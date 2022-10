Bad Soden freut sich über die zwischenzeitliche 1:0 Führung durch Giuseppe Pagliaro gegen Neuenhain – Foto: Jörg Schulz

KOL: Hochheimer Heimfestung bleibt bestehen kein Team konnte die Spielvereinigung zu Hause bezwingen +++ Nied dreht Spitzenspiel

Main-Taunus. Aus allen fünf gespielten Heimspielen nahm Hochheim mindestens einen Punkt mit. Eine Bilanz die sich sehen lassen kann. Währenddessen schlägt Nied hattersheim und die Partie in Hornau sorgt für Gesprächsstoff.

Spieltext Hornau II - BSC K.-bach Nachdem der BSC die Partie bis zur 80. Minute mit einer sicheren 2:0 Führung schon so gut wie gewonnen hatte, gelang Hornau innerhalb von vier Minuten der Doppelschlag durch Raul Rodriguez-Arenella und Moritz Erbe. Doch die Entstehung des 2:2 Ausgleichs stört BSC Trainer Dennis Hombach: "Ich finde das unsportlich. Wir schießen den Ball ins Aus, weil einer Hornauer verletzt am Boden liegt. Hornau gibt uns den Ball jedoch nicht zurück und schießt in daraus entstandenen Angriff das 2:2." Auf Seiten der Hornauer hat man die Situation jedoch anders wahrgenommen. "Kelsterbach hat den Ball nicht ins Aus geschossen als einer unserer Spieler verletzt am Bode lag, das waren wir. Demnach hatte Kelsterbach sogar Einwurf und nicht wir", sagt Roger del Melo.

Spieltext FSC Eschborn - SV Zeilsheim II Nachdem der FSC nach einer guten ersten Hälfte noch mit einer Führung in die Kabinen gegangen ist, gaben sie das Spiel in der zweiten Hälfte aus der Hand. Andre Becher schien in der Halbzeit die passenden Worte gefunden zu haben, denn sein Team kam deutlich stärker aus der Kabine und konnte das Spiel schlussendlich zu ihren Gunsten wenden.

Spieltext Hochheim 07 - 07 Kriftel Bei dem souveränen Sieg der Hochheimer konnten vor allem die beiden Sommerneuzugänge Cenk Cicek und Cenk Celikkohl mit jeweils zwei Toren von sich überzeugen. "Das Ergebnis ist deutlich und so waren auch die Kräfteverhältnisse", freut sich Rene Geilert, der sportliche Leiter der Spielvereinigung. Damit bleibt Hochheim bis auf Weiteres im heimischen Stadion ungeschlagen.

Spieltext Kelsterbach - Sossenheim Mehr als deutlich fertigte die Viktoria Sossenheim ab. Bereits zur Halbzeit stand es 10:0 für Kelsterbach und das Spiel war gelaufen. Die zweite Hälfte nutzte Noah Brämer dann, um seinen Dreierpack mit seinem dritten Tor in der 72. Minute zum 7:0 zu schnüren. Damit bleibt Sossenheim mit 0 Punkten weiterhin Tabellenschlusslicht und muss als nächstes gegen Hochheim ran.

Spieltext 09 Hofheim - Lorsbach Edwin Partenheimers Mannschaft schaffte es nicht, an den 11:0 Erfolg gegen Sossenheim anzuschließen. "Gute Fußballer haben wir ja, aber nur mit schön spielen kannst du nichts erreichen", ärgert sich Partenheimer, der Trainer des SV. Besonders enttäuscht ist er heute von seiner blassen Offensivreihe. "Sie hat heute spielerisch und kämpferisch versagt", macht er deutlich.

Spieltext 08 Neuenhain - Bad Soden Das heiß umkämpfe Derby konnte der FV Neuenhain schlussendlich für sich entscheiden. Nach dem Blitzstart der Bad Sodener nach nur 4 Minuten und dem kurz darauf folgenden Treffer zum 2:0, drehten die Neuenhainer die Partie noch vor der Pause und machten in der zweiten Hälfte dort weiter, wo sie aufgehört hatten. In der vierten Minute der Nachspielzeit kam Bad Soden noch einmal auf 5:4 ran, was allerdings nicht mehr am Sieg der Neuenhainer änderte.

Spieltext Bremthal - FCSchwalbach "Das war heute nichts, es ist wirklich alles schiefgelaufen. Vielleicht haben wir momentan nicht das Niveau Kreisoberliga würdig zu sein.", sagt Felix Hanke, der Trainer der SG genervt. Nachdem sein Team zunächst noch zum 1:1 ausgleichen konnte, kippte das Spiel durch den erneuten Schwalbacher Führungstreffer deutlich auf die Seite des FC. Nach der Halbzeit brach Hankes Team dann völlig zusammen und schien sich kampflos aufzugeben, wodurch sie sich fünf weitere Gegentore fangen mussten. Somit rutscht die SG auf Platz 13.