KOL: Heimspiel-Doppel für den SV Frauenstein

Wiesbaden . Vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen haben das Team des SV Frauenstein in der Kreisoberliga abrutschen lassen. Zuletzt tat das 1:2 in Sonnenberg durch zwei Treffer der Gastgeber in der Nachspielzeit besonders weh. Die Rot-Weiße-Nacht – das Clubfest des SVF in der Mehrzweckhalle, das alle drei Jahre steigt – ließ den Stimmungspegel bei 300 Gästen wieder in die Höhe schnellen. Auch wenn, was der Sportliche Leiter Werner Orf bedauert, nicht alle Spieler der Ersten dabei waren.

Was nichts daran ändert, dass Clubchef Thomas Küpper, die weitere Führungsriege mit Stefan Ott, Heiko Reinhardt, Johannes Reinhardt, Beate McMillen und Kimberly McMillen mit großem Helferteam für eine tolle Veranstaltung bis 4,30 Uhr in der Früh sorgten. Auch Werner Orf und seine Enkelin Leonie packten mit an, während die „Lieblingsband“ einheizte. Eine Party, die zur Schwungfeder für die Heimspiele gegen den FC Naurod (Do., 19.30 Uhr) und den FV Delkenheim (So., 15.30 Uhr) werden soll.

Nur zwei Siege helfen der Mannschaft von Trainer Michael Klinkhammer gegen diese stark einzuschätzenden Konkurrenten weiter, um wieder näher an die Spitze heranzukommen. „Die vergebenen Chancen sind unser großes Manko. Und was uns fehlt, ist ein Kopf, mir persönlich ist es zu ruhig auf dem Platz, wenn es ums Dirigieren geht“, sieht Werner Orf noch schlummerndes Potenzial. Ohne das Team unter Druck setzen zu wollen.

„Sicher hätten wir im Verein nichts dagegen, weiter oben zu stehen. Aber es gilt auch, locker zu bleiben. Fußball muss Spaß machen.“ Für Kevin Blum ist das Jahr aufgrund einer genähten Meniskusverletzung zu Ende. Auch Sven Heinze (muskuläre Blessur) und Nimrod Yilma (trug in Sonnenberg eine Oberschenkelverletzung davon) sind wohl zu ersetzen.



