Ligabericht
Die SG Arheilgen konnte bei der Partie gegen die zweite Mannschaft der SKV Büttelborn mit einem klaren 7:0-Erfolg als Sieger vom Platz gehen. – Foto: Mara Wolf - Archiv

KOL: Kantersieg für SG Arheilgen

Mit einem 7:0 in Büttelborn übernimmt die SG Arheilgen vorerst die Tabellenführung in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau. Ein perfekter Start ins Kerbwochenende.

KOL DA/GG
Büttelborn II
SG Arheilgen

Büttelborn. Mit einem 7:0-Erfolg bei der SKV Büttelborn II übernahm die SG Arheilgen in einer vorgezogenen Partie erstmals in dieser Spielzeit die Tabellenführung in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau.

Als neuer KOL-Tabellenführer feiert SGA die Kerb

Die Gäste um Trainer Erik Apple waren am Donnerstagabend erwartungsgemäß das überlegene Team. Mit zwei frühen Treffern sorgte Nicolas Sperl (5., 13.) bereits in der Anfangsphase für klare Verhältnisse. Auch weiterhin war Arheilgen das überlegene Team und erhöhte durch Tim Zeising (28.), verpasste in der Folge aber eine höhere Pausenführung. Auch nach dem Seitenwechsel war der neue Spitzenreiter für die zweite Mannschaft der SKV Büttelborn zu stark. Durch Tim Zeising (46.) und Marius Zeising (53.) konnte die SGA die Führung weiter ausbauen. Die Platzherren zeigten nach dem deutlichen Rückstand dennoch eine gute Einstellung und versuchten zumindest, die Niederlage in Grenzen zu halten. So gelangen dann aber noch David Hamyede (60.) und Luis Schwab (67./FE) weitere Treffer für die Gäste. Als Sieger und neuer KOL-Spitzenreiter kann die SGA nun am Wochenende die Kerb in Arheilgen feiern.

