Auf Ballhöhe: Der SV Hahn (in der Mitte links Ben Milojevic) setzte sich zum Auftakt in der Fußball-Kreisoberliga mit 2:1 gegen den Mitfavoriten SG Arheilgen (in der Mitte rechts Tim Zeising) durch. Foto: Peter Henrich (HEN-FOTO)

KOL: Hahn siegt im Favoritenduell SV bezwingt die SG Arheilgen mit 2:1 +++ Eberstadt unterstreicht mit zwölf Toren seine Ambitionen Verlinkte Inhalte KOL DA/GG Büttelborn II SV Hellas

Darmstadt. Mit einem fulminanten 12:0-Erfolg gegen Walldorf hat Favorit Germania Eberstadt zum Saisonstart in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau seine Ambitionen unterstrichen. Im Vergleich zweier weiterer Titelkandidaten gewann der SV Hahn mit 2:1 gegen die SG Arheilgen.

SKV Büttelborn II – Hellas Darmstadt 1:2 (1:0). Trotz einer guten Leistung musste sich Büttelborn gegen den Aufstiegsfavoriten knapp geschlagen geben. „Ein Unentschieden wäre das gerechte Ergebnis gewesen“, erklärte der neue Hellas-Trainer Abedin Reqica. Im ersten Abschnitt war Büttelborn mit Kontern gefährlich, verpasste es aber, die Führung deutlicher zu gestalten. Nach der Pause war Darmstadt aktiver, blieb aber ohne Großchancen. Nachdem Leo Hähner das 2:1 verpasste, kam SV Hellas per Freistoß noch zum Sieg. Tore: 1:0 Hähner (45.), 1:1 Lampert (55./Foulelfmeter), 1:2 Karras (90.+2).

VfR Groß-Gerau II – SG Modau 2:6 (2:4). Bis zur Pause war die Partie noch offen, da beide Mannschaften große Defizite in der Defensive hatten. Groß-Gerau war in den ersten 45 Minute die bessere Mannschaft, mangelte es aber an der Chancenverwertung. Auch nach der Pause spielte das Team gut mit, scheiterte mehrfach an Gästetorhüter Nick Wüst, der bester Spieler seiner Elf war. Im Gegensatz zu Groß-Gerau hatte Modau eine gute Chancenverwertung. Tore: 0:1, 2:6 Adedokun (17., 75.), 0:2, 1:3 Brinzing (22., 29.), 1:2 Öztürk (25.), 2:3 Vodraschka (31./Foulelfmeter), 2:4 Sofu (36.), 2:5 Aslan (63.).

Eberstadt holt Kantersieg zu Hause Genclerbirligi Bischofsheim – SKG Bickenbach 1:0 (1:0). Mit dem Treffer durch Gökdeniz Tarakci per Kopfball nach einer Ecke gelang Bischofsheim im ersten Kreisoberliga-Spiel ein perfekter Einstand. Vor der Pause verhinderte Birligi-Torhüter Fabian Krausse den Gegentreffer und hielt seine Mannschaft im Spiel. Nach der Pause legte Birligi die Nervosität ab und verpasste einen höheren Sieg. Tore: 1:0 Tarakci (15.).

Germania Eberstadt – SKG Walldorf 12:0 (4:0). Mit vier Treffern war die einseitige Begegnung bereits zur Pause entschieden. Gegen harmlose Gäste war das junge Germanen-Team die gesamte Spielzeit spielbestimmend und setzte sich auch in der Höhe verdient durch. „Uns fehlen acht Spieler“, erklärte Oliver Süss, sportlicher Leiter von Walldorf. Tore: 1:0 Link (5.), 2:0, 7:0, 8:0 Köllhofer (35., 61., 62.), 3:0, 4:0 Mangold (36., 39.), 5:0 Loy (44.), 6:0 Gerbig (51.), 9:0 Heid (73.), 10:0 Ruppe (85.), 11:0 Schwamberger (89.), 12:0 Rau (90.+2). (Gelb-Rote Karte: Ömer Apakhan (62./Walldorf).

TSG gewinnt gegen St. Stephan Derby knapp SV Hahn – SG Arheilgen 2:1 (1:1). In einer über weite Strecken ausgeglichene Partie setzte sich Hahn am Ende nicht unverdient durch. „Wir waren das eine Tor besser“, erkannte SV-Pressesprecher Rainer Starck. Die Begegnung war geprägt von vielen Zweikämpfen, sodass es nur selten gute Torchancen gab. Die meisten Aktionen der beiden Aufstiegsfavoriten gab es im Mittelfeld. „Spielerisch war nicht viel zu sehen, meist nur lange Bälle“, so Starck. Tore: 1:0 Schuster (37.), 1:1 Rabiai (45.+1), 2:1 Stork (73.). Rote Karte: Luca Nischwitz (77./Arheilgen).

TSG 1846 Darmstadt – SV St. Stephan 4:3 (3:0). In den ersten 45 Minuten war Darmstadt im Vergleich der beiden Aufsteiger die bessere Elf und führte verdient. „St. Stephan kam mit unserem Mittelfeld-Pressing nicht klar“, so Trainer Till Baum. Mit dem vierten Treffer direkt nach dem Seitenwechsel war die Begegnung frühzeitig entschieden. Im weiteren Spielverlauf kam Griesheim besser in die Partie, konnte aber den verdienten Sieg der TSG nicht mehr verhindern. Tore: 1:0, 3:0, 4:0 Grafe (13., 23., 46.), 2:0 Horst (22.), 4:1 Root (52), 4:2 Freyberg (66.), 4:3 Dean (90.+7).

Kein Sieger in der Heimstättensiedlung Spvgg Seeheim-Jugenheim – SV Traisa 2:1 (2:0). Mit einer guten Leistung verdienten sich die Hausherren den Dreier. Vor allem in den ersten 45 Minuten war Seeheim-Jugenheim spielbestimmend und hätte noch deutlich führen können. Nach dem Seitenwechsel kam Traisa auf, konnte aber den verdienten Erfolg der Hausherren nicht mehr in Gefahr bringen. Tore: 1:0 Dalus (13.), 2:0 Daum (20.), 2:1 Zimmermann (85./Foulelfmeter). Rote Karte: Nick Ley (85./Traisa).

RW Darmstadt II – SV Erzhausen 2:2 (2:1). Trotz guter Torchancen musste sich Darmstadt mit einem Unentschieden zufriedengeben. „Wir haben neun hundertprozentige Torchancen vergeben“, war RW-Coach Marvin Zimmer nach der Partie bedient. In den ersten 15 Minuten verpassten die Gastgeber eine sichere Führung mit drei Toren Vorsprung. Tore: 1:0 Caliskanoglu (5.), 1:1 Basel (9.), 2:1 Orth (36.), 2:2 Pätzold (80.). Rote Karte: Kadir Caliskanoglu (90.+3/Darmstadt).