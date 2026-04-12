KOL: Germania hängt Verfolger Naurod ab, Medenbacher Moral Kreisoberliga-Zweiter siegt dank starker zweiter Hälfte im Spitzenspiel gegen den personell gebeutelten FCN +++ TuS Medenbach nach 0:4 mit Monster-Moral, TuS Nordenstadt verspielt 3:0-Führung von Martin Gebhard · Heute, 21:06 Uhr · 0 Leser

Umkämpft: Germania-Spieler Samed Özbeyaz (in Weiß) macht Druck auf Naurods Viktor Metzner. Foto: Pia Pfeifer

WIESBADEN. Im Spitzenspiel der Kreisoberliga Wiesbaden hat die SG Germania mit einem Dreier gegen Verfolger FC Naurod den Abstand auf den spielfreien Spitzenreiter Freie Turnerschaft auf vier Zähler verkürzt. In der Abstiegszone erkämpfte der SV Hajduk durch einen Sieg über die Spvgg. Sonnenberg ebenfalls wichtige Punkte. Ganz düster sieht es für den FC Maroc aus, der nach der Niederlage im Aufsteigerduell bei der Spgg. Igstadt weiter die Rote Laterne behält. Nach einem 0:4-Rückstand gegen den FC Delkenheim erkämpfte sich der dritte Aufsteiger, TuS Medenbach, im Ländchesderby noch einen Teilerfolg, bleibt aber weiterhin Vorletzter. Jetzt abonnieren: Unser Whatsapp-Kanal "FuPa Wiesbaden"

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Heute, 15:00 Uhr SG Germania Wiesbaden Germania Wi. 1. FC Naurod Naurod 4 2 Abpfiff Vor rund 150 Fans an der Waldstraße agierten die Gäste vom Kellerskopf gegen die spielstarken Gastgeber in der ersten Halbzeit sehr effektiv. Ihre Nummer neun, Lio Erhard, köpfte eine Ecke von Christopher Küster zum 0:1 in der 10. Spielminute ein. Ebenfalls per Kopf nach einem Standard war SG-Mittelstürmer Ivan Rebic zur Stelle – 1:1 (14.). Nach feinem Spielzug über Sven Hillmer und Erhard brachte Luis Klaus die Gäste erneut in Führung (17.), ehe Justin Heidemann wiederum ausglich (32.). Nach Wiederbeginn nahm die Germania das Heft endgültig in die Hand und belohnte sich durch Maqsud Ahmadi (52.) und Necmi Gür (70.). „Es war ein Duell zwei sehr fitter Mannschaften“, zeigte sich Germania-Trainer Stefan Kühne mit dem Auftritt der Seinen, die mehr Ballbesitz hatten, „sehr zufrieden“. Auch sein Vorsitzender Vassily Anagnostakis sprach von einem verdienten Sieg. „Wir kommen nach Rückständen oft zurück, hatten aber noch Chancen für einen höheren Sieg“, sagte der SG-Boss. „Für das, dass wir auf so viele Spieler verzichten mussten, haben wir es sehr gut gemacht, und ich bin mit der Leistung total zufrieden“, resümierte Naurods Trainer Manfred Klug.

„Wir haben nach einer Ecke ein unglückliches Gegentor zum 0:1 (34.) bekommen“, sagte FSV-Trainer Matthias Groß zum abgefälschten Treffer von Frauensteins Lukas Waschke. In einer sehr guten ersten Hälfte hätte seine Mannschaft ebenso gut in Führung gehen können, bedauerte er. Und vor allem: In der zweiten Halbzeit haben wir dann komplett den Faden verloren.“ Weitere Tore: Paul Luis Faber (2), Taha Topcu, David Rossel.

„Es war eigentlich unsere schlechteste Saisonleistung“, räumte Igstadt-Coach Tobias Neumann ein. „Aber am Ende des Tages zählen die drei Punkte – es waren Big Points“, jubelte er schließlich. Es trafen: Lawrence Antwi, Anton Meyer, Luis Miguel Gros/Mohamed Amin Marzouki.

„Das war sehr ärgerlich“, sagte TuS-Trainer Eldin Avdija nach einer 3:0-Führung bis zur 78. Minute. „Vor allem, da wir gegen den FC Naurod schon mal mit 3:0 (bei der 3:4-Heimniederlage am 22. März, Anm. d. Red.) geführt hatten“, verstand er die Welt nicht mehr. Torschützen: Erhan Tasdelen, Lawrence Schäfer, Salvo Ansani/Karl Philipp Schneider, Nabil Morchid, Liebson Sohou.

Was für ein Comeback! TuS-Spielertrainer Manuel Ulm war begeistert nach dem 0:4-Rückstand. Der letzte Gegentreffer fiel direkt nach der Pause. „Eigentlich ein Genickstoß“, sagte der Coach. „Aber es war ein Spiel des Willens mit großartiger Mentalität“, schwärmte er. Und betonte: „Wir geben uns zu keiner Zeit auf. Er hob neben dem Torschützen Sebastian Plettenberg den eingewechselten Alvin Mehra, der zwei Vorlagen gab, hervor. Held des Spiels war aber sein Keeper Patrick Köhler, der in der sechsten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter von Raul Romero Centeno hielt. Weitere Treffer: Dennis Deider (2), Manuel Ulm/Centeno, Kerem Anadolu, Marvin Funk, Ziyavene Malungu.