KOL: Germania vor dem 75. Spiel ohne Ligapleite Wiesbadener Kreisoberligist könnte an diesem Donnerstag in Delkenheim eine neue Schallmauer knacken

„Natürlich wird unsere Serie irgendwann reißen, wir wollen den Moment aber logischerweise möglichst lange herauszögern. Ein bisschen fühlt man sich schon fast wie ein Schwergewichtsboxer, der ewig keinen Kampf mehr verloren hat. Eigene Siege sind zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung nur noch relativ wenig wert, weil jeder denkt, dass die Germania am Ende doch immer mindestens einen Punkt holt. Schlagen will uns aber jeder und wenn wir dann irgendwann mal ein Spiel verlieren, ist der Aufschrei sicherlich groß“, so Alexander Kopp.

Tatsächlich stand die Germania in den vergangenen Jahren, in denen sie sich ihre Wahnsinnsserie erarbeitete, immer mal wieder vor dem K.-o. oder zumindest vor dem Aus nach Punkten. „Wir hatten schon in der B-Liga-Saison Spiele, in denen es für uns teilweise richtig eng wurde. Da gab es Partien, in denen wir erst kurz vor Schluss ausgeglichen haben. Wenn man zurückblickt, ist es schon Wahnsinn, dass wir jetzt hier mit dieser Serie stehen“, blickt Kopp zurück. Auch in jüngster Vergangenheit wurde es für die Germania teilweise sehr eng, die Serie auszubauen.

"Widerstand ist größer als zuvor"