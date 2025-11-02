KOL GG: Vierter Sieg in Folge für Biebesheim

Kreis Groß-Gerau. Mit einem 4:1-Erfolg über den SV Traisa hat sich der SV Olympia Biebesheim mit dem vierten Dreier in Serie im Mittelfeld in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau etabliert. Dagegen bleiben der VfR Groß-Gerau II (0:7 beim SV Hahn) und Genclerbirligi Bischofsheim (1:4 gegen Spvgg. Seeheim-Jugenheim) ohne Punkte. Bei der SKV Büttelborn II hat Andreas Maier (zuletzt Spvgg, Hochheim) das Traineramt übernommen und soll das Team zum Klassenerhalt führen. Zudem wird er Peter Krieg in der sportlichen Leitung unterstützen.

In den ersten 60 Minuten konnte Groß-Gerau den Rückstand noch in Grenzen halten. Vor der Pause agierte der Tabellenführer zu unkonzentriert und verpasste bereits nach dem ersten Abschnitt eine klare Führung. Nach dem Seitenwechsel brachen die Gäste, die nur einen Wechselspieler hatten, ein und unterlagen auch in der Höhe verdient. Bester Gästespieler war Torhüter Ayumu Sato, der eine noch höhere Niederlage verhinderte. Groß-Gerau kam in 90 Minuten nur zu einer Offensivaktion und war chancenlos. „Wir mussten deutlicher gewinnen“, so der Hahner Pressesprecher Rainer Starck.

Mit einer starken ersten Halbzeit legte Biebesheim früh den Grundstein für den Sieg, der auch in der Höhe verdient ausfiel. Nur nach dem Seitenwechsel konnte Traisa gefährlich werden. Mit dem vierten Treffer war die Begegnung aber entschieden und die Platzherren kontrollierten in der Folge die Partie. „Die Mannschaft spielt nun sehr erwachsen, wir sind sehr zufrieden“, freute sich Max Gewalt, zweiter Vorsitzender von Biebesheim. Tore: 1:0, 3:0 Stallone (9., 44.), 2:0 Michel (32.), 3:1 Garkin (59.), 4:1 Frisch (67/Foulelfmeter.).

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit spielten die Gastgeber gut mit. Auch nach dem Seitenwechsel spielten die Bischofsheimer besser als es die aktuelle sportliche Bilanz vermuten lässt. Nachdem die Hausherren gute Chancen nicht verwerteten, nutzte Seeheim-Jugenheim sein Möglichkeiten zum verdienten Erfolg aus. „Bischofsheim ist besser als es der Tabellenplatz aussagt“, erkannte Peter Polak, sportlicher Leiter der Gäste. Thomas Krausse, Pressesprecher von Bischofsheim, sah eine gute Leistung seiner Mannschaft: „Wir verwerten aber nicht unsere guten Torchancen.“ Tore: 1:0 Adigüzel (28.), 1:1 Molitor (36.), 1:2 Mohr (70.), 1:3 Lust (80.), 1:4 Daum (90.).

TSV Goddelau verlangt SVS Griesheim alles ab

In einer spannenden Partie setzten sich die Gastgeber verdient durch. Entscheidend für den Dreier war der Siegeswille des Aufsteigers in Unterzahl, als Leon Braun (58.) von St. Stephan die Gelb-Rote Karte sah. „Goddelau hat uns heute alles abverlangt“, atmete Griesheims Pressesprecher Thomas Peking nach der Begegnung durch. Die abwehrstarken Riedstädter waren bis Spielende auf Augenhöhe und vor allem in den ersten 45 Minuten gut im Spiel. In der zweiten Halbzeit hatten die Gastgeber den größeren Siegeswillen. Tore: 1:0 Root (22.), 1:1 Hammann (24.), 2:1 Peljto (85.). Gelb-Rote Karte: Leon Braun (58./St. Stephan).





