KOL: Herber Dämpfer für die Hassia

Zweikampfverhalten: Höchsts Kevin Seiler und Dieburgs Kapitän Mats Böttler ringen um den Ball. Beim Saisonauftakt in der Fußball-Kreisoberliga unterlag Hassia Dieburg mit 0:4 gegen den TSV Höchst. Foto: Joaquim Ferreira

Darmstadt-Dieburg. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald musste Titelaspirant Hassia Dieburg zum Auftakt einen herben Dämpfer hinnehmen: Die Dieburger verloren mit 0:4 gegen Gruppenliga-Absteiger TSV Höchst. Einen Fehlstart hat auch die SG Mosbach/Radheim nach der 0:1-Niederlage gegen den FV Eppertshausen zu verzeichnen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Hassia Dieburg – TSV Höchst 0:4 (0:2). Gegen die abgezockten Odenwälder tat sich die Hassia schwer, obwohl Cedric Fuhlbrügge zwei hochkarätige Chancen zur Führung vergab. Besser machten es Höchst, das auf Abwehrfehler der Hassia lauerte und durch Daum (10.) und Fornoff (38.) seine Pausenführung erzielte. Danach mühte sich Dieburg um den Anschluss, doch ging der Schuss nach hinten los. Geißler (53.) und Müller (77.) nutzten weitere Fehler der Hassia zum klaren Auswärtserfolg.

SG Mosbach/Radheim – FV Eppertshausen 0:1 (0:1). Eppertshausens Trainer Marc Braun freute sich: „Das war ein Lucky Punch in letzter Minute“. Bis kurz vor Schluss sah es nicht danach aus, als könnte eine der Mannschaften das Spiel für sich entscheiden. Torchancen gab es zwar auf beiden Seiten im ersten und zweiten Durchgang einige. Doch schienen sich beide Mannschaften mit einem Remis arrangiert zu haben, als Brockmann (89.) den entscheidenden Treffer für die Gäste setzte.

Viktoria Kleestadt – SV Lützel-Wiebelsbach 3:3 (3:1). Kleestadt war zunächst das aktivere Team. Folgerichtig markierte Bott (13./17.) die verdiente Führung für die druckvollen Gastgeber. Mit der ersten Torchance verkürzte Lützel-Wiebelsbach durch Zipp (20.). Kleestadt blieb aber am Drücker, was Hafner (44.) zur 3:1-Pausenführung nutzte. Nach dem Wechsel hatte Kleestadt das 4:1 auf dem Fuß, verlor dann aber seine Linie, was die Odenwälder zum Ausgleich nutzten, für den Stefanovski (55.) und Felde (57.) per Doppelschlag sorgten. Als Kleestadts Freund mit Gelb-Rot (70.) vom Platz musste, schienen die Gäste die Oberhand zu gewinnen. Dennoch hatte Kurz kurz vor Schluss den Siegtreffer für die Gastgeber auf dem Fuß, scheiterte aber knapp.

Gelb-Rote Karte bringt Wendung in Lengfeld TS Ober-Roden II – SG Rimhorn/Neustadt 2:2 (1:1). Zwei verwandelte Foulelfmeter von Marco Raitz (22./75.) sorgten für das Remis der SG in Ober-Roden. Letztlich scheiterte man an Ober-Rodens Schlussmann und am fahrlässigen Umgang mit den sich bietenden Tormöglichkeiten. Vor allem Felix Olt hätte in der Schlussphase für die Entscheidung zu Gunsten der Gäste sorgen können, scheiterte aber an Torwart Hitzel und mit einem Freistoß am Toraluminium. Ober-Roden markierte durch Hoffmann (33.) den umstrittenen Ausgleich (zuvor soll sich ein Handspiel ereignet haben) und ging nach dem Wechsel durch Allaw (65.) in Führung. Ein Spiel der verpassten Möglichkeiten aus der Sicht der Gäste.

TSV Lengfeld – TV Fränkisch-Crumbach 2:3 (1:1). Lengfeld begann druckvoll, zog sich aber nach der Gelb-roten Karte gegen Ries (18.) zurück. Die Odenwälder bauten nun Druck auf, gerieten durch das Tor von Quaadt (38.) aber in Rückstand. Seeger (45.+1) markierte den Ausgleich, Katzenmeier (55.) per Kopf nach der Pause die Führung des TV. Lengfeld gelang mit einem Kraftakt durch das Tor von Baader (70.) der verdiente Ausgleich. Das dicke Ende kam aber, als Henschke in der Nachspielzeit den Siegtreffer der Gäste markierte.