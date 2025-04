KOL: Groß-Rohrheim springt auf Platz acht

Groß-Rohrheim. In der Kreisoberliga gewann der FC Alemannia Groß-Rohrheim am Samstag das Nachholspiel zu Hause gegen den FC Ober-Abtsteinach mit 2:0 (1:0). Damit hat das Team von Trainer Dennis Böck einen Sprung in der Tabelle auf den achten Rang gemacht und zugleich den Vorsprung auf den Relegationsrang, den derzeit die SG Reichenbach mit 22 Punkten hält, auf zwölf Zähler erhöht. Bei nur noch fünf Spieltagen ist der Ligaverbleib für die Alemannia zum Greifen nah. „Das war wieder ein ganz wichtiger Sieg“, befand FC-Trainer Böck.

In der Nachspielzeit machte schließlich der Groß-Rohrheimer Takiyeddine Boukhalfa mit dem Treffer zum 2:0 (90.+6) den Sieg der Alemannia perfekt. Während die Groß-Rohrheimer damit einen ganz wichtigen Schritt in Richtung Saisonziel Ligaverbleib machten, steht der unterlegene FC Ober-Abtsteinach weiter mit dem Rücken zur Wand. Allerdings hat das Schörling-Team alle noch selbst in der Hand. Damit bleibt der FCO auf dem vorletzten Tabellenplatz und müsste nach derzeitigem Stand in die A-Liga absteigen. Bei noch fünf Spieltagen haben die Ober-Abtsteinacher allerdings nur zwei Punkte Rückstand auf den Drittletzten SG Reichenbach, der auf dem Relegationsrang steht. Der FV Biblis, der als Liga-13. auf dem ersten Nichtabstiegsplatz liegt, hat drei Zähler mehr als die Ober-Abtsteinacher. „Wir haben in den abschließenden Begegnungen nur noch Endspiele vor der Brust“, sagte Jan Schörling.