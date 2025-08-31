KOL: Hellas meldet sich zurück

Darmstadt. Mit einem 3:2-Erfolg beim SV Hahn hat sich Hellas Darmstadt in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau wieder in der Spitzengruppe zurückgemeldet. Spitzenreiter Germania Eberstadt büßte die ersten Punkte ein.

Mit einer guten Leistung verdiente sich Erzhausen vor der Pause die Führung: „Wir haben unsere Chancen effektiv genutzt“, freute sich Trainer Bünyamin Bozkir und sah einen verdienten Sieg. Tore: 0:1 Aldemir (5.), 0:2 Pätzold (32.), 1:2, 2:3 Sener (45., Foulelfmeter, 45.+5), 1:3, 2:4 (45.+1, 45.+6, Foulelfmeter), 2:5 Basel (90.+4).

Der Aufsteiger errang den dritten Sieg und kommt immer besser in Schwung. „Ein verdienter Sieg für St. Stephan“, gab Max Gewalt, Zweiter Vorsitzender der Biebesheimer, zu. In der Anfangsphase waren es vor allem die Abwehrschnitzer der Hausherren, die die Gäste konsequent ausnutzten. Biebesheim steckte nicht auf und glich nach dem Seitenwechsel zum 2:2 aus. Als die Olympia den dritten Treffer verpasste, konterten die Griesheim zum Erfolg. Tore: 0:1 Braun (10.), 0:2, 2:4 Root (36., 66.), 1:2 Ganter (40.), 2:2 Kabey (55.), 2:3 Seigfried (61.),

Mit zwei späten Treffern sicherte sich Seeheim-Jugenheim noch einen Punkt, der aber nicht dem Spielverlauf entsprach. „Es war ein schwaches Spiel und eine gefühlte Niederlage für Goddelau“, erkannte Peter Polak, Sportlicher Leiter der Gastgeber. Tore: 0:1 Menger (1.), 0:2 Schuchmann (26.), 1:2 Dalus (90.), 2:2 Greeshuse (90.+8).

Obwohl die TSG erstmals in dieser Saison keine gute Leistung geboten hat, rettete sie noch ein Remis. Büttelborn war gut eingestellt . „Mit zwei Torschüssen wurden zwei Treffer erzielt“, so TSG-Coach Till Baum. Die Darmstädter kamen trotz optischen Überlegenheit nie richtig in die Partie. Tore: 0:1 Tritschler (4., Eigentor), 0:2 Fanourakis (52.), 1:2 Shire (86..), 2:2 Schmidtner (88.). Besonderheit: Jan Fliegel (Darmstadt/81.) scheitert mit Foulelfmeter am Pfosten.

Erstmals musste Hahn eine Niederlage hinnehmen. „Hellas war über weiter Strecken die bessere Mannschaft und hat verdient gewonnen“, gab der Hahner Pressesprecher Rainer Strack zu. Vor allem in den ersten 60 Minuten waren die Darmstädter zweikampfstärker und ließen dadurch das Hahner Spiel nie in Schwung kommen. Tore: 1:0 Stork (5.), 1:1 Pasha (15.) 1:2 Hamidar (17.), 1:3 Torino (35.), 2:3 Eiffler (89.).

In einer interessanten Begegnung verdiente sich Darmstadt beim Spitzenreiter, der bisher alle Spiele gewonnen hatte. den Punkt. „Es war ein gerechtes Unentschieden“, sagte RW-Trainer Marvin Zimmer. Beide Teams zeigte eine Partie auf hohem Niveau. „Es war auch von unserer Mannschaft eine gute Leistung,“, lobte Önder Durak, Sportlicher Leiter von Eberstadt, sein Team. Tore: 0:1 Rohlfs (11.), 0:2 Keil (18.), 1:2, 2:2 Ruppe (45.+4, 48.), 3:2 Köllhofer (51., Foulelfmeter.), 3:3 Auel (74.).

In einem Kampfspiel zweier setzte sich Modau nicht unverdient durch. „Wir waren das eine Tor besser“, sagte SG-Sprecher Jan Ebling. Während beide Aufstiegskandidaten spielerisch nicht glänzen konnten, boten sie kämpferisch eine tolle Partie. Tor: 1:0 Erdogan (40., Foulelfmeter). Gelb-Rot: Dominik Hamyede (83., Arheilgen).

Mit einer starken Leistung verdiente sich Traisa den ersten Saisonerfolg. „Unsere Spieler haben das taktisch hervorragend umgesetzt“, sagte SV-Trainer Mischa Güntner. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit verdiente sich Traisa den Sieg. „Wir hatten heute eine Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von 18,9 Jahren“, freute der Trainer über die gute Vorstellung. Tore: 1:0, 4:1 Amazirh (28., 83.), 1:1 Slatzer (45.+3), 2:1 Fleck (62.), 3:1 Kryeziu (69.). Rote Karte: Kimian Sotoodeh (90.+2, Bickenbach).





