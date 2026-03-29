KOL: Höchst überrennt Bad König/Zell

Klärungsversuch: Torwart Noah Louis Thömmes (links) von der SG Bad König/Zell ist in dieser Szene zur Stelle. Doch das Schlusslicht der Fußball-Kreisoberliga Dieburg/Odenwald musste sich am Ende gegen Spitzenreiter TSV Höchst (Mitte Kevin Seiler) klar geschlagen geben. – Foto: Herbert Krämer

Dieburg/Odenwald. In der Fußball-Kreisoberliga Dieburg-Odenwald hat Spitzenreiter TSV Höchst beim Schlusslicht SG Bad König/Zell einen 7:1-Kantersieg eingefahren. Dagegen kam Verfolger TSG Steinbach erst in der Nachspielzeit gegen die SG Rimhorn/Neustadt zum Siegtreffer. Hassia Dieburg erkämpfte sich trotz 0:2-Rückstand und einem Platzverweis beim TSV Lengfeld noch ein 2:2-Remis. Unerwartet deutlich mit 6:0 fertigte der TSV Günterfürst den FV Eppertshausen ab. Zu einem wichtigen 1:0-Erfolg im Abstiegskampf gegen Viktoria Kleestadt kam die KSG Georgenhausen. Keinen Sieger gab es im Spiel zwischen dem TV Fränkisch-Crumbach und der SG Mosbach/Radheim. Dagegen setzte sich der SV Lützel-Wiebelsbach mit 3:1 über die TS Ober-Roden II durch. Viktoria Urberach gab wegen zahlreicher kranker und verletzter Spieler ihre Partie gegen den SSV Brensbach kampflos ab.

Die Gäste bestimmten von Beginn an die Partie und gingen durch Eisenhauer (5.) schnell in Führung. Die SG hielt zunächst erfolgreich dagegen, konnte aber das 0:2 von Kepper (35.) nicht verhindern. Nach der Pause hatte das Schlusslicht dann nichts mehr zu bestellen. Helm (49.), Luft (63.) und Eisenhauer (70.) erhöhten auf 5:0, ehe Reppe (72.) mit dem 1:5 Ergebniskosmetik betrieb. Müller (75.) und Seiler (84.) machten das Debakel für die SG perfekt.

Die offensiv ausgerichteten Gastgeber liefen der SG ins Messer, weil Schmidt (8.) nach einem Konter das 1:0 der Gäste erzielte. Es dauerte eine Weile, ehe sich die TSG gefangen und durch Kof (20.) den Ausgleich erzielt hatte. Gegen Ende des Spiels wurde es dann hektisch. Lulaj (82.) traf zum 2:1 für Steinbach, das Berthold (83.) im Gegenzug ausgleichen konnte. In der Nachspielzeit markierte Euler den Siegtreffer für die Platzherren.

Im ersten Durchgang spielte Lengfeld wie aus einem Guss. Quaadt (32./45.+4) legte die Pausenführung vor. Zudem musste Dieburgs Finkernagel (31.) mit Gelb-Rot vom Platz. Nach der Pause und in Unterzahl wurden die Gäste dominant. Lengfeld verlor nach und nach seine Linie und kassierte durch Mats Böttler (75.) das 1:2. Der anschließende Dieburger Sturmlauf führte durch das Tor von Mayer (90.+3) noch zum Remis.

TSV-Stürmer Louis Timocin war mit seinen vier Toren der Spieler des Tages. Die erste Hälfte verlief noch ausgeglichen, Timocin (5.) hatte für die Pausenführung gesorgt. Als nach der Pause Eppertshausens Zeweldi (50.) mit einem Foulelfmeter an TSV-Schlussmann Cosic scheiterte und kurz danach FVE-Spieler Euler (52.) mit Rot vom Platz musste, war es um die Gäste geschehen. Timocin (69./72./76.) entschied die Partie innerhalb weniger Minuten. Müller (81.) und Schuhmann (83.) machten das halbe Dutzend voll.

Vom Abstiegskampf geprägt war die Partie, in der beide Mannschaften nur wenige Tormöglichkeiten erspielen konnten. Die KSG stand in der Abwehr sicher und war mit viel Laufbereitschaft und kämpferischem Einsatz unterwegs. Kleestadt mühte sich zwar, doch fehlte es am notwendigen Druck nach vorne. So war es schließlich der Sonntagsschuss von Gröger (82.), der Georgenhausen jubeln ließ und der KSG wieder Perspektiven im Abstiegskampf eröffnet. Rouven Kornmann wird nach vier Jahren als Trainer die KSG zum Saisonende verlassen.

Wie die Feuerwehr legten die Gastgeber los und führten durch die beiden Tore von Stefanowski (4./6.) schnell. Dann aber verpasste man es nachzulegen und die Partie verflachte. Nach der Pause und dem 3:0 von Reubold (66.) war das Spiel aber gelaufen. Daran änderte auch der Anschluss von Koch (78.) nichts mehr.

Schnell geriet der TV durch den Treffer von Dennis Jakob (12.) in Rückstand. In die kampfbetonte Partie investierten die Gastgeber viel, zumal man die starke Offensive von Mosbach/Radheim unter Kontrolle bringen musste. So war vor beiden Strafräumen nur wenig los, ehe schließlich Karakas (83.) für die aufopferungsvoll kämpfenden Gastgeber den verdienten Ausgleich erzielen konnte.





