KOL: Goddelau überrascht die SG Modau

Genclerbirligi Bischofsheim um den Torschützen zum 1:0, Muhammed Ali Dirican (rechts, hier in einem früheren Spiel), verlangte Germania Eberstadt alles ab. – Foto: André Dziemballa (Archiv)

BICKENBACH. Nach einem eigenen 6:1-Erfolg bei der SKG Birkenbach und einer 0:6-Niederlage des SV Hahn beim SV St. Stephan hat die SG Arheilgen in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau nun vier Punkte Vorsprung an der Spitze. Im Abstiegskampf errang Olympia Biebesheim (5:1 bei SKV Büttelborn II) wichtige Punkte. Der TSV Goddelau überraschte den Aufstiegskandidaten SG Modau mit einem deutlichen Sieg

Mit einer guten Leistung verdiente sich Biebesheim den Erfolg auch in der Höhe. Bereits im ersten Anschnitt waren die Gäste die bessere Mannschaft und entschieden die Begegnung mit drei Treffern vorzeitig. Büttelborn steckte dennoch nicht auf, die Qualität, um die Partie noch zu drehen, fehlte aber. Tore: 0:1, 0:4 Grossmann (12., 47.), 0:2 Michel (24.), 0:3 Cutrone (44.), 1:4 Zariouh (77.), 1:5 Schneidler (82.).

Mit einer Steigerung nach dem Seitenwechsel verdiente sich Eberstadt den Erfolg über den starken Aufsteiger. Vor allem in den ersten 45 Minuten zeigten die Gäste eine starke Vorstellung. „Bischofsheim hat uns mit der offensiven Spielweise überrascht“, lobte der Eberstädter Trainer Felix Keutz. Tore: 0:1 Dirican (39.), 1:1, 5:2 Link (46., 67.), 2:1 Schwamberger (53.), 3:1 Köllhofer (58./Foulelfmeter), 4:1 Mangold (60.), 4:2, 5:3 Cakici (64., 82./Foulelfmeter).

Mit einer großen Energieleistung setzten sich die Riedstädter gegen den Aufstiegsmitfavoriten unerwartet klar durch. Gegen offensiv agierende Gäste leistete das Team in Überzahl nach der Pause einen großen Kampf und zeigte sich bei den Gegenangriffen treffsicher. Unmittelbar vor der Pause erhielt Gästetorhüter Nick Wüst die Rote Karte. Tore: 0:1 Adedokun (2.), 1:1, 2:1 Hammann (27., 45.+4), 3:1 Mzyk (73.), 4:1 Hesse (90.+5).

Spitzenreiter Arheilgen zeigte erneut eine starke Vorstellung und setzte sich in dem schweren Spiel souverän durch. Die Gäste um Trainer Erik Appel zeigten eine souveräne Leistung und siegten auch in der Höhe verdient. Gegen die kombinationssicheren und flinken Arheilger fehlten den nicht schlecht spielenden Bickenbachern die Mittel, um für eine Überraschung zu sorgen. Tore: 0:1 Luis Schwab (15.), 0:2, 0:4 Nischwitz (32., 49.), 0:3, 0:5, 1:6 Tim Zeising (42., 54., 70.), 1:5 Salzter (62.).

Dank einer guten Chancenverwertung setzte sich SVS Griesheim unerwartet deutlich durch. Bereits in der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber die besseren Möglichkeiten und führten verdient. Nach dem Doppelschlag nach dem Seitenwechsel (58./60.) war die Partie entschieden. St. Stephan zeigte im weiteren Verlauf seine Konterstärke und errang einen beachtlichen Sieg. „Jeder Torschuss war praktisch ein Treffer“, zeigte sich SVS-Pressesprecher Thomas Peking beeindruckt. Tore: 1:0, 2:0 Freyberg (45.+2), 4:0 Braun (75.), 5:0 Seigfried (84.), 5:0 Dean (86.).





