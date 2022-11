KOL: Hummetroth souverän gegen VfL Michelstadt In KOL spielt nur der SVH ++ deutlicher Sieg gegen Michelstadt

Schon nach 11 Minuten gingen die Gäste durch Danny Klein mit 1:0 in Führung. In der 22. Minute legte Giuseppe Burgio mit einem sehenswerten Fernschuss zum 2:0 nach und Berk Kocahal (39.) erzielte mit einem Freistoßtor den 3:0 Halbzeitstand. Mit Beginn der zweiten Halbzeit legten die Gäste noch einen Zahn zu und machen durch Burgio (49.) das 4:0. Kocahal (54.) und Burgio (55.) erhöhten auf 6:0 für den SV. Durch einen verwandelten Freistoß stellte Daniele Toch (64.) das Ergebnis auf 7:0. Die weiteren Treffer zum 10:0 Endstand erzielten Samir El Fahfouhy (76.), Kocahal (83.) und Toch 88.) zum am Ende hochverdienten Sieg des Tabellenführers. „Schade, dass es am Ende doch noch zweistellig geworden ist“, kommentierte VfL-Sprecher Holger Sievers. „Wir haben in der ersten Hälfte noch gut dagegen gehalten. In der zweiten Hälfte spielte Hummetroth stark auf und der Sieg geht in Ordnung“. Schiedsrichter: Marcus Marquart (Eisenbach).