KOL: Herbe Niederlagen für VfR II und SKV II

Kreis GROSS-GERAU . Mit einem 2:2-Unentschieden bei der SV Erzhausen setzte Genclerbirligi Bischofsheim den positiven Trend fort. Dagegen mussten die zweiten Mannschaften des VfR Groß-Gerau (1:7 bei SKG Bickenbach) und der SKV Büttelborn (0:11 beim SV S. Stephan) deutliche Niederlagen hinnehmen. Mit einem 0:0 bei Hellas Darmstadt zeigte Olympia Biebesheim wiederum eine weitere starke Leistung in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau.

Bereits nach 45 Minuten war die Begegnung quasi entschieden. Der Spitzenreiter zeigte zum Jahresende noch einmal eine starke Vorstellung. „Wir hätten zur Pause noch deutlicher führen können“ zeigte sich SVH-Pressesprecher Rainer Strack zufrieden. In der zweiten Halbzeit ließ es Hahn ruhiger angehen, hatte jedoch jederzeit alles unter Kontrolle. Goddelau steckte dennoch nicht auf und verdiente sich in der Endphase den Anschlusstreffer. Beim TSV war deutlich zu sehen, dass die Pokalpartie am Donnerstag gegen RW Walldorf (2:4) Kraft gekostet hat. Tore: 1:0, 2:0 Larkowitsch (19., 34.), 3:0 Stork (38.), 3:1 Maul (78.).

Mit fünf Treffern in den ersten 26 Minuten war die Partie gegen harmlose Groß-Gerauer früh entschieden. Während Bickenbach mit großem Engagement agierte, fehlte Groß-Gerau durchweg das Potenzial, um mit dem Gruppenliga-Absteiger mithalten zu können. Nach der Pause ließen es die Gastgeber ruhiger angehen, waren aber weiterhin die bessere Mannschaft. Tore: 1:0 Nia (17.), 2:0, 5:0, 6:1 Saltzer (17., 26., 53.), 3:0, 4:0 Emig (19., 24.), 5:1 Sener (39./FE), 7:1 Kampen (85.).

Genclerbirligi belohnt sich kurz vor Abpfiff

„Das ist eine Niederlage für uns“, war Trainer Bünyamin Bozkir von den Hausherren nach Spielende bedient. Erzhausen war über weite Phasen spielbestimmend, verpasste es aber, den vorentscheidenden dritten Treffer zu erzielen. Die Bischofsheimer steckten auch in Unterzahl nicht auf und konnten sich in der Nachspielzeit noch einen Punkt erkämpfen. Tore: 1:0 Henke (41.), 1:1 Shoaibi (58.). 2:1 Krall (66.), 2:2 Lukac (90.+2). Rote Karten: Shoaibi und Adigüzel (80., 90.+5/beide Gencler).

Gegen gut eingestellte Gäste „konnten wir unsere Torchancen nicht verwerten“, erkannte Hellas-Vorsitzender Theo Athanassopoulos. Zudem zeigte der Biebesheimer Torhüter Johann Aumann eine starke Leistung und sicherte dem Team den Punktgewinn. Olympia war mit Konterangriffen immer gefährlich, hatte aber auch kein Abschlussglück.

In der Anfangsphase lief das Spiel von St. Stephan noch nicht nach Wunsch, sodass im ersten Abschnitt „nur“ zwei Treffer gelangen. Nach dem Seitenwechsel allerdings waren die harmlosen Büttelborner gegen die Offensivspieler des Aufsteigers chancenlos. Bei einer besseren Chancenverwertung hätte der Sieg sogar noch deutlicher ausfallen können. Tore: 1:0, 4:0 Root (18./FE, 54.), 2:0, 3.0, 11:0 Freyberg (36., 52., 89.), 5:0, 6:0 Braun (58., 59.), 7:0 (72./ET), 8:0 Brinzing (79.), 9;0 Sevim (82.), 10:0 Peljto (87.).





