KOL: Kein Aufbäumen bei der SGU Eintracht Bürstadt beherrscht das Verfolgerduell in Unter-Abtsteinach +++ Tvgg Lorsch gewinnt souverän das Derby +++ SV Lörzenbach kann doch noch siegen +++ Ein Punkt für den FC Starkenburgia. von Markus Karrasch · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Die SG Unter-Abtsteinach verliert das Verfolgerduell gegen Eintracht Bürstadt. – Foto: EDM_Photos18 (Archiv)

Bergstraße (kar/bore/net/ ü). In der Kreisoberliga hat die SG Unter-Abtsteinach das Verfolgerduell gegen Eintracht Bürstadt verloren. Die Tvgg Lorsch, die bei der SSG Einhausen das Derby gewann, bleibt in der Tabelle mit einem Sieben-Punkte-Vorsprung souverän vorne.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr FC Starkenburgia Heppenheim Starkenburg. VfL Birkenau VfL Birkenau 1 1 Abpfiff Das Resultat war gerecht nach einem Spiel, in dem beide Mannschaften nach der Pause eine gewisse Frühjahrsmüdigkeit in der Offensive an den Tag legten. Allerdings hätten die Gastgeber auch als Verlierer vom Platz gehen können, doch Torwart Abancourt rettete kurz vor dem Abpfiff das 1:1. Besser als die zweite Halbzeit (Starkenburgia-Pressesprecher Dominik Heckmann: „Das war nicht wirklich ansehnlich“) war der erste Durchgang, dem Birkenau gut begann, dann die Starkenburgia dominierte und durch Simon Buch in Führung ging. Zuvor hatte er bereits die Latte getroffen. „Im Großen und Ganzen kann man mit dem Punkt zufrieden sein“, sagte Birkenaus Trainer Daniel Hahn. Tore: 1:0 Buch (40.), 1:1 Sauer (56.). – Schiedsrichter: Turinski (FC 07 Bensheim). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: beide mit geschlossener Leistung.

Die Aufstiegsambitionen der SGU bekamen einen bösen Dämpfer. „Der Ausgang ist natürlich sehr enttäuschend. Wir waren emotional nicht fähig, nach dem Rückstand gab es keine Signale, dass wir uns aufbäumen würden“, sagte Trainer Marcus Lauer. Die SGU war in der Anfangsphase engagiert, Bürstadt zeigte sich aber eiskalt. Mit dem Treffer von Leotrin Kqiku schien bei den Gastgebern der Stecker gezogen. Flamur Bajrami, der Sportliche Leiter der Eintracht, sagte: „Wir haben eine ganz starke Auswärtsleistung geboten, gut verteidigt. Der Sieg hätte noch höher ausfallen können.“ Tore: 0:1 Kqiku (11.), 0:2 Piechotta (52.), 0:3 Huseinovic (58.), 1:3 Lelek (70.), 1:4 Hasanaj (76.), 1:5 Göktas (78.), 2:5 Nils Anhölcher (85.). – Schiedsrichter: Böhm (Lützel-Wiebelsbach).

Im ersten Durchgang war das Spiel noch ausgeglichen. Doch der SVU erzielte bis zur Pause nach drei Standardsituationen drei Treffer. „Im zweiten Durchgang haben wir einfach munter weitergemacht“, lobte Co-Trainer Yannick Cezanne. Stark spielte Endrit Beka, der drei Treffer erzielte. Nach dem 0:4 habe seine Elf „jegliche Kreisoberliga-Tauglichkeit vermissen lassen“, ärgerte sich Reichenbachs Trainer Christian Bauer. Tore: 0:1 Endrit Beka (25.), 0:2 Scott (30.), 0:3 Mayer (34.), 0:4 Endrit Beka (55.), 0:5 Knapp (61.), 0:6 Endrit Beka (66.), 0:7 Dechert (71.), 0:8 Fischer (80.). – Schiedsrichter: Paul (Langen). – Zuschauer: 100. Beste Spieler: keine/Fischer, Endrit Beka.

Die KSG musste auf wichtige Spieler verzichten; Finn Renkewitz und Carsten Bitsch sowie Luka Knecht fielen aus. Dennoch gingen die Odenwälder 2:0 in Führung. Aber Biblis bewies einmal mehr seine Comeback-Qualitäten. Torsten Schnitzer erzielte mit einem Schlenzer in der Nachspielzeit noch das 2:2. Pech hatte zuvor Markus Gölz, der den Pfosten traf (75.). „Mitlechtern hat gut verteidigt, wir haben aber Moral gezeigt und sind glücklich über den Punkt“, so Schnitzer. Tore: 0:1 Schneider (35.), 0:2 Christoph Kilian (57.), 1:2 Greiß (80.), 2:2 (90.+3). – Schiedsrichter: Aydin (Eppertshausen). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: geschlossene Leistung beider Seiten.

Lörzenbach landete im 20. Versuch seinen dritten Dreier, vergrößerte so den Vorsprung auf den Vorletzten SG Lindenfels/Winterkasten auf drei Punkte. Die Alemannia ist nun wieder voll im Abstiegskampf. „Wir sind einfach nicht konstant genug, waren gegenüber dem 4:0 gegen Flockenbach nicht wiederzuerkennen“, so Alemannia-Vorsitzender Klaus Anthes. Lörzenbach profitierte auch von der hohen Fehlerquote der Platzherren. Tore: 0:1 Krauß (25.), 0:2 Kilian (35.), 1:2 Hassanzada (90.+5). – Schiedsrichter: Horneck (Geinsheim). – Zuschauer: 70. – Beste Spieler: geschlossene Leistung beider Seiten.