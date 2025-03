KOL: Ginsheim mit deutlichem Sieg in Goddelau

TSV Goddelau – VfB Ginsheim 2:5 (1:4). Trotz der am Ende deutlichen Niederlage war Goddelau nicht chancenlos, wie TSV-Trainer Kevin Halla deutlich machte: „Wir haben eine gute Leistung geboten. Der Sieg für Ginsheim ist verdient, fiel aber zu hoch aus.“ Entscheidend war für Halla, dass die Ginsheimer die Fehler des TSV in der ersten Halbzeit ausnutzten und aus vier Torchancen direkt vier Tore erzielten. Nach der Pause spielte Goddelau gut mit, konnte aber drei Großchancen nicht verwerten.

Dornheim sammelt gegen Biebesheim Mut

SG Dornheim – SV Olympia Biebesheim 1:1 (1:0). Im Vergleich zu vielen Spielen im bisherigen Saisonverlauf zeigte Dornheim in der Abwehrarbeit eine gute Leistung und verdiente sich so zuhause das Unentschieden. Obwohl die Gäste spielerisch die bessere Mannschaft war, konnte das Biebesheimer Team die Defensive der SG nur selten in Gefahr bringen. Dornheim standen dabei nur zwei Wechselspieler zur Verfügung, die zuvor noch in der zweiten Mannschaft aktiv waren, was die SG aber nicht daran hinderte, bis Spielende zu kämpfen. „Die Leistung heute macht Mut für die kommenden Spiele“, zeigte sich SG-Trainer Tom Schmuck nicht unzufrieden. Insgesamt kamen beide Mannschaften in der Offensive aber nur zu wenigen Einschussmöglichkeiten.

Tore: 1:0 Simmeroch (45.), 1:1 Schneidler (69.).