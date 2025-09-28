Die Fvgg. Kastel besiegte als erstes Team der Saison den SV Frauenstein. – Foto: Willi Roth - Archiv

KOL: Kastel 06 beendet Superserie des SV Frauenstein Nach sieben Siegen geht SV Frauenstein erstmals als Verlierer vom Platz +++ 06-Keeper Marius Trnka hält stark +++ SG Germania pirscht sich heran Verlinkte Inhalte KOL Wiesbaden Kastel 06 Nordenstadt Frauenstein Kastel 46 + 12 weitere

WIESBADEn. Kreisoberligist FVgg. Kastel 06 überraschte mit dem 3:1 über den bislang mit weißer Weste ausgestatteten SV Frauenstein. Eine Englische Woche mit Licht und Schatten erlebte der FV Delkenheim, der am Donnerstag im Nachholspiel gegen Aufsteiger TuS Medenbach beim 2:0 dreifach punktete, aber am Sonntag bei der SG Germania unterlag. Gegen die Medenbacher zeichnete sich Kerem „Kero“ Anadolu als zweifacher Torschütze aus, darunter ein sehenswerter 30-Meter-Freistoß. Die Medenbacher verloren nicht nur drei Punkte, sondern in der zweiten Halbzeit auch ihre beiden Spieler Dennis Deider (Rot) und Oleg Barz (Gelb-Rot). Die Aufseiger und Nachbarn TuS Medenbach und Spvgg. Igstadt gingen am Sonntag leer aus.

Im achten Saisonspiel kassierten die Gäste von der Bodenwaage vor rund 100 Zuschauern im Stadion „In der Witz“ ihre erste Niederlage. „Das ist sehr ärgerlich“, befand ihr Trainer Michael Klinkhammer, der seine Formation als das bessere Team sah. „Wir waren läuferisch besser und fitter“, beobachtete er ebenfalls, ohne seiner Mannschaft einen Vorwurf zu machen. Einzig: „Wir haben unsere klaren Chancen nicht genutzt.“ Sein Gegenüber, Roberto D‘Angelo, der mit Christian Neumann die 06er trainiert, genoss den Coup. „Wir sind immer für eine Überraschung gut“, sprach aber auch von einem etwas glücklichen Dreier. Ausdrücklich hob er seinen Keeper Marius Trnka hervor. Die Frauensteiner müssen nach nun spielfreiem Wochenende am 12. Oktober zum SC Gräselberg.. Tore: Zekaryas Endale (2/ beide per Kopf), Dario Flace/Taha Topcu (Foulelfmeter).

Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit am Schelmengraben drehten die Gäste um Spielertrainer und Abwehrchef Yaha El Fachtali Sabbat mächtig auf und eilten einem klaren Dreier entgegen. Ayman El Yazidi eröffnete den Torreigen mit einem Flachschuss von der Strafraumkante – 0:1 (51.). Schön freigespielt erhöhte Youness Oumoussa auf 0:2 (66.). Ebenfalls aus kurzer Distanz traf ein weiterer Gästespieler (75.). Den Schlusspunkt setzte Deniz Atalay per Foulelfmeter (90.+1). „Wir haben den Knoten platzen lassen“, freute sich Torschütze Ayman El Yazidi über den zweiten Saisonsieg, der sein Team an den 08ern vorbeiziehen lässt. 08-Trainer Matthias Groß, der mit vergebenen Chancen in den ersten 15 Minuten haderte, räumte ein: „Wir sind im Abstiegskampf angekommen.“

„Ich bin sehr zufrieden, nur die Chancenverwertung hätte besser sein können“, sagte Germania-Trainer Stefan Kühne nach einem „verdienten Sieg“. „Wir waren in der ersten Halbzeit überhaupt nicht auf dem Platz“, musste dagegen der spielende Gästecoach Pascal Bender feststellen. Und schob nach: „Ich bin tief enttäuscht.“ Tore: Ivan Rebic (2), Korel Cal, Gjergj Prebreza/Raid Khababa, Tobias Beck.

Während Manuel Ulm seine Flitterwochen genießt, erlebte sein TuS-Trainerpartner Dustin Schild zwar eine „defensiv ordentliche Leistung, aber offensiv zu wenig“. Doch verwundern tat es ihn angesichts gleich neun fehlender Stammkräfte nicht. Max Hellwig, zusammen mit Cemal Sürmeli Trainer der 46er freute sich über „eine disziplinierte und gut verteidigende Mannschaft“. Tore: Nabil Morchid (2/ein Foulelfmeter), Mario Peric (direkter Freistoß).

„So unverdient wie heute haben wir wohl noch nie verloren“, befand Igstadts Trainer Tobias Neumann. „Denn wir haben phasenweise nur auf ein Tor gespielt.“ Sein Gegenüber, Alexander Kopp, dessen Mannen nach Gelb-Rot gegen Tim Stingl ab Minute 20 in Unterzahl waren, sah sein Team als „fußballerisch stärker“. Tore: Luis Miguel Gros/Sarkis Axel Bicakci, Israel Mulumba Mukamba.