KOL: Kantersieg für SG Arheilgen

Die Gäste um Trainer Erik Apple waren am Donnerstagabend erwartungsgemäß das überlegene Team. Mit zwei frühen Treffern sorgte Nicolas Sperl (5., 13.) bereits in der Anfangsphase für klare Verhältnisse. Auch weiterhin war Arheilgen das überlegene Team und erhöhte durch Tim Zeising (28.), verpasste in der Folge aber eine höhere Pausenführung. Auch nach dem Seitenwechsel war der neue Spitzenreiter für die zweite Mannschaft der SKV Büttelborn zu stark. Durch Tim Zeising (46.) und Marius Zeising (53.) konnte die SGA die Führung weiter ausbauen. Die Platzherren zeigten nach dem deutlichen Rückstand dennoch eine gute Einstellung und versuchten zumindest, die Niederlage in Grenzen zu halten. So gelangen dann aber noch David Hamyede (60.) und Luis Schwab (67./FE) weitere Treffer für die Gäste. Als Sieger und neuer KOL-Spitzenreiter kann die SGA nun am Wochenende die Kerb in Arheilgen feiern.