KOL: Günterfürst hat noch Luft nach oben

Der TSV Günterfürst belegt in der Fußball-Kreisoberliga Dieburg/Odenwald aktuell nur den zwölften Tabellenplatz. (Archiv) Foto: Joaquim Ferreira

Odenwaldkreis. Wohin führt der Weg des TSV Günterfürst in der Kreisoberliga? Die Mannschaft ließ in den ersten sieben Spieltagen viel liegen. Im Odenwälder Derby am Sonntag gegen die SG Rimhorn/Neustadt (Anstoß 15 Uhr) wollen die Fußballer aus dem Erbacher Stadtteil wieder erfolgreicher auftreten. Nur ein Sieg zählt für die Günterfürster.

Defensive Schwächen sorgen für Punktverluste

Der TSV Günterfürst bleibt derzeit unter seinen Möglichkeiten: Aus den letzten fünf Spielen holte der Kreisoberligist lediglich einen Zähler. Damit stürzten die Günterfürster auf Tabellenrang zwölf ab. Die Gründe scheinen offensichtlich zu sein: „Wir bekommen deutlich zu viele Gegentore und vorne machen wir unsere Chancen nicht rein“, sagt Abteilungsleiter Oliver Naas. Es lohnt sich aber, genauer hinzuschauen, denn die Schwächen sind nicht in jeden Spielphase der Günterfürster Partien anzutreffen. „Ja, wir haben starke Phasen, die sich wieder mit individuellen Fehlern in der Defensive abwechseln. Im Moment nutzen die Gegner unsere Schwächephasen konsequent“, sagt der Fußball-Abteilungsleiter. Unter anderem fehle auch die Ruhe im Spielaufbau. „Wir nutzen die Fehler unserer Gegner viel zu wenig. Weil die eigenen Fehler häufig in einem Spiel überwiegen, gelingt es uns in den letzten fünf Spielen auch nicht, Ruhe und Übersicht einzubringen. Aber wir sind alles andere als chancenlos gewesen.“

Im Duell zwischen TV Fränkisch-Crumbach und FV Eppertshausen in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald gab es am Sonntag ein spannendes Spiel. Trotz intensiver Bemühungen beider Teams blieb das Spiel torlos. Die Abwehrreihen standen stabil, und beide Keeper zeigten starke Leistungen. Es gab einige gefährliche Torchancen, doch kein Team konnte den entscheidenden Treffer erzielen. Am Ende trennten sich die Mannschaften mit einem gerechten Unentschieden.

Im spannenden Duell zwischen dem TSV Günterfürst und der SG Rimhorn/Neustadt gab es keine Tore zu feiern. Beide Mannschaften kämpften hart um den Sieg, doch die Abwehrreihen standen stabil. Es gab einige gefährliche Torchancen auf beiden Seiten, die jedoch ungenutzt blieben. Ein torloses Unentschieden, das die Zuschauer bis zum Schluss fesselte.

Am 21. September 2025 traf die TSG Steinbach im heimischen Sportplatz auf den TSV Höchst in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einigen Torchancen auf beiden Seiten. Trotz engagierter Leistungen beider Teams blieb das Spiel torlos, was die Spannung bis zur letzten Minute hoch hielt. Schiedsrichter zeigte mehrere gelbe Karten, um die hitzigen Gemüter zu beruhigen. Letztlich endete die Partie ohne Tore, ein Unentschieden, das beiden Mannschaften wenig half.

Im spannenden Duell der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald setzte sich der SV Viktoria Kleestadt mit 4:2 gegen die SG Bad König/Zell durch. Wladimir Jakovenko eröffnete in der 6. Minute den Torreigen für die Gastgeber. Doch die Gäste antworteten prompt: Marvin Bott glich in der 18. Minute aus. Anil Yegin brachte Kleestadt mit einem Freistoß (32.) und einem Treffer nach Vorarbeit von Fabio Paradiso (34.) auf 3:1. Ein direkter Eckball von Sebastian Daum in der 68. Minute stellte auf 4:1, bevor Stephan Geist in der 80. Minute den Endstand auf 2:4 herstellte.

Im Duell zwischen KSG Georgenhausen und SSV Brensbach endete das Spiel torlos 0:0. Beide Mannschaften zeigten engagierte Leistungen, doch die Defensiven standen stabil. Gelegenheiten blieben Mangelware, und die wenigen Chancen konnten nicht verwertet werden. Ein spannendes, aber torloses Remis in der Kreisoberliga.

Im spannenden Duell der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald trennten sich Viktoria Urberach und SC Hassia Dieburg 0:0. Beide Teams kämpften leidenschaftlich, doch trotz mehrerer guter Torchancen auf beiden Seiten blieb das Netz unberührt. Ein hart umkämpftes Spiel, das keinen Sieger fand und die Zuschauer fesselte.