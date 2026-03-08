KOL: Hahn patzt, SGA rückt auf Spitzenreiter nur mit Remis gegen Erzhausen +++ Bickenbach siegt klar im Derby von Stephan St�hler · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Derbysieg: Die SKG Bickenbach (links Benedikt Saltzer) kam in der Fußball-Kreisoberliga zu einem klaren Erfolg bei der Spvgg Seeheim-Jugenheim (Zwiter von links Nick Höppner). Foto: Peter Henrich

DARMSTADT. Mit einem 1:1-Unentschieden gegen die SV Erzhausen musste der SV Hahn im Aufstiegsrennen in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau einen Rückschlag hinnehmen. Dadurch rückte Verfolger SG Arheilgen (2:0 in Traisa) bis auf zwei Punkte an den Spitzenreiter heran.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Mit vier Gegentreffern war die Begegnung für die Büttelborner bereits zur Pause verloren. Eberstadt zeigte eine gute Leistung und verdiente sich den Erfolg. Besonders in der ersten Halbzeit waren die Platzherren chancenlos und mit den sechs Gegentreffern am Ende noch gut bedient. Tore: 0:1, 0:2 Mangold (32., 60.),0:2 Schwamberger (39.), 0:3 Köllhofer (44.), 0:5 Gaschnietz (76.), 0:6 Fraji (78.), 1:6 Petrenchuk (88.).

Mit dem unerwarteten Erfolg hat Bischofsheim seine Möglichkeiten auf den Klassenerhalt verbessert. „Wir waren 90 Minuten die bessere Mannschaft“, erklärte Sprecher Thomas Krause. Bereits im ersten Abschnitt waren die Gastgeber spielbestimmend und zeigten großen Einsatz. Darmstadt hatte in der Defensive immer wieder Probleme. Tore: 1:0 Tarakci (30,.), 2:0 Cakici (50.), 2:1 Karpidis (60.), 3:1 Dirican (71.).

Gegen enttäuschende Gäste errangen die Darmstädter einen verdienten Erfolg. Die Hausherren zeigten sich engagiert und geordnet, sodass das Offensivspiel des Tabellendritten nicht in Schwung kam. Pech hatte Rot-Weiß, dass der Treffer von Luca Keil (25.) nicht anerkannt wurde, da ein Loch im Tornetz war und der Schiedsrichter unsicher war. RW-Trainer Marvin Zimmer ärgerte sich, dass die Verantwortlichen vom SV St. Stephan nicht zugaben, dass es ein reguläres Tor war. Tore: 1:0 Fuchs (59.), 2:0 Auel (77.). Rote Karte: Benjamin Rick (87./St. Stephan).

Nach dem frühen Führungstreffer fehlte beim Spitzenreiter der Elan, um weitere Treffer zu erzielen. „Wir haben zu wenig gemacht und nur noch verwaltet“, erkannte der Hahner Pressesprecher Rainer Starck. Erzhausen zeigte sich in der Abwehr gut organisiert und kam nicht unverdient zum Ausgleichstreffer. Erst nach dem Gegentreffer wurden die Platzherren aktiver, verpassten aber den Siegtreffer. Tore: 1:0 Stork (9,), 1:1 Rödl (73.).

Vor allem in den ersten 45 Minuten enttäuschten die Hausherren und ließen im Derby die Einsatzbereitschaft vermissen. Mit dem dritten Treffer direkt nach der Pause war die Partie früh entschieden. „Wir haben saft- und kraftlos gespielt“, zeigte sich Peter Polak, Sportlicher Leiter der Gastgeber unzufrieden. Tore: 0:1 Riedmaier (15.), 0:2 Saltzer (31.), 0:3 Vogel (47.).

Über die gesamte Spielzeit war Arheilgen die überlegene Mannschaft. Manko war, dass der Tabellenzweite viele Torchancen nicht verwertete. Die Gastgeber zeigten großen Einsatz und wehrten sich gegen die spielstarken Gäste. „Wir haben hochverdient gewonnen, Traisa hat das aber gut gemacht“, so SGA-Trainer Erik Appel. Tore: 0:1, 0:2 Marius Zeising (3./75., beide Foulelfmeter).