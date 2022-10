KOL: Hummetroth-Schock in der Nachspielzeit Titelanwärter führt bis zur 91. Minute 2:0 in Sandbach, spielt dann aber nur Remis +++ Grumbach siegt glücklich

TSG Steinbach – Germania Ober-Roden II 4:0 (1:0). Einen guten Tag erwischte die TSG Steinbach gegen Germania Ober-Roden II. Von Beginn an spielten die Gastgeber nach vorne und gingen in der siebten Minute durch Benjamin Reimer mit 1:0 in Führung. Nach dem Wechsel kam der Auftritt von Daniel Reimer (53./ 55. und 62.) sorgte er für den 4:0-Endstand.

Viktoria Klein-Zimmern – FC Rimhorn 2:4 (0:2). In einer ausgeglichenen Partie hatte der FC Rimhorn das bessere Ende für sich. Bereits nach sieben Minuten brachte Dennis Uhrig die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Sebastian Saufaus (40.) legte zur 2:0-Pausenführung für den FCR nach. In der 57. Minute erzielte Maximilian Lortz den 1:2 Anschlusstreffer für die Viktoria. Louis Reeg (78.) stellte für die Gastgeber den alten Zwei-Tore-Abstand zum 1:3 wieder her. Christian Frisch (85.) verkürzte für Klein-Zimmern nochmal auf 2:3. In der Nachspielzeit gelang Uhrig (90.+2) noch der Treffer zum 4:2-Endstand.

TV Fränkisch-Crumbach – SV Lützel-Wiebelsbach 0:2 (0:0). Gegen personell geschwächte Rodensteiner kamen die Gäste aus Lützel-Wiebelsbach zu einem verdienten Sieg. Mario Reubold (39.) hatte den SVL mit 1:0 in Führung gebracht, was auch gleichzeitig der Halbzeitstand war. Nach dem Seitenwechsel stellte Marc Gärtner (58.) den 2:0-Endstand her. Nach dem Spiel sagte TV-Sprecher Marcus Weber: „Das war ein verdienter Sieg für Lützelbach.“

TSV Altheim – FV Mümling-Grumbach 1:2 (1:0). Der TSV Altheim begann gut und hatte auch mehrere Torchancen zu Beginn. In der 17. Minute gelang Mert Barak (17.) die verdiente Führung für die Gastgeber. Auch danach hatte der TSV noch gute Einschussmöglichkeiten, die sie aber nicht nutzen konnten, und so blieb es bis zur Pause bei der knappen Führung. In Halbzeit zwei wurde den Gastgebern der Treffer zum 2:0 wegen Abseits aberkannt und dann nutzen die Gäste ihre Chance. Patrick Kepper (75.) sorgte für den Ausgleich zum 1:1. In der Nachspielzeit gelang Jury Jakovenko (90.+2) noch der glückliche Siegtreffer für den FV.