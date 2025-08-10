Der TSV Höchst fährt einen Sieg gegen die TS Ober-Roden II ein. – Foto: Joaquim Ferreira (Archiv)

KOL: Höchst behält die Ruhe TSV gewinnt gegen TS Ober-Roden II +++ TSG Steinbach ringt SSV Brensbach nieder

Dieburg/Odenwald. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hat der TSV Höchst gegen Aufsteiger TS Ober-Roden II einen knappen 2:1-Heimsieg eingefahren. Heimstark zeigte sich auch der SV Lützel-Wiebelsbach beim 4:2 gegen den TSV Lengfeld, der die zweite Niederlage einsteckte. Die TSG Steinbach hielt im Odenwald-Derby den SSV Brensbach mit 2:1 nieder. Dagegen unterlag die SG Bad König/Zell trotz ansprechender Leistung gegen Hassia Dieburg mit 3:5.

Aufsteiger Ober-Roden entpuppte sich als ein starker Gast, der durch das Tor von Hoffmann (7.) schnell in Führung ging. Höchst ließ sich dadurch aber nicht aus dem Konzept bringen, weil Seiler (16.) alsbald den Ausgleich erzielte. Danach hatten beide Mannschaften Chancen, die jedoch nicht genutzt wurden. Der zweite Durchgang verlief zäh, ehe Becker (73.) zum 2:1 für Höchst traf, was bis zum Abpfiff bestand hatte.

Die Gastgeber waren das aktivere Team und hatten die besseren Chancen. Es dauerte aber eine halbe Stunde, ehe Zipp zum 1:0 traf. Minuten später war es ein Lengfelder Konter, der durch Quaadt zum Ausgleich führte. Nach dem Wiederanpfiff brachte Drechsler (50.) die Gäste gar in Führung. Lützel-Wiebelsbach hielt aber Kurs und glich durch Stefanovski (62.) aus. Trotz weiterer Chancen dauerte es bis in die Schlussminuten, ehe Zipp (88.) und Reubold (90.+1) den Sieg eintüteten. Steinbach hatte im ersten Durchgang mehr Ballbesitz, ohne das aber in Tore umzumünzen. Zumal auch Brensbachs Schlussmann Schäfer seine Mannschaft im Spiel hielt. Als gleich nach dem Seitenwechsel Beck (50.) für die Gäste traf, war Steinbach zunächst aus dem Tritt. Der Ausgleich von Flahov (63.) weckte neue Kräfte und kurz vor dem Abpfiff markierte Benjamin Reimer (89.) den knappen, aber nicht unverdienten Sieg.

In der ersten Halbzeit hatte Dieburg die Partie im Griff, obwohl die Gastgeber sich redlich mühten. Cedric Fuhlbrügge (15.) und Jaschek (42.) sorgten für das 2:0, Kunkelmann (45.+2) verkürzte per Freistoß. In Unterzahl (Rot gegen Neubert/45.) fing sich die Hassia den Ausgleich, für den Geist (60.) sorgte. Als Scholz (75.) für Dieburg zum 3:2 traf, konterte Kunkelmann (81.) mit dem erneuten Ausgleich der Odenwäder. Dieburg aber ließ sich nicht beeindrucken, weil in der Schlussphase Cedric Fuhlbrügge (86./90.) den Auswärtserfolg der Gäste perfekt machte.

Die erste Halbzeit ging an die SG, für die Joshua Schmidt (32./39.) die Pausenführung erzielte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich Mosbachs Offensive die Zähne an der Abwehr der Odenwälder ausgebissen. Als nach der Pause Schmidt (56.) gar auf 3:0 erhöhte, schien die Partie gelaufen zu sein. Mosbach zeigte aber Stehvermögen, insbesondere weil Eifert (58.) wenig später den Anschluss erzielte. Die Gäste wurden nun druckvoller, während sich bei Rimhorn/Neustadt Abwehrfehler einschlichen. In der Schlussphase hatte Mosbach mehr zuzulegen. Eifert (78.) und Max Daniel (85.) sorgten am Ende für das leistungsgerechte Remis.

Günterfürst hatte das Spiel im Griff und die Mehrzahl an Chancen. Georgenhausen spielte aus einer kompakten Abwehr heraus und hatte mit wenigen Nadelstiche nach vorne hin Erfolg, weil Henßel (36.) für die Pausenführung sorgte. Aus der Pause kam Günterfürst neu motiviert und konnte durch Timocin (46.) sofort ausgleichen. Danach blieb der TSV am Drücker, ohne jedoch einen Torerfolg verzeichnen zu können. Der stellte sich dann spät ein, als Moos (84.) nach einem Eckball per Kopf den Siegtreffer für Günterfürst erzielte.

Für die Gäste lief es zunächst optimal, weil Zeweldi (10.) die Führung erzielte. Als auch noch Viktorias Spielertrainer Haberkorn (17.) mit Rot vom Platz musste, schien alles gegen Kleestadt zu laufen. Dennoch konnte Hafner (24.) per Kopf den Ausgleich erzielen. Als der FVE kuz vor der Halbzeit durch Schneider (43.) erneut in Führung ging, schien das für Kleestadt ein schlechtes Zeichen zu sein. Doch aus der Pause kam die Viktoria mit viel Ehrgeiz und Elan. Schließlich war es Bott (79.), der den überfälligen Ausgleich erzielte. „Ich bin nicht zufrieden. Wir haben die Überzahl nicht genutzt“, meinte FVE-Trainer Marc Braun.