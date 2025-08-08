KOL: Idsteiner Knüller am Freitagabend

Die TSG Wörsdorf empfängt am Freitagabend den TV Idstein. – Foto: Pfeifer, rscp

Idstein . Die Idsteiner Präsenz in der Kreisoberliga Rheingau-Taunus ist durch Senkrechtstarter TV Idstein, der zwei Mal in Folge aufgestiegen ist, nochmals gewachsen. Der SV Walsdorf und der SV Heftrich (in der Spielgemeinschaft mit dem SV Niederseelbach) zählen dazu. Ebenso wie der in der Aufstiegsrunde an Biebrich 02 II gescheiterte Vizemeister TSG Wörsdorf, der den TV Idstein zu dessen Kreisoberliga-Premiere am Freitag um 19 Uhr auf dem großen Rasenfeld empfängt. Jener Platz, der in der Oberliga-Zeit der TSG von 2001 bis 2010 besondere Spiele erlebt hat – etwa gegen Darmstadt 98 oder Viktoria Aschaffenburg.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Heute, 19:00 Uhr TSG Wörsdorf Wörsdorf TV Idstein Idstein 19:00 PUSH

„Baumeister“ Rolf Schmidt in Wörsdorf mit Herzblut dabei Damals, heute und eigentlich immer dabei: Rolf Schmidt. Der 89-Jährige ist als Diplom-Bauingenieur sprichwörtlich Wörsdorfs Baumeister. Sportplatz- und Gebäude-Bau, er war immer mit höchstem Engagement für seinen Verein im Einsatz, dem er seit dem Jahr 1947 angehört. Und noch immer ist Rolf Schmidt im Hintergrund ein Aktivposten, der bei keinem Spiel fehlt. Auch nicht beim Testspiel bei der Spvgg. Sonnenberg, in dessen Rahmen der neue Offensiv-Hoffnungsträger Davide Frusteri eine Rote Karte sah, die mit einer Sperre für vier Pflichtspiele geahndet wurde. Aus Schmidts Sicht eine zu harte Strafe. Frusteri wird nun auch im Derby gegen Walsdorf (17. August) fehlen. Beim Punktspielauftakt der TSG in Schlangenbad, der spät 0:1 verloren ging, registrierte Rolf Schmidt „sechs dicke Chancen“, die vergeben wurden. Eigene Treffer und möglichst viele Zuschauer – das würde ihm am Freitagabend sicher gute Laune bereiten.