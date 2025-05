KOL: Günterfürst gewinnt 11-Tore-Achterbahnfahrt, SGS das Kellerduell

Enge Kiste: Kellerkind TSV Lengfeld (in rot) und Primus TSV Altheim lieferten sich eine abwechslungsreiche Partie, mit dem besseren Ende für den Gast (3:4). – Foto: Jessica Borkowski

Odenwaldkreis. Der TSV Seckmauern bleibt in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald mit einem 7:2-Kantersieg gegen den TV Fränkisch-Crumbach weiter an Tabellenführer TSV Altheim dran. Am Tabellenende gab die SG Sandbach die rote Laterne an den TSV Harreshausen ab.

Die SG begann stark, musste aber nach einer guten Viertelstunde die Überlegenheit der Gastgeber anerkennen. Sebastian Amend sorgte für das 1:0 (28.), Dennis Eifert glich zum 1:1 (41.) für die SG aus. Nach Wiederanpfiff schalteten die Platzherren einen Gang höher und kamen durch die Treffer von Mario Reubold (52.), Stefan Stefanovski (59.), Alexander Felde (71.), und Felix Brumme (76.) zur 5:1-Führung. Max Daniel (79.) verkürzte für die Gäste noch auf 2:5, ehe Mauricio Berner (90.+1.) den 6:2-Endstand erzielte.

Keine Blöße gab sich der TSV Seckmauern gegen die Gäste aus dem Rodensteiner Land und dominierte die Partie klar. Die Tore für den Tabellenzweiten erzielten Dion (2.) und Joel Prostmeyer (17.) zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung. Genaro Mattia De Luca verkürzte für die Rodensteiner auf 1:2, doch Lucas Oppermann (22.), Dario Hener (30.) und Nico Arnheiter (36.) sorgten für die klare Halbzeitführung der Steinbachtaler. Nach dem Wechsel verkürzte Luis Katzenmeier (68.) auf 2:5, doch Jannik Beck (65.) und Ümit Cetin (75.) erzielten die weiteren Tore des TSV zum 7:2-Sieg.

Eine spektakuläre Partie bekamen die Zuschauer in Günterfürst zu sehen. Die Hassia ging durch Cedrik Fuhlbrügge früh mit 1:0 (7.) in Führung. Doch Andre Moos (29.) und der überragende Joan David Avila Romero sorgten für den 2:1-Pausenstand für den TSV. Nach der Pause schraubten Louis Timocin (48., 60.) und Avila Romero (51., 62.) das Ergebnis auf 6:1 in die Höhe. Doch Omar Attaleb (68.) und Cedrik Fuhlbrügge (85., 90. und 90.+4) mit einem lupenreinen Hattrick ließen die Odenwälder am Ende noch einmal zittern. Am Ende reichte es aber zum knappen Heimsieg.

Durch einen Treffer von Filip Vlahov (35.) siegte die TSG knapp, aber verdient. Die TSG knüpfte auch gegen die Gäste an die guten Leistungen der letzten Wochen an und sicherte sich drei Punkte gegen den FC Rimhorn.

Mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden trennten sich die Viktoria aus Kleestadt und die SG Bad König/Zell. Marco Reppe und Steṕhan Geist brachten die Kurstädter zunächst mit 2:0 in Führung. Tayfur Anil Yegin und Paul Thierolf glichen für die Gäste aus. Am Ende war es ein leistungsgerechtes Ergebnis.