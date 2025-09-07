KOL: Hartes Stück Arbeit hat sich gelohnt

Die gut 340 Zuschauer im Sportpark Ehlried sahen einen fairen und spannenden Nachbarschaftsvergleich, aus dem die Gastgeber als verdienter Sieger hervorgingen und der SSG die erste Saisonniederlage beibrachten. „Das war ein hartes Stück Arbeit, Einhausen hat es uns sehr schwer gemacht“, sagte Tvgg-Trainer Martin Weinbach. Die Gastgeber hätten nach einer Doppelchance von Lasse Lulei und Philipp Dewald früh in Führung gehen können. Nach diesem Aufreger in der Anfangsminute tat sich dann eine gute halbe Stunde wenig in den beiden Strafräumen. Lorsch war zwar bemüht, Einhausen stand aber defensiv gut, bis Philipp Dewald den Bann brach (33.) , als er nach schönem Zuspiel von Alex Reimund zur 1:0-Pausenführung vollstreckte. Nach der Pause wurde die SSG, bei denen Marvin Knaup und Nils Thobe doch fehlen, mutiger, aber bis auf Fabio Wiesenbachs Chance tat sich offensiv wenig. „Wir waren im Offensivspiel personell einfach zu sehr eingeschränkt. Uns war klar, dass wir ja irgendwann ein Spiel verlieren werden. Dass es jetzt im Derby war, ist schade“, so SSG-Übungsleiter Andreas Keinz. Tore: 1:0 Dewald (33.), 2:0 Grün (67.). – Schiedsrichter: Schwarz (Bruchköbel). – Zuschauer: 340. – Beste Spieler: Grün, Koob, Radmacher/Deselaers, Döhren.

Die zwei aufeinanderfolgenden Heimauftritte gegen die beiden Clubs aus Lorsch waren für Lindenfels/Winterkasten nicht von Erfolg gekrönt. Nach der 0:3-Niederlage vor einer Woche gegen die Tvgg musste sich die Spielgemeinschaft nun auch dem SC Olympia geschlagen geben. Eine Stunde lang hielt die SG gut mit und kam durch Noah Fiedler auch zum 1:1-Ausgleichstreffer, aber vermeidbare Fehler sollten das Pendel dann im letzten Drittel in Richtung Olympia schwingen lassen. „Da war heute sicherlich mehr drin, wir haben es den Gästen in der Schlussphase durch individuelle Fehler einfach gemacht“, analysierte SG-Coach Kevin Schröder. Tore: 0:1 Serdar (24.), 1:1 (58.), 1:2 Gianluca Lucchese (76.), 1:3 Grosu (82.). – Schiedsrichter: Langhammer (Königstädten). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Schneider, Sebastian Kredel/Kunert, Grosu.

Die Platzherren kassierten die vierte Niederlage in Folge. „Wir haben eben einfach zu große Personalprobleme“, sagte Trainer Ronny Sauer. Die Bibliser bestimmten ab der 35. Minute die Partie und lagen zur Pause verdient mit 2:0 vorne. Wolfgang Greis sorgte mit dem 3:0 für klare Verhältnisse. Nach dem vierten Tor des FV schien die Partie entschieden. Doch Mitlechtern zeigte Moral, verkürzte auf 2:4. Doch mehr ließ Biblis nicht mehr zu. Beim FVB sah Spielertrainer kurz vor Schluss noch die Gelb-Rote Karte wegen (90.+1). Mitlechtern traf zweimal die Latte (50., 56.). „Unser Aufbäumen in der Schlussviertelstunde kam zu spät“, sagte KSG-Pressewart Achim Tremper. Tore: 0:1 Wojtaszek (30.), 0:2 Bandieramonte (38.), 0:3 Gashi (53.), 0:4 Bandieramonte (64.), 1:4 Gücüyener (77.), 2:4 Christoph Kilian (83.). – Schiedsrichter: Frühwein (Münster). – Zuschauer: 90. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Bandieramonte.

„Für mich ist die Niederlage wieder nicht zu erklären, wir wissen einfach wohl noch nicht, wie wir gegen solche Gegner spielen sollen“, sagte SGU-Trainer Marcus Lauer, dessen Elf im Aufwörtstrend schien. Bei Bürstadt war Trainer Dennis Weiland natürlich hochzufrieden: „Wir haben ein tolles Spiel hingelegt.“ In der Unter-Abtsteinacher Drangphase nach dem Seitenwechsel konterte die Eintracht eiskalt und führte mit 2:1. Die SG drückte zwar auf den Ausgleich. Mats Gärtner mit zwei Kopfbällen und Erik Anhölcher hatten gute Chancen. Doch Bürstadts Keeper Damon Wakelin hielt stark. Nachdem Emre Kilic vom Unparteiischen noch die Gelb-Rote Karte gezeigt bekam, (90.+3), machte Leonit Kqiku am Ende der langen Nachspielzeit mit dem 3:1 (90.+11) alles klar. Tore: 0:1 Cermjani (30.), 1:1 Dushaj (36.), 2:1 Huseinovic (65.), 3:! Kqiku (90.+11). – Schiedsrichter: Öztürk (Groß-Gerau). – Zuschauer: 120. – Beste Spieler: Dushaj/Cermjani.

Da hat es Flockenbach kalt erwischt. Trainer Melvin Schmitt hatte vor den kampf- und konterstarken Reichenbachern noch im Vorfeld gewarnt. „Reichenbach hat aus einer Fünferkette gespielt, wir haben keine Mittel gefunden. Die erste Halbzeit von uns war katastrophal“, sagte SVU-Co-Trainer Yannik Cezane. Im zweiten Durchgang spielte Unter-Flockenbach besser, machte nach dem Anschlusstor Dauerdruck – vergebens. Tore: 0:1 Derigs (20., Foulelfmeter), 0:2 Muzhaqui (34.), 1:2 Knapp (70.). – Schiedsrichter: Can (Sprachbrücken). – Zuschauer: 70. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.

Dreimal lagen die Platzherren in der munteren Partie vorne, hatten am Ende gar die Doppelchance zum Siegtreffer durch Marankoz und Schwarz (Pfosten). „Nach 75 Minuten hatten wir Personalprobleme, wir nehmen den Punkt deshalb mit“, sagte SVL-Trainer Ron Hachenberger. „Das Ergebnis geht in Ordnung, wir machen in der Defensive noch zu viele Fehler“, bilanzierte Alemannia-Chef Klaus Anthes. Lörzenbachs Vorsitzender Stefan Jünger indes lobte die Gäste als technisch guten, spielstarken Gegner. Tore: 1:0 Mades (20.), 1:1 Alhamo (35.) , 2:1 Sadic (40.), 2:2 Urso (55., Foulelfmeter), 3:2 Rettig (60.), 3:3 Hassanzada (71.). – Schiedsrichter: Sonthoff (Eppertshausen). – Zuschauer: 120. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Urso.





