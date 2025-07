KOL ist so groß wie lange nicht

Griesheim. Die Klasse ist mit 18 Teams so groß wie seit 23 Jahren nicht mehr. So konnte Klassenleiter Michael Sobota (Ober-Ramstadt) entsprechend viele Vereine bei der Rundenbesprechung der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau bei Aufsteiger SV St. Stephan begrüßen. Und es ging zügig zur Sache, nach nicht einmal 75 Minuten waren die Punkte geklärt.

Neu in der Liga sind die Gruppenliga-Absteiger SV Hahn, SKG Bickenbach und SG Modau. Von unten kamen St. Stephan, Genclerbirligi Bischofsheim und die TSG 1846 Darmstadt hinzu. Nicht mehr dabei sind der souveräne Meister und Gruppenliga-Aufsteiger VfB Ginsheim sowie die Absteiger TSV Wolfskehlen (Rückzug nach der Winterpause), TSG Messel (Rückzug) und die SG Dornheim (Aus in der Relegation). Mit zwölf Mannschaften stellt der Kreis Darmstadt das Gros der Liga.

Sobota wies in diesem Zusammenhang auf die Auf- und Abstiegsregelung hin. „Während der Meister in die Gruppenliga aufsteigt und der Tabellenzweite die Aufstiegsrunde spielt, müssen in dieser Saison drei Teams direkt absteigen, während der Viertletzte die Relegation erreicht“, so der Klassenleiter. Kreisschiedrichterobmann Yannic Römer-Lenssen (Seeheim-Jugenheim) lobte die Vereine für eine Saison ohne Probleme – als fairstes Team wurde die SV Erzhausen ausgezeichnet (dazu eigener Bericht). Römer-Lenssen informierte zudem über Regeländerungen. So dürfen Torhüter den Ball nur noch acht Sekunden halten. Wird diese Zeit überschritten und dies vom Schiedsrichter geahndet, wird die Partie mit einem Eckball für den Gegner fortgesetzt.

Faire Liga, aber noch zu viele Kommentare