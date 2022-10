Die SG Laufenselden um Spielertrainer Max Merken (links) ist eine der Überraschungen der bisherigen Kreisoberliga-Saison. – Foto: Andreas Emanuel

KOL: In Laufenselden läuft es nicht selten Heidenroder Kreisoberligist überrascht sogar seinen eigenen Spielertrainer Max Merken +++ Stolperstein der Top-Teams

Rheingau-Taunus. „Wenn mir das einer vor der Saison gesagt hätte, hätte ich ihn für verrückt erklärt“, ist Max Merken selbst überrascht über das bisher gute Abschneiden der SG Laufenselden. Der Spielertrainer ist mit den Heidenroder Fußballern in der fünften Saison, ein besserer Platz als Rang elf war bisher nie drin. Daher bleibt Merken auch bescheiden: „Oberste Priorität bleibt der Klassenerhalt und dafür in den restlichen fünf Spielen bis zur Winterpause weiterhin Punkte zu hamstern. Ein einstelliger Tabellenplatz wäre in dieser top besetzten Kreisoberliga einfach nur klasse.“

Derbyniederlage gegen Meilingen nagt noch Wenn die SGL, die 2024 100 Jahre alt wird, am vergangenen Sonntag gegen die SG Meilingen gewonnen hätte, stünde das Team derzeit sogar auf Rang vier. In der engen erweiterten Spitzengruppe steht aber nun nach der 1:2-Heimniederlage derzeit Rang acht. „Das ist ja wie Schalke gegen Dortmund“, hat Merken auch noch einige Tage nach dem Derby an der Pleite zu knabbern. Der Spielertrainer machte dabei auch die zu lasche Einstellung als Grund aus. Während Laufenselden unter der Woche zuvor ein 0:0 in Beuerbach erkämpft hatte und laut Merken in der 97. Minute einen „glasklaren Elfmeter“ hätte bekommen müssen, hatten die Meilinger 3:7 in Presberg verloren. Aber auch die Taktik, mit zu vielen langen Bällen operiert und zu wenig Fußball gespielt zu haben, war nach Merken ausschlaggebend. Schon am Sonntag (15.30 Uhr) können es die Laufenseldener beim 1. FC Kiedrich wieder besser machen.

Dass sie es in dieser Saison schon richtig gut gemacht haben, davon können auch die Spitzenteams ein Lied singen. Primus Niederseelbach kassierte seine einzige Niederlage in Laufenselden, wo auch der Zweite Rauenthal/Martinsthal strauchelte. Auf dem engen Kunstrasen, der seit rund einem Jahr auf dem Gelände am Waldrand liegt, tun sich die Favoriten also schwer. „Wir haben da eine Top-Anlage. Der Kunstrasen sieht noch wie neu aus, da unser Vorsitzender Holger Litzius regelmäßig mit dem Pflegegerät drüberfährt“, lobt Merken.