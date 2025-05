KOL: Ginsheim bleibt ungeschlagen

Die Spieler des VfB Ginsheim können stolz auf ihre Saisonleistung sein: Als vorzeitig feststehender Meister bleiben sie auch am letzten Spieltag der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Grau ungeschlagen. (Archivbild) Foto: Uwe Krämer

Ginsheim . Mit einem 4:0-Erfolg über die Spvgg. Seeheim-Jugenheim blieb Meister VfB Ginsheim in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau auch im letzten Spiel dieser Saison ungeschlagen. Die Aufstiegsrelegation erreichte der SV Hellas Darmstadt (2:1 gegen SKV Rot-Weiß Darmstadt II), während die SG Dornheim (1:1 gegen die SKV Büttelborn II) die Abstiegsrelegation spielen wird, da die TSG Messel freiwillig in die Kreisliga A Darmstadt gehen wird.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Nachdem die Gäste zu Beginn der Partie gut im Spiel waren und den 1:1-Ausgleichstreffer verpassten, setzte sich der Meister im Verlauf der Begegnung sicher durch. Trotzdem verteilte der Ginsheimer Trainer Jonas Schuster ein Lob für die Gäste von der Bergstraße, die sich als eine gut organisierte Mannschaft präsentierten. Der Sieg für den Gruppenliga-Aufsteiger war aber nie in Gefahr. In der neuen Saison wird Trainer Jonas Schuster auf Torschützenkönig Jaden Meyer (36 Treffer) verzichten müssen, der mit seiner Familie nach Thailand umzieht und sich dort einem Verein anschließen möchte. Tore: 1:0 Ouchan (21.), 2:0 Bajwa (36.), 3:0 Özer (64.), 4:0 Lutz (90.+1).

Gegen engagierte Riedstädter waren die Hausherren chancenlos und mussten eine auch in der Höhe verdiente Niederlage hinnehmen. Vor allem nach dem Seitenwechsel machte es Groß-Gerau den Riedstädtern zu einfach, um zu einem deutlichen Erfolg zu kommen. Das Team des VfR wird in der neuen Saison eine andere Zusammensetzung haben, während in Goddelau Francisco Ortega das Traineramt übernehmen wird. Tore: 0:1 Maul (39.), 0:2 Bahrenberg (53.), 0:3 Schuchmann (64.), 1:3 Lucente (70.), 1:4 Hölzer (81.).

Erst in der Nachspielzeit verpasste Dornheim den siebten Saisonerfolg. Die Platzherren zeigten sich in der Defensive gut organisiert, sodass die gute Büttelborner Offensive in der letzten Partie unter Trainer Kristian Seremet einige Schwierigkeiten hatte. In der zweiten Halbzeit steigerte sich Büttelborn und verdiente sich den späten Ausgleichstreffer. Trotz des vorletzten Rangs wird Dornheim die Abstiegsrelegationsspiele bestreiten, da sich die TSG Messel in die A-Liga Darmstadt zurückzieht (wie berichtet). „Das war ein guter Abschluss“, zeigte sich der Dornheimer Trainer Tom Schmuck zufrieden. In der Relegationsrunde gegen die Darmstädter TSG 1846 sowie FC Türk Gücü Rüsselsheim oder Genclerbirligi Bischofsheim wird sich die Mannschaft aber erheblich steigern müssen. Im ersten Relegationsspiel trifft die SG Dornheim am Donnerstag (15 Uhr) auf die Darmstädter TSG 1846, die in der A-Liga Darmstadt den zweiten Rang hinter Meister SV St. Stephan Griesheim erreichte. Tore: 1:0 Strasser (52.), 1:1 Kissel (90.+3).

Aufgrund der zweiten Halbzeit verdiente sich Biebesheim den neunten Saisonsieg. „Wir haben in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung geboten“, freute sich Max Gewalt, Zweiter Vorsitzender von Biebesheim. Bereits in den ersten 45 Minuten waren die Gastgeber die bessere Mannschaft gewesen, jedoch ohne sich abzusetzen. Die Begegnung fand im Rahmen der Feierlichkeiten zu „100 Jahre SV Olympia“ statt. Gewalt freute sich, dass sich die Mannschaft im letzten Spiel noch einmal mit einer guten Leistung präsentierte. Mit einigen Neuzugängen will man sich in der neuen Spielzeit wieder erfolgreicher präsentieren. Tore: 1:0 Michel (3,), 1:1 Pohl (12.), 2:1 Zimmermann (72.), 3:1 Stallone (88.),