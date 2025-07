KOL: Hellas und SGA wollen Rolle gerecht werden

SG Arheilgen: Nachdem die SGA zweimal in Folge den Aufstieg verpasste, soll der Sprung in die Gruppenliga diese Saison erreicht werden, wie Trainer Erik Appel erklärt: „Unser Ziel ist der erste oder zweite Rang.“ Er kann wieder auf seinen Kader setzen, da es keine Abgänge gab. Dario Hamyaede (U19/SV St. Stephan) und Eric Basser (SKV Büttelborn) sind dagegen neu bei den Arheilgern. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr rechnet er mit einer ausgeglichenen Liga. Als Aufstiegskonkurrent sieht er erneut Hellas Darmstadt.

Germania Eberstadt: Nach einer schwierigen Saison strebt Eberstadt einen einstelligen Rang an. Mit Rang 13 blieb das Team unter den Erwartungen, wie Trainer Felix Keutz deutlich macht: „Gegen die Spitzenteams waren wir gleichwertig.“ Nun ist von der Mannschaft Konstanz über die gesamte Saison hinweg gefordert. Schließlich sei der Kader in dieser Saison stärker besetzt. Etwa durch Johannes Götz (FC Alsbach) und Damian Leonhard Köllhofer (SV Münster), die Gruppenliga-Erfahrung mitbringen. Zudem wecken die aufrückenden Jugendspieler Hoffnungen. Lukas Schwamberger (KSG Georgenhausen) und Zakaria Bairi (GW Darmstadt) haben den Verein verlassen. Als Favoriten sieht man bei der Germania die SGA, Hellas Darmstadt, den SV Hahn, die SG Modau und die SKG Bickenbach.

Hellas Darmstadt: Auch im dritten Jahr in der Kreisoberliga strebt Hellas den Aufstieg an. „Wir wollen um Platz eins bis drei spielen“, so Trainer Pavlos Sampsounis. Aufgrund von personellen Veränderungen im Kader (13 neue Spieler, sechs Abgänge) rechnet er aber zum Auftakt noch mit einer Findungsphase im Team. Obwohl wichtige Spieler den Club verlasen haben, darunter Torjäger Marc Perchner (zum VfR Fehlheim), sieht er das Team erneut gut aufgestellt. Neben der SG Arheilgen und den drei Gruppenliga-Absteigern traut er Aufsteiger SV St. Stephan und Germania Eberstadt eine gute Rolle zu.

SV Hahn: Unter dem neuen Trainer David Kernchen setzt Hahn in erster Linie auf erfahrene Akteure. Etwa auf Alexis Bonias und Maurice Götz (beide von Hellas Darmstadt) oder Sahin Aykir (Viktoria Griesheim), den er bereits in Traisa trainierte. Obwohl sich der Kader stark verändert hat, - mit Pascal Bender, Martin Schilcher, Noah Lorenz und Patrick Stumpf ging ein Quartett zu Viktoria Griesheim -, will man eine erfolgreiche Saison zeigen, wie Kernchen erklärt: „Wir wollen Spaß haben und oben mitspielen.“ Er erwartet aber, dass man noch Zeit braucht, bis sich das neue Team gefunden hat. In der spannenden Liga sieht er die SG Arheilgen und Hellas Darmstadt als Favoriten.

SKG Bickenbach: Nach zwei Jahren Gruppenliga ist die SKG zurück in der Kreisoberliga. „Es waren zwei schöne Jahre, wir sind aber verdient abgestiegen“, so Trainer Ingo Hauke. In dieser Spielzeit zähle erst einmal, das Team zu etablieren, da es einen Umbruch mit acht Abgängen gegeben hat. So verließen Nathaniel Onyeka Agweven (Viktoria Griesheim), Kazeem Adedokun (SG Modau) und Julius Schuster (SV Hahn) den Verein. Neu sind dagegen viele junge Spieler im Team der Bickenbacher. „Wir müssen uns sortieren und die jungen Spieler integrieren.“ Hauke erwartet eine ausgeglichene Saison und sieht Arheilgen, Hahn, Hellas Darmstadt, die SG Modau, den SV St. Stephan und Eberstadt vorne.