Der Delkenheimer Torschütze Mika Leifermann (links) wird vom Nordenstadter Yusuf Adou verfolgt. Foto: Frank Heinen

KOL: Im Ländches-Derby - Nordenstadt rettet in Unterzahl einen Punkt Vor 250 Fans trifft Luca Haake im Derby gegen Delkenheim doppelt +++ Favoritensiege in der KOL Wiesbaden +++ Vier Platzverweise an der Lahnstraße

WIESBADEN. Im Derby in der Kreisoberliga Wiesbaden zwischen TuS Nordenstadt und FV Delkenheim gab es keinen Sieger. In der Partie Freie Turnerschaft gegen TSG Kastel 46 hagelte es vier Platzverweise, darunter zunächst zwei Mal Rot für die 46er.

TuS Nordenstadt Nordenstadt FV Delkenheim Delkenheim 2 2 Abpfiff

In Unterzahl wegen einer Roten Karte für Halil Avdija (80.) rettete Joker Luca Haake, der zuvor schon getroffen hatte, vor 250 Fans dem TuS noch einen Punkt. Für die Gäste netzte das Sturmduo Spielertrainer Pascal Bender und Mika Leifermann. „Delkenheim hatte mehr Spielanteile, aber dank unserer Mentalität haben wir den Punkt gewonnen“, resümierte TuS-Coach Eldin Avdija zufrieden.

„Die Gräselberger haben eine gute Qualität“, gab es für 08-Trainer Matthias Groß nichts am Gästesieg zu rütteln. Sein Gegenüber Nima Khanbareh äußerte sich zufrieden mit der Leistung, nicht aber mit der Chancenverwertung. Im sehr fairen Spiel trafen Bünjamin Saridogan, Pascal Frankholz (Foulelfmeter) sowie Mohamed Laamimachi, Michael Parker (Foulelfmeter), Arnel Cikotic, Leon Geißler.

Stürmer Lucas Fichtner brachte die Platzherren vor knapp 100 Fans mit einem platzierten Schrägschuss ins obere Toreck früh in Führung (4.). Der Pfosten verhinderte das 2:0 durch Tawfeeq Johnson (5.) und 46-Keeper Robert Lorsbacher, der später wegen einer Notbremse Rot sah (58.), lenkte ebenso einen Ball von Parker an den Pfosten (9.). Die 46er gerieten in doppelte Unterzahl, als auch Kapitän Karl Schneider Rot Karte sah (77.). In der Nachspielzeit mussten die Freien Edis Avdic und Johnson mit Gelb-Rot vom Platz. „Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, aber wir hätten vorher den Sack zumachen müssen“, sagte FTW-Trainer Daniel Pollner. „Wir haben uns gut verkauft“, hielt Gästetrainer Max Hellwig, der mit Cemal Sürmeli zusammen coacht, fest. Unter der Woche unterlagen die Freien der FVgg. Kastel 06 mit 0:3 in der ersten Kreispokalrunde.

„Die erste Halbzeit war top, aber ich ärgere mich über die Gegentore“, sagte Germania-Coach Stefan Kühne. „Wir wollen eine Spitzenmannschaft sein, dann müssen wir anders auftreten“, forderte er. Tore: Sylvester Afriyie Bonsu (3), Korel Cal (2), Ivan Rebic/Nils Kapral, Jascha Pastaa (Foulelfmeter), Kerem Gür.

Gästetrainer Manfred Klug erlebte einen ungefährdeten Favoritensieg beim Aufsteiger mit „schön herausgespielten Toren“ von Marc Krabler, Lio Erhard, der zusätzlich per Kopf nach Eckstoß traf, und Viktor Metzner. Für den TuS glich Dennis Deider zwischenzeitlich zum 1:1 aus.

„Wir haben gut dagegengehalten und in unserem Torwart Jan Heinz einen starken Rückhalt gehabt“, bilanzierte Igstadts Trainer Tobias Neumann. Beim Favoriten um Trainer Michael Klinkhammer trafen Taha Topcu, Max Reinhardt, Dennis Esmaieli (Foulelfmeter).