Jubel bei Germania Eberstadt – Foto: Hendrik Hamelau (Archiv)

KOL: Germania und Hahn im Gleichschritt Aufstiegsfavoriten marschieren vorne weg +++ Hellas Darmstadt steckt einen Dämpfer ein Verlinkte Inhalte KOL DA/GG Biebesheim SV Hellas

Darmstadt. Mit einem 5:2-Erfolg bei TSG 1846 Darmstadt bleibt Germania Eberstadt in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau weiterhin Spitzenreiter. Den dritten Sieg holte auch der SV Hahn – das Duo ist im Gleichschritt unterwegs.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr SV Olympia Biebesheim Biebesheim SV Hellas Darmstadt SV Hellas 4 1 Abpfiff

Olympia Biebesheim – Hellas Darmstadt 4:1 (1:0). Mit einer starken Vorstellung verdiente sich Biebesheim den Sieg gegen Aufstiegsmitfavoriten, der einen Dämpfer hinnehmen musste. „Unser Team hat ein starkes Spiel gezeigt und auch in der Höhe verdient gewonnen“, war Biebesheims Zweiter Vorsitzender Max Gewalt zufrieden. Die Gastgeber waren direkt gut im Spiel und überzeugten vor allem mit einer gut organisierten Defensive. 1:0 Ganter (37.), 2:0 Frisch (71./Foulelfmeter), 3:0 Stallone (75.), 4:0 Kneissl (83.), 4:1 Lampert (90.).

TSV Goddelau – SV Hahn 1:4 (0:2). Trotz der Niederlage zeigten die Riedstädter keine schwachen Leistung. „Bis zum ersten Gegentreffer war es ausgeglichen, dann hat sich die Klasse der Hahner durchgesetzt“, erkannte Ruben Kiroff, TSV-Abteilungsleiter. Während Hahn seine Möglichkeiten nach der Pause verwerte, konnte Goddelau einige gute Torchancen nicht ausnutzen. Tore: 0:1 D’Addona (23.), 0:2 Aykir (28.), 0:3 Stork (55.), 0:4 Larkowitsch (60.), 1:4 Pfaff (73./Handelfmeter)

Genclerbirligi Bischofsheim – SV Erzhausen 3:2 (2:1). „Das Spiel hätte auch anders ausgehen können“, gab Thomas Krausse, Sprecher von Bischofsheim zu. So hatte Erzhausen nach der Pause gute Torchancen für den Führungstreffer, die aber nicht verwertet wurden. In der Endphase waren die Hausherren aktiver und verdienten sich den Dreier. „Ein Unentschieden wäre auch in Ordnung gewesen“, so Krausse. Tore: 0:1 Dehmer (13.), 1:1, 3:2 Dirican (35./Foulelfmeter, 66.), 2:1 Cakici (44.), 2:2 Kranz (62.).

VfR Groß-Gerau II – SKG Bickenbach 2:2 (1:1). Mit einer guten Leistung verdiente sich Groß-Gerau gegen den Gruppenliga-Absteiger den ersten Punktgewinn. In einem körperbetonten Spiel zeigten beide Teams bessere Leistungen, als die Platzierungen vermuten lassen. Tore: 0:1 Saltzer (6./Foulelfmeter), 1:1 Sener (45.), 1:2 Saltzer (86.), 2:2 Sener (87.).

SKV Büttelborn II – SV St. Stephan 2:5 (2:1). Auch nach der Pause waren die Hausherren die bessere Elf, gerieten aber durch einen Doppelschlag (70./72.) vorentscheidend in Rückstand. Ob die Partie für Aufsteiger St. Stephan der Weg für eine bessere Zukunft ist, muss sich noch zeigen. Tore: 0:1 Dean (17.), 1:1 Amend (29.), 2:1 Shala (35./Foulelfmeter), 2:2 Braun (70.), 2:3 Mobe (72.), 2:4 Janssen (78.), 2:5 Basekin (79.).

RW Darmstadt II – SKG Walldorf 4:0 (2:0). Die Darmstädter waren die bessere Mannschaft und setzten sich auch in der Deutlichkeit verdient durch. Walldorf konnte sich keine echte Einschusschance erspielen. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und souverän gewonnen“, so der Darmstädter Trainer Marvin Zimmer. Tore: 1:0 Amazirh (30.), 2:0 Hohmann (34.), 3:0 Grosskopf (78.), 4:0 Feldmann (86.). Gelb-Rote Karten: David Schmelz (89./Walldorf), Okan Okcür (90+1/Walldorf).

TSG 1846 Darmstadt – Germania Eberstadt 2:5 (2:2). „Es war ein verdienter Sieg für Eberstadt, der aber zu hoch ausfiel“, gab TSG-Trainer Till Baum zu. In der ausgeglichenen ersten Halbzeit verpasste die TSG 1846 mit Pech die Pausenführung. „Eberstadt hat eine hohe Qualität in den Einzelspielern“, so Baum. Nach der Pause war Darmstadt zunächst die bessere Mannschaft, konnte aber die Führung nicht erzielen. Dann schlug die Germania zu und holte den dritten Sieg im dritten Spiel. Tore: 0:1 Mangold (15.), 1:1 Grafe (32./Foulelfmeter), 2:1 Fahl (35.), 2:2 Link (44.), 2:3 Ruppe (64.), 2:4, 2:5 Köllhofer (88./Foulelfmeter, 90.+4). Gelb-Rote Karte: Tobias Schmidtner (90.+6/Darmstadt).