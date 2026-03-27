KOL: Heppenheim zielt auf Sieg Duell der Aufsteiger: Schlusslicht FSG Bensheim erwartet Starkenburgia Heppenheim +++ Groß-Rohrheim muss in Mitlechtern Kampf annehmen. von Redaktion · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Mit Ball am Kopf: Emirhan Efe will mit dem FC Starkenburgia Heppenheim trotz ausgedünnten Kaders das Spiel bei der FSG Bensheim positiv über die Bühne bringen. Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße (bore/net/ü). In der Kreisoberliga steht der FC Starkenburgia Heppenheim derzeit auf Rang sechs und zehn Punkte vor dem Relegationsrang. Mit einem Sieg bei Mitaufsteiger FSG Bensheim (Sonntag, 15 Uhr), der abgeschlagen Letzter ist, könnte die Starkenburgia acht Spieltage vor Saisonende den Deckel in Sachen Ligaverbleib draufmachen. Personell ist Heppenheim derzeit arg gebeutelt. Trainer Christian Schmitt sagt: „Wir schauen, dass wir mit einer Mannschaft nach Bensheim fahren, die in der Lage ist, zu punkten.“ Es werde aber kein Selbstläufer werden.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. So., 29.03.2026, 15:00 Uhr FSG Bensheim FSG Bensheim FC Starkenburgia Heppenheim Starkenburg. 15:00 PUSH Gegner FSG geht ebenfalls mit großen Personalsorgen ins Duell der Aufsteiger. „Uns fehlen mindestens zehn Spieler, darunter Leistungsträger wie Janis Breuer oder Enver Reqica, sodass ich am Sonntag definitiv Spieler aus der zweiten Mannschaft hochziehen muss“, beschreibt Trainer Paul McNally die Ausgangslage. Deswegen wird McNally auf eine defensive Ausrichtung setzen. „Heppenheim spielt eine überzeugende Saison und hat sich gut in der Liga eingelebt. Das ist uns leider nicht so gelungen– und daher geht die Starkenburgia auch als Favorit in diese Partie. Wir werden uns aber wehren und wollen alles Mögliche versuchen, um am Ende nicht mit leeren Händen dazustehen“, verspricht McNally den Kreisstädtern „keinen Spaziergang“.

VfL Birkenau: Drei schwere Spiele vor der Brust

Der VfL Birkenau will nun endlich aus den unteren Gefilden der Tabelle herauskommen. „Wir müssen punkten, aber wir haben jetzt erst einmal drei schwere Spiele“, sagt Trainer Daniel Hahn vor den Partien gegen die SG Unter-Abtsteinach (5.), Olympia Lorsch (4.) und Eintracht Bürstadt (2.). Derzeit steht der VfL nur auf dem zwölften und damit viertletzten Tabellenrang. „Bis auf Tabellenführer Tvgg Lorsch und vielleicht Eintracht Bürstadt haben alle Teams in der Liga eine verkorkste Saison“, bemerkt Hahn. Auch die SG Unter-Abtsteinach? „Wenn man sieht, was für individuelle Klasse, die in ihrem Kader haben, dann überrascht es schon, dass die SGU derzeit nur Fünfter ist.“ Er könne nicht wirklich einschätzen, „in welcher Verfassung die zu uns kommen. Aber das ist immer noch eine ganz starke Mannschaft.“ Johann Wogawa fällt weiter erkrankt aus. Andre Halblaub ist fraglich wegen muskulärer Probleme. Bei der SG Unter-Abtsteinach war nach der 2:5-Niederlage im Topspiel bei Eintracht Bürstadt erst einmal Ernüchterung angesagt. Trainer Marcus Lauer, der am Saisonende aufhört, ist sich bewusst: „Jetzt ist es ganz schwer, nach oben zu kommen.“ Die SG hat sieben Punkte Rückstand auf den Zweiten Eintracht Bürstadt. „Wir haben das Spiel in Bürstadt aufgearbeitet, wollen in Birkenau die drei Punkte holen, und weiterkämpfen“, macht Lauer klar. Alemannia Groß-Rohrheim auf Wiedergutmachung aus

Gute Stimmung herrscht bei der KSG Mitlechtern. Das Team von Christian Zeit ist seit vier Spielen ungeschlagen und arbeitet sich Stück für Stück Richtung sicheres Mittelfeld. Doch noch ist es ein steiniger Weg, um den Relegationsrang weit hinter sich zu lassen. Die KSG könnte gegen den direkten Konkurrenten Alemannia Groß-Rohrheim am Sonntag (15 Uhr) einen großen Schritt machen. „Wir haben gegen Biblis zwar unglücklich noch den Ausgleich kassiert, doch auch mit dem einen Punkt war ich zufrieden“, so Zeiß. Der FC Alemannia kommt nach Mitlechtern, um Wiedergutmachung zu leisten. Die 1:2-Heimniederlage gegen den ebenfalls abstiegsgefährdeten SV Lörzenbach tat weh. „Es fehlt einfach an Konstanz“, klagt Klaus Anthes, der Vorsitzende der Alemannia, der betont: „In Mitlechtern wird es sicher ganz schwer. Da müssen wir den Kampf annehmen.“

Eintracht Bürstadt steht vor dem nächsten Spitzenspiel. Der Tabellenzweite empfängt auf dem Sportplatz an der Wasserwerkstraße den Vierten, Olympia Lorsch (Sonntag, 15 Uhr). Die Eintracht liegt derzeit sechs Punkte vor dem SCO. Mit einem Sieg könnten die Bürstadter im Kampf um Platz zwei die nächsten Big Points einfahren.