel Daum (90.+2) die erneute Führung gelang, sah es nach dem verdienten Erfolg der Gäste aus. Eine Unaufmerksamkeit in der letzten Aktion der Partie verhinderte das. Gegenüber den vergangenen Spielen zeigten die Gäste eine Leistungssteigerung, konnte sich aber nicht mit dem verdienten Dreier belohnen. Tore: 0:1, 1:2 Daum (22.), 1:1 Wolf (64.), 2:2 Panteleev (90.+4).





