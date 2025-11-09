KOL: Hahn holt sich Spitze zurück

Zurück an der Spitze: Der SV Hahn (links Alexis Bonias, rechts Luca Matheis) ist nach dem 4:1-Erfolg bei der Spvgg Seeheim-Jugenheim (Mitte Alexander Motzko) wieder Spitzenreiter der Fußball-Kreisoberliga. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Mit einem 4:1-Erfolg bei der Spvgg Seeheim-Jugenheim übernahm das SV Hahn in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau wieder die Tabellenführung, da die SG Arheilgen (1:1 gegen RW Darmstadt II) patzte. Beim SV Traisa wurde in der Woche Trainer Mischa Güntner entlassen. Dies führt dazu, dass sich einige Spieler mit Güntner solidarisierten und gegen Genclerbirligi Bischofsheim (2:2) nicht mehr dabei waren.

Trotz der deutlichen Niederlage zeigte sich Peter Polak, Sportlicher Leiter der Seeheimer, mit der Leistung seines Teams zufrieden: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und hatten einen Punkt verdient gehabt.“ Während die Gastgeber einige gute Torchancen nicht verwerteten, zeigte sich Hahn in der Offensive abgeklärt und nutzte die Möglichkeiten effizient aus. Tore: 0:1 D’Addona (17.), 0:2 Aykir (42.), 0:3 Stork (45.), 1:3 Schmidt (66.), 1:4 Matheis (90.+5).

Nachdem die Platzherren in den ersten 45 Minuten noch mithalten konnten, war der Abstiegskandidat nach dem Seitenwechsel gegen den Aufsteiger chancenlos. Die Gäste nutzen ihre spielerischen Vorteile konsequent aus und setzten sich auch in der Deutlichkeit verdient durch. Nach dem dritten Treffer hatten die Darmstädter leichtes Spiel. Tore: 1:0 Nishiyama (12.), 1:1, 1:2 Josan (41., 45.), 1:3 Shire (53.), 1:4 Campanelli (67.), 1:5 Manthey (83.), 1:6 Schmidtner (85.)

Eberstadt musste sich mit einem Unentschieden zufriedengeben. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz mit vielen Zweikämpfen auf schwierigem Untergrund. Die Platzherren hatten nach der Pause die besseren Einschussmöglichkeiten, die aber ungenutzt blieben. Tore: 1:0 Pfaff (11.), 1:1 Berberich (42.).

Mit einer guten Leistung verdiente sich Bickenbach den Erfolg. Die Gastgeber waren über die gesamte Spielzeit das bessere Team und setzten sich verdient durch. Nach dem ersten Treffer nach fünf Minuten bestimmte Bickenbach die Begegnung. Büttelborn zeigte sich gegenüber den vergangenen Spielen verbessert, war aber chancenlos. Tore: 1:0, 2:0 Anding (5., 46.), 3:0 Saltzer (62.), 3:1 Jacobs (75.), 4:1 Saltzer (86.).

Modau war die überlegene Mannschaft und beendete Biebesheims Erfolgsserie (zuletzt vier Siege). „Der Sieg ist auch in der Höhe verdient“, erklärte Jan Ebeling, Sportlicher Leiter der SG. Auch nach der klaren Führung zur Pause ließ Modau nicht nach und spielte weiterhin mit Tempo. Tore: 1:0 Adedokun (2.), 2:0, 4:0 Tim Wüst (18., 51.), 3:0 Brinzing (40.), 5:0 Currti (59.), 6:0 Eigentor (68.).

Nachdem sich die Traisaer Vereinsführung in dieser Woche von Trainer Mischa Güntner trennte, übernahm am Sonntag Abteilungsleiter Dennis Hemmel die Verantwortung während des Spiels. Das Team war zusammengesetzt mit Spielern der zweiten Mannschaft und A-Junioren, da sich ein Großteil der Spieler der ersten Mannschaft mit dem bisherigen Trainer solidarisch erklärte und nicht zur Verfügung stand. Bischofsheim hatte in der zweiten Halbzeit die bessere Fitness und verdiente sich den Punkt. Tore: 1:0 Steingässer (20.), 2:0 (58.), 2:1, 2:2 Tanis (63., 86.).

Mit einer guten Leistung gelang Erzhausen der unerwartete Erfolg. „Es war ein verdienter Sieg. Wir waren aktiv in den Zweikämpfen“, zeigte sich SVE-Trainer Bünymain Bozkir zufrieden. In der Partie mit zwei guten Mannschaften erspielte sich Erzhausen die besseren Chancen und gewann verdient. Tor: 1:0 Krall (42./Foulelfmeter).