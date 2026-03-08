KOL: Germania kassiert spätes Gräselberger 4:4

Der FV Delkenheim um Mika Leifermann rettete im Spiel gegen den FC Naurod in letzter Minute ein 2:2 (Archivbild). Archivfoto: Jörg Halisch

WIESBADEn. In der Kreisoberliga Wiesbaden profitierte Spitzenreiter Freie Turnerschaft davon, dass sich zum Start in die Restrückrunde die Verfolger die Punkte gegenseitig abnahmen. Während die „Freien“ gegen Kellerind FSV Schierstein 08 souverän den Dreier einfuhr, gab es im Verfolgerduell SG Germania gegen SC Gräselberg in einem torreichen Match vor rund 150 Fans an der Waldstraße eine Punkteteilung. Auch das Ländchesderby vor rund 250 Zuschauern zwischen dem FV Delkenheim und FC Naurod fand keinen Sieger. Im Viertelfinale des Wiesbadener Pokals warten nun unter der Woche die Partien Spvgg. Sonnenberg gegen Biebrich 02, FC Maroc gegen SV Erbenheim (beide Mi., 19.30 Uhr), Hellas Schierstein gegen FC Bierstadt (Mi., 20 Uhr) und SC Klarenthal gegen SC Gräselberg (Do., 20 Uhr).

Dass die Seinen in der siebten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich durch Josef Aksöz kassierten, musste SG-Trainer Stefan Kühne erst einmal verarbeiten. „In der ersten Halbzeit waren wir besser im Spiel“, befand er und bedauerte, dass sein Team nicht mehr herausgeholt hatte. Kühne sah ein emotionales Spitzenspiel mit vielen Spielern, die sich gut untereinander kennen und auch schätzen. Nach der Roten Karte für SG-Keeper Lennart Daute und der Ampelkarte für Gäste-Linksaußen Skander Ullah (70.) hütete Gjergj Prebreza das SG-Tor. Kurios: Ihm gelang sogar noch sein zweites Tor. „Es ist im Großen und Ganzen ein gerechtes Unentschieden“, fand auch Gäste-Coach Nima Khanbareh, der monierte, dass ein Spieler der Gastgeber nicht auf dem Spielbogen stand. Weitere Tore: Justin Heidenmann, Ivan Rebic/Skander Ullah (2), Adnan Kizilgöz (Foulelfmeter).

Der hohe Favorit sorgte bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Abdullah Kasilmis, Sommerzugang von der Spvgg. Sonnenberg mit drei Toren, davon das 4:0 per Foulelfmeter, und Amin Arjoun, zu Saisonbeginn vom SC Kohlheck an die Lahnstraße gewechselt, mit dem 3:0, entschieden die faire Partie mit nur einer Gelben Karte für die Gäste früh. „Wir waren drückend überlegen“, sagte Daniel Pollner, zusammen mit René Kleemann Coach bei den „Freien“. „In der zweiten Halbzeit haben wir das Ergebnis verwaltet“, räumte Pollner ein, der einzig mit der Chancenverwertung haderte. Und lobte den starken 08-Schlussmann Jordan Bera.

„In der ersten Halbzeit hat es richtig Spaß gemacht, zuzugucken“, befand TuS-Übungsleiter Eldin Avdija. „Aber die ersten 60 Minuten waren von uns überhaupt super“, war er voll des Lobes. Mann des Tages war Leonard Rohde, der gleich vier Mal netzte. Hector Luilli Camilo und Fabio Palmer machten das halbe Dutzend voll. Für die Gäste traf Mohamed Amin Marzouki zwei Mal.

„Es war kein gutes Spiel“, gestand Werner Orf, Trainer der Gäste. Vor allem mit der ersten Halbzeit zeigte er sich nicht einverstanden. „Wir waren mindestens ebenbürtig“, trauerte TuS-Spielertrainer Manuel Ulm, der auch zum 1:1 traf, Zählbarem hinterher. „Wir haben gut Paroli geboten mit einer starken kämpferischen Leistung“, lobte er seinen Tabellenletzten. Und betonte: „Wir geben uns nicht auf.“ Für den SVF trafen: David Rossel, Dennis Esmaieli, Taha Topcu.

Igstadt-Trainer Tobias Neumann befand, dass seine Mannschaft einen Punkt verdient gehabt hätte. „Die Mannschaft hat gekämpft bis zum Schluss, aber die letzten Bälle nicht geklärt“, bedauerte er. Vor allem den Siegtreffer der 06er in der Nachspielzeit von Noureddine Hida. Lawrence Antwi hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Daniel Demmerle erzielte das erster 06-Tor.

Von einer verschlafenen Anfangsphase, welche die Zwei-Tore-Führung der Kellerskopf-Elf begünstigte, sprach FVD-Spielertrainer Pascal Bender., dem noch in der Schlussminute der umjubelte Ausgleich gelang. „Die Mannschaft hat nach dem Rückstand Moral bewiesen und ich bin mit dem Punkt zufrieden“, betonte er. Weitere Treffer: Renato Pereira/Leart Alickaj (Foulelfmeter), Lio Erhard.

„Das war grottenschlecht – Sonnenberg hat verdient gewonnen“, gab es für TSG-Coach Max Hellwig am Gästesieg nichts zu rütteln. „Wir sind glücklich und zufrieden“, strahlte der Sonnenberger Trainer Alex Kopp. Toreschützen: Nabil Morchid, Levan Bichinashvili/Blessing Eriyo (2), Aleksandar Vukovic (2), Muhammed Tanriverdi.





