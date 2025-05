KOL: Hellas und Arheiligen machen ihre Hausaufgaben, Seeheim dominiert

Ab durch die Mitte: So sehr sich die TSG Messel (Mitte Markus Jakobi) auch mühte, an der Spvgg Seeheim-Jugenheim (links David Costanzo, rechts Finn Budnik) war im Kreisoberliga-Vergleich nicht beizukommen. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Mit einem 7:3-Erfolg bei der SV Erzhausen bleibt die SG Arheilgen in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau weiterhin auf dem zweiten Rang. Hellas Darmstadt (3:1 beim VfR Groß-Gerau II) kann aber mit einem Erfolg im Nachholspiel gegen Erzhausen (14. Mai) den zweiten Rang übernehmen. Die Spvgg Seeheim-Jugendheim (4:1 gegen TGS Messel) sicherte sich vorzeitig den Klassenerhalt. Genauso wie der VfR Groß-Gerau II, trotz seiner Niederlage gegen Hellas. Olympia Biebesheim (2:2 bei SKG Walldorf) und der TSV Goddelau (1:2 bei SKV Büttelborn II) müssen dagegen weiterhin um den Klassenerhalt bangen. Beim SV Olympia wird Trainer Christopher Bohland unabhängig von der Spielklasse auch in der kommenden Saison als Trainer tätig sein. Und durch die 0:6-Niederlage bei Rot-Weiß Darmstadt II musste die SG Dornheim im Abstiegskampf der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau einen herben Rückschlag hinnehmen.

Über 90 Minuten waren die Darmstädter spielbestimmend. „Wir haben keinen Torschuss von Dornheim zugelassen“, zeigte sich RW-Trainer Marvin Zimmer zufrieden. Dornheim war meist mit Defensivarbeit beschäftigt und konnte im Offenspiel keine Akzente setzen. Bereits nach den ersten 45 Minuten hätte der Vorsprung deutlicher ausfallen können, wenn die Darmstädter Akteure zielstrebiger agiert hätten. Dornheim dagegen lieferte sich weiterhin einen Zweikampf mit der TSG Messel um die Teilnahme an der Abstiegsrelegation. In Darmstadt konnte die Elf allerdings nicht an die letzten Leistungen anknüpfen und muss sich wieder steigern. Tore: 1:0 Eisele (3.), 2:0 Rohlfs (57.), 3:0 Eisele (62.), 4:0, 5:0, 6:0 Hohmann (65., 71., 82.).

Trotz der Niederlage zeigte sich der Groß-Gerauer Trainer Hakan Tutkun nicht unzufrieden: „Wir hatten ein Unentschieden verdient gehabt.“ Während Darmstadt seine Möglichkeiten konsequent verwertete, konnten die Hausherren gute Möglichkeiten nicht nutzen. In einer Begegnung mit zwei guten Offensivreihen, konnte der VfR gegen den Aufstiegskandidaten überzeugen. „Das war der stärkste Gegner in dieser Saison, stärker als Ginsheim“, sagte Tutkun zum Gegner. Zufrieden zeigte er sich vor allem, wie sich seine jungen Spieler gegen die Darmstädter Routiniers behauptet haben. So bescheinigte er seiner Mannschaft ein gutes Spiel. Erfreulich ist für ihn vor allem, dass sich seine Youngster in der Rückrunde weiterentwickelt haben, wodurch das Niveau des Teams noch einmal verbessert werden konnte. Hellas Darmstadt kann mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Erzhausen (14. Mai) den zweiten Rang übernehmen. Tore: 0:1, 0:2 Karras (17., 56.), 1:2 Maouch (66.), 1:3 Dittrich (85.).

Die Gastgeber bestimmten die Begegnung und setzen sich verdient durch. Mit zwei Treffern nach 13 Minuten war die Partie früh entschieden. Seeheim verpasste es im weiteren Spielverlauf den Erfolg noch deutlich zu gestalten. „Messel hat trotzdem nie aufgegeben“, lobte Peter Polak, Sportlicher Leiter der Gastgeber. Nach der Pause steigerte sich Messel, konnte aber den Sieg der Spielvereinigung nicht in Gefahr bringen. Tore: 1:0, 2:0 Schimmel (4., 13.), 3:0 Mohr (60.), 4:0 Costanzo (65.), 4:1 Holder (75./Foulelfmeter).

In der ersten Halbzeit war Eberstadt das bessere Team, scheiterte jedoch mehrfach am starken Traisaer Torhüter Luca Jung. Nach dem Seitenwechsel konnte Traisa die Partie besser gestalten und wurde in der Offensive präsenter. Eberstadt steckte weiterhin nicht auf, konnte aber nur einen Treffer erzielen. „Der Sieg ist nicht unverdient, da die Jungs alles gegeben haben“; so Traisas Sprecher Martin Bremer. Tore: 1:0, 2:0 Kryeziu (25., 58.), 2:1 Haböck (59.).